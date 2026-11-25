50.000 khán giả cùng có mặt tại sân vận động Mỹ Đình tối 24/11, tạo nên bầu không khí sôi động với những tiếng reo hò, tràng pháo tay và khoảnh khắc xúc động.

Concert Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24/11 tại sân Mỹ Đình không chỉ là đêm biểu diễn quy mô lớn mà còn đưa lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa dân tộc lên sân khấu đương đại. Hàng chục nghìn khán giả ở nhiều độ tuổi, đến từ khắp mọi miền đất nước, cùng hòa giọng theo các tiết mục, reo hò trước những màn trình diễn sôi động và có lúc lắng lại, xúc động trước những tác phẩm viết về tình yêu quê hương, đất nước.

Đó là hình ảnh đẹp và khó quên của đêm diễn, khi văn hóa trở thành điểm gặp gỡ, gắn kết mọi người bằng tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Nguồn cội, niềm tự hào dân tộc và 17 di sản văn hóa

Khoảng 30 phút trước giờ khai màn, không khí tại sân vận động Mỹ Đình đã nóng lên khi 50.000 khán giả cùng đồng thanh hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Đúng 20h, chương trình bắt đầu bằng tiếng trống và những âm thanh hào hùng, gợi lại thời kỳ đầu dựng nước.

Liên khúc Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh qua giọng hát nội lực của Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Phạm Anh Duy và Lâm Bảo Ngọc, kết hợp màn pháo hoa rực rỡ, tạo nên phần mở màn giàu khí thế. Sự kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng sân khấu và pháo hoa nhanh chóng khuấy động không gian biểu diễn.

Phần mở màn mang tên Đất nước muôn đời đưa khán giả trở về câu chuyện Lạc Long Quân - Âu Cơ và hành trình lên non, xuống biển, cùng với đó là tiếng trống đồng, hình tượng chim Lạc kèm các lớp trình diễn sân khấu.

Lâm Bảo Ngọc, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Phạm Anh Duy trình diễn mở màn concert.

Tiếp đó, chương trình đi qua 3 chương. Chương đầu tiên mang tên Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, mở màn bằng tiết mục Đất Việt tiếng vọng ngàn đời do Quốc Thiên thể hiện. Phần trình diễn kết hợp các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo, tỳ bà và sona, tạo màu sắc âm nhạc đậm chất dân tộc.

Ở chương đầu tiên, văn hóa được nhìn từ những điều gần gũi trong đời sống, chẳng hạn lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong những năm tháng gian khó và niềm vui ngày đất nước thống nhất. Qua đó, chương trình khắc họa văn hóa không phải khái niệm xa vời mà hiện diện trong đời sống thường nhật, nuôi dưỡng lòng yêu nước và sự gắn kết giữa con người.

Sang chương 2, Muôn sắc di sản, chương trình chuyển trọng tâm sang vẻ đẹp văn hóa của các vùng miền. Những tiết mục như Thư pháp của Tùng Dương, Thương ca tiếng Việt do Mỹ Tâm thể hiện, Ngọn lửa Cao nguyên, Bài ca đất phương Nam và Việt Nam tinh hoa lần lượt đưa các chất liệu âm nhạc, văn hóa đặc trưng lên sân khấu.

Gây chú ý nhất chương này là Bức tranh di sản với thời lượng 10 phút, giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Từ châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên đến miền Trung và Nam Bộ, tiết mục đưa khán giả đi qua nhiều không gian văn hóa, với những làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng và hình thức khác nhau.

Chương này khép lại bằng tiết mục Việt Nam tinh hoa với sự tham gia của hàng trăm diễn viên trong trang phục cổ truyền, tạo nên đại cảnh giàu màu sắc văn hóa.

Chương trình tôn vinh các nét đẹp, di sản văn hóa Việt.

Đến chương 3, Bản sắc vươn xa, không khí chương trình trẻ trung, sôi động và hiện đại hơn. Dù vậy, chất liệu truyền thống vẫn được duy trì như sợi dây kết nối xuyên suốt các phần trình diễn.

Tiết mục Tiếng ru cội nguồn có sự tham gia của NSND Tự Long, Cheng, Đông Hùng và OSAD, kết hợp chèo, trống với rap. Cách phối trộn này tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn đương đại, vừa gợi nhắc cội nguồn vừa hướng đến khán giả trẻ.

Tiếp đó, Made in Vietnam quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, gồm NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi tiếp tục khuấy động sân khấu với Lý cò style - Rock hạt gạo, gây chú ý bằng những nốt cao và cách kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại.

Tiết mục Rạng ngời văn hóa Việt Nam với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ kết hợp màn bắn pháo hoa rực rỡ đã khép lại chương 3 đồng thời tạo nên cái kết đẹp cho chương trình.

Nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn cùng hàng vạn khán giả tại Mỹ Đình hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu. Đại cảnh cộng đồng này khép lại chương trình bằng hình ảnh nhiều thế hệ cùng chung một nhịp điệu, gợi tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Không chỉ tập trung vào các màn trình diễn âm nhạc, Muôn sắc Việt Nam được xây dựng như một câu chuyện nghệ thuật có cấu trúc, bắt đầu từ huyền tích về nguồn cội dân tộc.

Cuộc gặp gỡ giữa những thế hệ

Từ những giọng ca gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh đến các tên tuổi đương đại như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi… hay giọng ca nhí, chẳng hạn Ali Thục Phương, Ngô Tuệ Mẫn... góp mặt trong chương trình

Từ những khán giả nhỏ tuổi đến Gen Z hay người xem lớn tuổi. Tất cả khoảng cách được xóa nhòa. Lúc này, tất cả 50.000 khán giả và hàng nghìn nghệ sĩ hòa chung một nhịp đập, một tình yêu dành cho văn hóa, con người và đất nước Việt Nam.

Phạm Anh Duy bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được góp sức trong sự kiện. Anh đặc biệt ấn tượng với tinh thần kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Mỗi người có một màu sắc, một cách thể hiện riêng nhưng khi cùng đứng trên một sân khấu, tất cả đều hướng đến giá trị chung. Điều đó khiến Phạm Anh Duy cảm nhận rõ hơn rằng văn hóa không phải là điều gì quá xa vời, mà luôn hiện diện trong đời sống và có thể được tiếp nối qua âm nhạc, nghệ thuật.

Điểm đáng chú ý của chương trình là những màn kết hợp giữa nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau. Thay vì tách biệt thành những phần trình diễn riêng, các giọng ca cùng tham gia kể một câu chuyện âm nhạc xuyên suốt, kết nối ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Chương trình tạo sự kết nối của cả nghệ sĩ lẫn khán giả thuộc nhiều thế hệ.

Một trong những điểm nhấn của chương 1 là tiết mục Đất nước trọn niềm vui, với sự góp mặt của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh, Erik, Đức Phúc và Hòa Minzy. Màn kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Những lá cờ đỏ tung bay trên khán đài, hòa cùng tiếng hát và tiếng reo hò, góp phần tạo nên không khí hào hùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Sự đa dạng về giọng hát và phong cách cũng tạo nên không gian âm nhạc nhiều màu sắc. Dân ca, nghệ thuật truyền thống, những ca khúc cách mạng hay múa đương đại... được sắp xếp trong cùng một chương trình. Các tác phẩm đều hướng đến chủ đề chung, vừa giữ tinh thần nghệ thuật, vừa tạo sự gần gũi với đông đảo công chúng.

Về mặt âm nhạc, trong nhiều tiết mục, ê-kíp lựa chọn chất liệu epic với sắc thái hùng tráng, giàu kịch tính, kết hợp các yếu tố truyền thống chẳng hạn sáo, tranh, tỳ bà... hoặc dàn nhạc giao hưởng. Cách phối khí này góp phần tạo nên không khí mạnh mẽ, hào sảng, phù hợp với quy mô sân khấu và tinh thần của một concert quy tụ hàng chục nghìn người.

Bên cạnh những màn trình diễn tạo được hiệu ứng với khán giả, chương trình vẫn còn một số hạn chế nhỏ. Với hơn 20 tiết mục được sắp xếp trong khoảng 2 giờ, xen kẽ các phần dẫn chuyện, tổng thể đôi lúc tạo cảm giác dàn trải. Nhiều chất liệu và di sản văn hóa lần lượt xuất hiện nhưng chưa có đủ thời lượng để được khai thác sâu.

Thời lượng dành cho một số nghệ sĩ cũng khá hạn chế, chưa nhiều cơ hội thể hiện màu sắc riêng. Ở một vài tiết mục, âm lượng phần nhạc chưa đủ nổi bật, để đẩy bầu không khí lên cao.

Dẫu vậy, xét tổng thể chương trình, các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động được phối hợp với âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất đã làm nổi bật những hình tượng lịch sử và chất liệu văn hóa. Hình ảnh hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng tại Mỹ Đình cũng trở thành điểm nhấn, kết nối những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

50.000 khán giả xúc động trong đêm tôn vinh văn hóa Việt.