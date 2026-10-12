[e-Magazine] Felix Tiến Quang: ‘Tôi muốn khẳng định mình bằng âm nhạc’

Từng được biết đến khi còn nhỏ qua một cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi, Felix Tiến Quang có quãng thời gian tạm lùi khỏi sân khấu để tập trung học tập, rèn luyện thanh nhạc và trưởng thành. Trong cuộc phỏng vấn với PV Tri thức và Cuộc sống, nam ca sĩ trải lòng về hành trình thay đổi giọng hát, cách làm nghề và những bước chuẩn bị cho chặng đường âm nhạc mới.

- Từ một thí sinh nhí đến Felix Tiến Quang hiện tại, điều gì trong cách anh nhìn nhận âm nhạc và con đường làm nghề đã thay đổi nhiều nhất?

Điều thay đổi lớn nhất ở tôi chính là tư duy định vị bản thân. Tôi bước đi với tư cách một nghệ sĩ Felix Tiến Quang độc lập, chứ không còn là cậu nhóc của Giọng hát Việt nhí năm nào.

Sự trưởng thành qua thời gian, những trải nghiệm sống thực tế cùng việc liên tục cập nhật, nâng cấp gu âm nhạc đã giúp tôi định hình rõ nét hơn về con đường mình đang theo đuổi.

- Giai đoạn dậy thì, việc vỡ giọng từng khiến anh lo lắng mình không thể tiếp tục ca hát. Anh đã vượt qua giai đoạn đó và lấy lại sự tự tin vào giọng hát như thế nào?

Tôi vượt qua giai đoạn đó bằng cách học cách chấp nhận và đón nhận giọng hát của mình ở một phiên bản mới.

Thay vì tiếc nuối hay mang chấp niệm về những gì đã qua, tôi thả lỏng, làm quen lại với chính cơ thể mình và tìm kiếm sự tự tin từ hình tượng trưởng thành hiện tại.

- Sau cuộc thi, anh lựa chọn tập trung cho việc học và hạn chế nhận show. Việc ưu tiên học tập thay vì hoạt động nghệ thuật khi đó có phải là một quyết định khó khăn với anh?

Thực ra, tôi vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật trong suốt chặng đường qua.

Tôi tin rằng để đi đường dài với nghề và trở thành một nghệ sĩ đúng nghĩa, kiến thức, tư duy và nền tảng trí tuệ là những yếu tố thiết yếu.

Do đó, việc ưu tiên học tập lúc ấy là một quyết định hoàn toàn đúng đắn và cần thiết cho sự phát triển lâu dài của tôi.

- Trong quá trình học thanh nhạc, luyện nhảy và tham gia các chương trình, đâu là điều anh nhận ra rõ nhất về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân khi theo đuổi nghề ca sĩ?

Tôi nhận ra bản thân thể hiện tốt nhất, dù là phát huy điểm mạnh hay cải thiện điểm yếu, trong những khoảnh khắc tôi không bị gò bó bởi quá nhiều suy nghĩ.

Khi tôi thả lỏng hoàn toàn để tận hưởng sân khấu và để âm nhạc cất lời một cách tự nhiên nhất, đó là lúc nghệ thuật trong tôi được bộc lộ trọn vẹn.

- Khi chuyển vào TP HCM học tập và làm việc, môi trường mới đã tác động như thế nào đến tư duy, cách làm nghề và định hướng âm nhạc của anh?

Môi trường, con người và nhịp sống năng động của TP HCM đã mang đến cho tôi một làn gió mới.

Nơi đây thúc đẩy tôi dịch chuyển từ một cậu nhóc hát theo bản năng trở thành một người nghệ sĩ thực thụ, hiểu rõ mình muốn gì, biết mình đang đứng ở đâu và xác định được hình mẫu nghệ sĩ mà mình muốn trở thành.

- Từng được biết đến từ khi còn nhỏ, anh đã làm gì để tự khẳng định mình bằng năng lực và những trải nghiệm tích lũy trong quá trình trưởng thành?

Tôi tin rằng hành trình kiên trì suốt thời gian qua chính là câu trả lời rõ nhất cho tình yêu nghề và năng lực của mình.

11 năm theo đuổi đam mê, trong đó có 2 năm chính thức bước đi với cái tên Felix Tiến Quang, là một hành trình vô cùng quý báu.

Với tôi, mỗi chặng đường đi qua đều là một mảnh ghép đáng nhớ, giúp tôi hoàn thiện bản thân mỗi ngày trước khán giả.

- Anh từng chia sẻ rằng mình cần tự tin hơn để có thể kết nối với khán giả. Khi trở lại với âm nhạc, anh đang làm gì để khắc phục điều này?

Tôi nhận ra rằng muốn kết nối chân thành với khán giả thì trước hết mình phải kết nối sâu sắc với chính bản thân.

Vì vậy, điều tôi tập trung làm mỗi ngày là học cách hiểu, lắng nghe và yêu thương chính mình nhiều hơn. Từ đó, tôi có thể lan tỏa năng lượng tự nhiên và chân thật nhất tới người nghe.

- “Điểm chạm” là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian chuẩn bị. Anh hy vọng khán giả cảm nhận điều gì qua sản phẩm?

Tôi hy vọng khi giai điệu cất lên, mỗi khán giả sẽ tự phác họa nên câu chuyện của riêng mình.

Tôi tin rằng “điểm chạm” cảm xúc trong mỗi tâm hồn là duy nhất và vô cùng quý giá với từng cá nhân.

- Anh có định hướng ra mắt các sản phẩm âm nhạc liên tục như thế nào để từng bước xây dựng màu sắc riêng và duy trì kết nối với khán giả?

Về kế hoạch cụ thể, cho phép tôi được giữ bí mật một chút.

Tôi chỉ có thể bật mí rằng bản thân luôn dành trọn tâm huyết để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất. Những bất ngờ tiếp theo đã bắt đầu được “mưu tính” rồi.

Hy vọng những dự án sắp tới sẽ sớm tạo nên một không gian âm nhạc mới, nơi tôi và khán giả có thể xích lại gần nhau hơn.

- Nhìn về chặng đường phía trước, anh muốn Felix Tiến Quang được khán giả nhớ đến bởi điều gì trong âm nhạc?

Điều tôi mong mỏi nhất cũng chính là câu trả lời ngắn gọn nhất: Hy vọng mỗi khi nhắc đến cái tên Felix Tiến Quang, khán giả sẽ nhớ ngay tới chính âm nhạc của tôi - thuần túy, cảm xúc và đủ sức ở lại trong lòng người nghe.

- Cảm ơn ca sĩ Felix Tiến Quang đã dành thời gian chia sẻ!