[e-Magazine] Duy Sơn: Làm nhạc 'Anh trai vượt ngàn chông gai' như luyện trong lò bát quái

Đằng sau những tiết mục được đầu tư công phu trên sân khấu “Anh trai vượt ngàn chông gai” là sự góp sức của đội ngũ sản xuất âm nhạc, những người miệt mài làm việc để mang đến màu sắc riêng cho từng màn trình diễn. Trong số đó có producer Nguyễn Duy Sơn, người đã đồng hành cùng chương trình qua hai mùa, góp phần tạo nên những bản phối gây sốt như “Mẹ yêu con”, “Dẫu có lỗi lầm”, “Nợ em cả bầu trời”, “Em tôi”...

Trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, Nguyễn Duy Sơn chia sẻ về những câu chuyện hậu trường chưa kể, những thử thách trong quá trình hòa âm, phối khí và hành trình sáng tạo âm nhạc cùng các Anh tài.

- Khi làm mới một ca khúc đã quá quen thuộc với khán giả, anh thường làm thế nào để bản phối có màu sắc mới nhưng vẫn giữ được tinh thần của bài hát gốc?

Đứng trước một ca khúc đã thành danh và quen thuộc với khán giả luôn là thử thách lớn đối với tôi. Mỗi bài hát đều có những giá trị riêng, đặc biệt là phần giai điệu và ca từ đã in sâu trong lòng người nghe. Vì vậy, trước khi nghĩ đến việc làm mới, tôi thường tìm lại phần lời nguyên bản, đọc và nghiền ngẫm để hiểu điều tác giả muốn truyền tải qua từng câu chữ. Tôi cho rằng dù khoác lên ca khúc một tấm áo mới như thế nào, người làm nhạc vẫn cần nâng niu giai điệu và ca từ, bởi đó chính là linh hồn của tác phẩm.

Đôi khi, tôi tìm nghe những bản hòa âm đã được các ca sĩ khác nhau thể hiện để có thêm góc nhìn về ca khúc. Có lúc, tôi chỉ ngồi đệm đàn, nghêu ngao hát và cảm nhận. Chính những khoảnh khắc tưởng chừng rất đơn giản ấy lại giúp tôi hiểu bài hát rõ nhất, thậm chí nảy ra những ý tưởng hòa âm mới. Sau khi đã cảm nhận được tinh thần của tác phẩm, tôi mới bắt tay vào phối khí, lựa chọn nhạc cụ và xử lý các vấn đề chuyên môn.

Tôi vốn là người thiên về cảm xúc nên thường tiếp cận ca khúc bằng tiếng nói của con tim trước khi dùng đến bộ não (cười). Mỗi lần làm nhạc, tôi gần như đều bị bài hát ấy ám ảnh trong một khoảng thời gian. Có những lúc đang làm công việc khác, tôi vẫn vô thức hát vu vơ giai điệu của ca khúc mình đang thực hiện.

- Trong số những tiết mục từng tham gia thực hiện tại chương trình, có bản phối nào anh cảm thấy mang màu sắc Nguyễn Duy Sơn rõ nhất hoặc khiến anh hài lòng nhất? Điều gì khiến bản phối đó đặc biệt với anh?

Như tôi đã chia sẻ, tôi là người thiên về cảm xúc nên gần như bài hát nào cũng đặt vào đó rất nhiều tình cảm, giống như đang kể câu chuyện của chính mình. Tôi luôn muốn làm tốt nhất có thể, ít nhất là bản phối phải chạm được đến cảm xúc của bản thân trước đã. Tôi không quá nghĩ đến việc phải khẳng định cá tính âm nhạc hay cố tình cài cắm dấu ấn riêng vào mỗi sản phẩm.

Có những khi tôi dành cả ngày chỉ để làm đi làm lại một đoạn nhạc, bởi nghe mãi vẫn chưa cảm thấy thực sự hay. Chẳng hạn, sau khi hoàn thành bản phối “Xuân Thì”, tôi ngồi một mình ngoài ban công, nghe đi nghe lại nhiều lần rồi bất giác cảm thấy buồn man mác, như thể chính mình là người trong câu chuyện của bài hát. Với “Có Khi”, mỗi lần nghe lại, tôi lại hình dung ra một dòng thời gian, từ lúc câu chuyện bắt đầu, đi qua những ký ức vui buồn rồi tiến đến những đoạn cao trào mãnh liệt.

Hay như khi chỉnh sửa “Nợ em cả bầu trời” và gửi cho giám đốc âm nhạc nghe, tôi nhận được câu nói vui rằng: “Nghe nợ đầm đìa rồi anh ơi!” (cười). Với tôi, những khoảnh khắc như vậy rất đặc biệt, bởi âm nhạc đã truyền tải được đúng tâm tư và cảm xúc mà mình muốn gửi gắm. Đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất khi hoàn thành một sản phẩm.

- Có tiết mục nào tại “Anh trai vượt ngàn chông gai” khiến anh phải đau đầu vì liên tục chỉnh sửa bản phối? Anh có thể chia sẻ câu chuyện phía sau?

Có chứ, thậm chí không phải ít đâu (cười). Việc phải thay đổi hoặc làm lại bản phối là điều rất áp lực, bởi thời gian sản xuất âm nhạc cho chương trình thường không có nhiều. Khi đã định hình được hướng thực hiện, chúng tôi cần tính toán thật kỹ để hạn chế tối đa việc phải thay đổi. Đôi khi, tôi phải bàn bạc rất kỹ với đạo diễn và giám đốc âm nhạc để tìm ra phương án phù hợp, vừa bảo đảm yếu tố âm nhạc, vừa thống nhất với ý tưởng dàn dựng sân khấu.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp phát sinh ngoài dự kiến. Tôi từng gặp tình huống ca khúc đã được sản xuất xong nhưng các Anh Tài lại thay đổi concept, cách thể hiện và định hướng tiết mục. Khi đó, thể loại âm nhạc đã lựa chọn không còn phù hợp, buộc tôi phải làm lại từ đầu với một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Thực sự, những lúc như vậy rất căng thẳng, có khi mất ăn mất ngủ. Giám đốc âm nhạc SlimV liên tục thúc giục tiến độ, cứ một lúc lại nhắn tin hỏi xem công việc đã đến đâu. Thời gian vốn đã gấp, nay lại phải bắt đầu lại từ đầu nên áp lực càng lớn.

Một tiết mục khác khiến tôi phải chỉnh sửa nhiều lần là “Em Tôi”. Đây là ca khúc có nhiều phần được Xpart viết mới, trong khi ý tưởng dàn dựng của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư lại mang một chủ đề lớn. Giai điệu bài hát khá phức tạp, còn giám đốc âm nhạc đặt ra yêu cầu phải tạo được cảm xúc mạnh, thậm chí khiến khán giả rơi nước mắt.

Ban đầu, tôi hình dung diễn biến âm nhạc như một bộ phim nên việc triển khai bản phối khá thuận lợi. Tuy nhiên, khi bản demo hoàn thành, Cheng viết thêm phần bridge (đoạn chuyển), buộc tôi phải xây dựng một cao trào mới. Sau đó, ê-kíp muốn điều chỉnh để phù hợp với hợp xướng trẻ em, khiến tôi phải thay đổi mạch cảm xúc và đẩy cao trào lên sớm hơn. Riêng phần mở đầu cũng được sửa 3-4 lần, nhưng cuối cùng chúng tôi lại quay về ý tưởng ban đầu với hình ảnh mưa và câu hát đầu tiên.

“Em Tôi” là tiết mục được đầu tư rất kỳ công, với nhiều chương đoạn và cung bậc cảm xúc. Có những lúc, chỉ cần tưởng tượng câu chuyện mà đạo diễn sẽ tái hiện trên sân khấu, tôi đã thấy run lên vì xúc động. Với tôi, làm nhạc cho một tiết mục như vậy không đơn thuần là hòa âm, phối khí mà còn phải hình dung được cả câu chuyện để âm nhạc dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Giám đốc âm nhạc cũng đồng hành rất sát sao, cùng chúng tôi chăm chút từng chi tiết nhỏ.

- Sau chương trình, anh được khán giả biết đến nhiều hơn và thường xuyên được các nghệ sĩ, người hâm mộ nhắc tên sau những tiết mục. Sự chú ý ấy có khiến anh cảm thấy áp lực hơn với những sản phẩm tiếp theo không?

Được khán giả và các nghệ sĩ nhắc tên, ghi nhận những đóng góp của mình luôn là điều vô cùng ấm áp đối với bất kỳ người làm nghệ thuật nào. Với tôi, đó là sự động viên rất lớn, mang lại cảm giác những gì mình gửi gắm qua âm nhạc đã tìm được sự đồng cảm. Tôi thực sự biết ơn tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Còn nếu hỏi sự chú ý ấy có khiến tôi áp lực hơn hay không thì câu trả lời là không. Tôi đã làm nghề tương đối nhiều năm và ngay từ khi bắt đầu, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng hết sức với mỗi sản phẩm được tin tưởng giao phó. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là làm tốt nhất trong khả năng của mình, đồng thời không ngừng học hỏi để ngày càng tiến bộ. Tôi không cảm thấy cần phải chứng tỏ điều gì với ai cả. Có lẽ vì tôi vẫn luôn làm nhạc theo cảm xúc của mình (cười).

- “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã mang lại cho anh những thay đổi gì trong công việc? Sau chương trình, anh có nhận được thêm những lời mời hợp tác hoặc cơ hội mới không?

Có chứ. Thực tế, ngay trong thời gian tham gia sản xuất chương trình, tôi đã nhận được những lời mời hợp tác mới. Tuy nhiên, điều tôi trân trọng hơn cả là những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được sau mỗi mùa chương trình.

Mỗi lần tham gia sản xuất “Anh trai vượt ngàn chông gai”, tôi lại cảm thấy bản thân tiến bộ thêm một chút. Được làm việc cùng nhiều anh em đồng nghiệp với những phong cách và cá tính âm nhạc khác nhau giúp tôi học hỏi thêm rất nhiều, từ cách tư duy, xử lý âm nhạc đến những bí quyết và kinh nghiệm chuyên môn.

Tôi vẫn hay ví quá trình sản xuất âm nhạc cho chương trình giống như được luyện trong “lò bát quái” vậy (cười). Mọi thứ rất khắc nghiệt, cả về thời gian lẫn yêu cầu chất lượng. Nhưng chính môi trường ấy buộc người làm nghề phải liên tục vận động, thích nghi và vượt qua giới hạn của bản thân. Sau vài tháng làm việc với cường độ cao, tôi có cảm giác như mình vừa hoàn thành một khóa rèn luyện nâng cao tay nghề.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!