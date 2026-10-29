[e-Magazine] Jeon Chi Hân nói về khác biệt giữa đóng phim và diễn sân khấu

Jeon Chi Hân bắt đầu làm quen với nghệ thuật từ năm 9 tuổi, có cơ hội trải nghiệm cả diễn xuất trong phim ảnh lẫn biểu diễn sân khấu. Em từng tham gia các vở kịch “Tâm ma”, “Ông già đoàn lô tô” và chương trình “Tuyệt kỹ tiếu lâm”.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Jeon Chi Hân kể về những trải nghiệm đáng nhớ khi biểu diễn và mong muốn thử sức với những nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Gia đình Jeon Chi Hân cũng chia sẻ cách đồng hành, cân bằng hoạt động nghệ thuật với việc học và định hướng cho em trong tương lai.

Theo Jeon Chi Hân, phim ảnh và sân khấu có những yêu cầu riêng. Khi đóng phim, em cần thể hiện cảm xúc trước ống kính và phối hợp với ê-kíp. Trên sân khấu, em có cơ hội tương tác trực tiếp với bạn diễn, đồng thời cảm nhận phản ứng của khán giả.

Chia sẻ về quá trình làm nghề, Jeon Chi Hân cho biết mỗi dự án phim hay vở diễn đều mang đến những bài học mới. Sự hướng dẫn của các cô chú, anh chị đi trước giúp em tự tin hơn khi gặp khó khăn và chưa thể hiện được vai diễn như mong muốn.

“Em rất vui vì được trải nghiệm cả hai lĩnh vực và hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều cơ hội thử sức với những vai diễn mới, để bản thân ngày càng tiến bộ và mang đến cho khán giả những nhân vật thật đáng nhớ”, Jeon Chi Hân chia sẻ.

Trong quá trình học diễn xuất, Jeon Chi Hân nhận được sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Hữu Tiến. Em cho biết thầy giúp mình tiếp cận những kiến thức cơ bản về diễn xuất, rèn luyện tác phong nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm khi tham gia nghệ thuật.

Theo gia đình, sự dìu dắt của thầy có ý nghĩa quan trọng trong những bước đầu Jeon Chi Hân tiếp cận môi trường biểu diễn. Người thân cho rằng năng khiếu là lợi thế, nhưng để theo đuổi nghề diễn lâu dài, em cần được rèn luyện, định hướng và học cách làm việc có kỷ luật.

Trong số những chương trình từng tham gia, “Tuyệt kỹ tiếu lâm” để lại nhiều ấn tượng với Jeon Chi Hân. Đây là dịp để em thử sức với diễn xuất hài, tích lũy kinh nghiệm và đón nhận sự cổ vũ của khán giả.

“Đặc biệt, khi nhận được sự yêu thương và cổ vũ của khán giả trong chương trình, em cảm thấy rất vui và có thêm động lực để cố gắng hơn. Em nghĩ mỗi vai diễn đều giúp em trưởng thành và tự tin hơn một chút”, Jeon Chi Hân nói.

Không chỉ yêu thích những vai diễn mang lại tiếng cười, em còn muốn khám phá những sắc thái cảm xúc khác nhau. Với Jeon Chi Hân, diễn xuất là cơ hội để hóa thân vào nhân vật và truyền tải cảm xúc đến người xem.

“Điều em thích nhất ở sân khấu là được sống trong nhân vật và mang đến cảm xúc cho khán giả”, em chia sẻ.

Trong tương lai, Jeon Chi Hân muốn thử sức với những vai có diễn biến tâm lý phức tạp hơn, đặc biệt là nhân vật phản diện có cá tính rõ nét. Đây cũng là cách để em khám phá khả năng của bản thân và tiếp tục hoàn thiện kỹ năng diễn xuất.

“Em muốn thử sức với những vai diễn có tâm lý phức tạp hơn, hoặc một vai phản diện cá tính để khám phá những khả năng mới của mình”, Jeon Chi Hân bày tỏ.

Bên cạnh việc tạo điều kiện để Jeon Chi Hân tham gia nghệ thuật, gia đình nữ diễn viên nhí luôn chú trọng lắng nghe mong muốn của em, đồng thời giúp em cân bằng giữa diễn xuất và việc học.

“Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe và trò chuyện với con để hiểu con thực sự thích điều gì, mong muốn điều gì sau mỗi lần tham gia biểu diễn. Khi con muốn thử sức ở một chương trình mới, gia đình sẽ cùng con tìm hiểu xem công việc đó đòi hỏi những gì và có phù hợp với độ tuổi, sức khỏe cũng như việc học của con hay không.

Trước mỗi lịch tập luyện, biểu diễn hay quay hình, chúng tôi đều cân nhắc kỹ thời gian và cố gắng sắp xếp để không ảnh hưởng đến việc học ở trường của con. Nếu lịch trình quá dày hoặc con có dấu hiệu mệt mỏi, chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh và từ chối những cơ hội chưa phù hợp. Chúng tôi muốn con được phát triển năng khiếu nhưng vẫn có thời gian vui chơi, nghỉ ngơi và tận hưởng tuổi thơ như những bạn bè cùng trang lứa”, mẹ Jeon Chi Hân chia sẻ.

Gia đình Jeon Chi Hân cũng hướng dẫn nữ diễn viên nhí bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử trên mạng xã hội khi gặp tình huống khiến em không thoải mái.

Khi Jeon Chi Hân đạt thành tích tại chương trình Tuyệt kỹ tiếu lâm, gia đình em vui mừng và tự hào nhưng không muốn giải thưởng trở thành áp lực đối với em.

“Chúng tôi luôn nhắc con rằng thành tích là niềm vui và động lực để cố gắng, chứ không phải áp lực buộc mình phải luôn chiến thắng. Điều quan trọng nhất không phải là con đạt được bao nhiêu giải thưởng, mà là sau mỗi trải nghiệm, con có trưởng thành hơn, diễn tốt hơn và vẫn giữ được niềm vui với nghề hay không”, mẹ Jeon Chi Hân nói.

Về định hướng lâu dài, gia đình Jeon Chi Hân không đặt yêu cầu em phải theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp bằng mọi giá, mà mong em được học tập đầy đủ, trưởng thành khỏe mạnh và tự lựa chọn con đường phù hợp.

“Điều chúng tôi mong muốn nhất là Chi Hân lớn lên khỏe mạnh, được học tập đầy đủ, có nhân cách tốt, luôn giữ được niềm vui với những điều con yêu thích. Gia đình rất trân trọng năng khiếu và những cơ hội nghệ thuật mà con có được, nhưng không muốn con phải chịu áp lực về sự nổi tiếng hay thành tích khi còn quá nhỏ.

Chúng tôi tiếp tục đồng hành nếu con vẫn yêu thích diễn xuất, dù là phim ảnh hay sân khấu, nhưng cũng để con có thời gian trải nghiệm và tự lựa chọn hướng đi khi trưởng thành”, mẹ Jeon Chi Hân chia sẻ.