[e-Magazine] Mỹ nhân đường chạy Vy Phan không đặt nặng sự hoàn hảo

Vy Phan, tên thật là Phan Thị Tường Vy, sinh năm 1999, bắt đầu chạy bộ từ năm 2021. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, cô cho biết hành trình này không chỉ xoay quanh thành tích hay thứ hạng, mà còn là quá trình rèn luyện tính kỷ luật và sự bền bỉ.

- Điều gì khiến chị quyết định theo đuổi marathon một cách nghiêm túc?

Từ những ngày đầu chạy bộ, tôi đơn giản chỉ nghĩ đây là một cách để rèn luyện sức khỏe và thử thách bản thân. Nhưng càng tham gia nhiều giải đấu, trải qua những lần vượt qua giới hạn của chính mình, tôi càng nhận ra chạy bộ mang lại nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ. Đó là tính kỷ luật, sự bền bỉ và kiên trì, những hành trang giúp tôi vượt qua những thử thách khó khăn trong các giải đấu.

Điều thúc đẩy tôi theo đuổi marathon nghiêm túc đến hôm nay không chỉ là thành tích hay thứ hạng, mà còn là cảm giác mình đang trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua. Tôi muốn tiếp tục khám phá giới hạn của bản thân, chinh phục những cự ly mới và truyền cảm hứng để nhiều người tin rằng họ cũng có thể làm được những điều mà trước đây họ từng nghĩ là không thể.

- Bài học lớn nhất chị nhận được từ những giải đấu là gì?

Với tôi, mỗi giải đấu đều có những thử thách riêng về cung đường, thời tiết và thể trạng của bản thân tại thời điểm đó. Tôi nhận ra rằng mỗi giải đấu đều mang đến cho mình một bài học khác nhau.

Có giải đấu dạy tôi cách giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, có giải đấu giúp tôi nhìn nhận lại phương pháp tập luyện của mình, cũng có giải đấu cho tôi biết mình còn thiếu điều gì để tiếp tục cải thiện.

Vì vậy, tôi không nghĩ có một bài học nào là lớn nhất. Chính tất cả những trải nghiệm, cả thành công lẫn những điều chưa làm được, đã góp phần tạo nên một Vy Phan bản lĩnh, nội lực và hoàn thiện hơn.

- Cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào kể từ khi được biết đến trong cộng đồng chạy bộ?

Cuộc sống hiện tại của tôi có nhiều thay đổi so với những ngày đầu tham gia chạy bộ. Tôi có cơ hội đi đến nhiều nơi hơn, trải nghiệm những điều mới mẻ và gặp gỡ nhiều anh chị, bạn bè tài giỏi, tích cực trong cộng đồng. Tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều từ mọi người, không chỉ về chạy bộ mà còn về công việc và cách sống.

Tuy nhiên, bên cạnh chạy bộ, công việc tại phòng tập nhảy do tôi xây dựng và phát triển, vẫn chiếm phần lớn thời gian của tôi. Tôi luôn cố gắng cân bằng giữa đam mê thể thao và công việc, bởi cả hai đều là những phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.

- Chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc giảng dạy, tập luyện và thi đấu?

Khi vừa giảng dạy nhảy, vừa tập luyện và thi đấu với lịch trình khá dày đặc, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải có kế hoạch rõ ràng, biết ưu tiên những việc cần thiết.

Tôi thường lên lịch trình cụ thể cho từng ngày và từng tuần, từ công việc ở phòng tập đến thời gian tập luyện, nghỉ ngơi và dành cho các mối quan hệ cá nhân. Sau đó, tôi cố gắng thực hiện theo kế hoạch đã đặt ra, đồng thời linh hoạt điều chỉnh khi cần thiết để không ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng công việc.

Tôi hiểu rằng để có thể theo đuổi đam mê lâu dài, mình không chỉ cần sự nỗ lực mà còn phải biết chăm sóc bản thân và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.

- Việc được chú ý trên mạng xã hội có tạo áp lực cho chị không?

Việc được nhiều người biết đến trên mạng xã hội đã mang lại cho tôi nhiều cơ hội mới, từ việc hợp tác với các thương hiệu đến gặp gỡ, học hỏi những người tài giỏi và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.

Hiện tại, tôi không cảm thấy quá nhiều áp lực từ sự chú ý đó. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sống đúng với con người mình, không ngừng phát triển bản thân và cố gắng lan tỏa những giá trị tích cực thông qua những điều mình đang làm.

Tôi không đặt nặng việc phải trở thành một hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người. Tôi chỉ mong những chia sẻ về chạy bộ, nhảy hiện đại và cuộc sống của mình có thể mang đến một chút động lực cho ai đó trên hành trình của họ.

- Ngoài chạy bộ và nhảy hiện đại, chị có dự định thử sức với lĩnh vực nào khác không?

Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa có dự định theo đuổi thêm một bộ môn hay lĩnh vực mới. Tôi cảm thấy cả chạy bộ lẫn nhảy hiện đại đều còn rất nhiều cột mốc để mình chinh phục và những điều để học hỏi.

Vì vậy, trước mắt, tôi muốn tập trung phát triển tốt hơn ở cả hai lĩnh vực này, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, nâng cao thành tích và khám phá những giới hạn mới của bản thân. Tôi tin rằng khi mình đủ tập trung và làm tốt những điều đang theo đuổi, những cơ hội mới sẽ đến vào thời điểm phù hợp.

- Trong vài năm tới, ngoài những mục tiêu thể thao, chị có mục tiêu nào khác trong cuộc sống không?

Trong vài năm tới, ngoài những mục tiêu thể thao, tôi mong muốn phát triển bản thân toàn diện hơn, đặc biệt là trong công việc và những dự án cá nhân mà tôi đang theo đuổi.

Tôi muốn xây dựng sự nghiệp một cách bền vững, tiếp tục phát triển phòng tập nhảy riêng và tạo ra nhiều giá trị hơn cho các bạn trẻ thông qua nghệ thuật, thể thao và lối sống tích cực.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn sử dụng hành trình chạy bộ của mình để truyền cảm hứng đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nữ, giúp mọi người có thêm động lực chăm sóc bản thân, sống khỏe mạnh và tự tin theo đuổi những điều mình yêu thích.

Với tôi, thành công không chỉ nằm ở những thành tích đạt được, mà còn ở việc mình có thể trưởng thành hơn mỗi ngày, tự chủ trong cuộc sống và tạo ra những giá trị tích cực cho những người xung quanh.

- Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!