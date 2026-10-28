[e-Magazine] Gen Z Nguyễn Thị Linh lưu giữ hồn quê qua video

Nguyễn Thị Linh (sinh năm 2002, quê Tuyên Quang) cùng anh trai bắt đầu làm video ghi lại cảnh sắc và cuộc sống thường ngày nơi vùng cao. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Linh chia sẻ về hành trình kể chuyện quê hương, từ một ngôi nhà lợp cỏ tranh, vách nứa đến mong muốn quảng bá văn hóa địa phương qua những thước phim chân thực.

- Khi mới bắt đầu quay video cùng anh trai, chị muốn kể những câu chuyện gì về quê hương?

Khi mới bắt đầu, tôi và anh trai có chung mong muốn kể chuyện quê hương qua những thước phim đẹp, bình yên, mang lại cảm giác thư thái cho người xem. Với hai anh em, mỗi video còn là cách lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ gắn với nơi mình sinh ra và lớn lên.

Thông qua những hình ảnh ấy, chúng tôi muốn giới thiệu cuộc sống của trẻ em ở quê nói riêng và người dân vùng cao nói chung. Dù còn nhiều vất vả, thiếu thốn về vật chất, mọi người vẫn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ trước khó khăn. Tôi hy vọng khi xem video, khán giả không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của quê hương mà còn thấy được nghị lực và niềm vui trong cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây.

- Chị còn nhớ video đầu tiên nhận được phản hồi tích cực và tiếp thêm động lực để theo đuổi công việc này không?

Video đầu tiên mang lại phản hồi tích cực cho tôi là video xây dựng ngôi nhà trên ao. Tôi ấn tượng với những bình luận của khán giả khi nhìn thấy ngôi nhà lợp cỏ tranh, đan vách nứa. Nhiều người chia sẻ rằng những hình ảnh ấy khiến họ có cảm giác như được trở về tuổi thơ.

Sự đón nhận đó giúp tôi tin tưởng hơn vào hướng đi của mình. Bản thân tôi cũng hiểu cảm giác muốn trở về những năm tháng vô lo, vô nghĩ. Khi trưởng thành, chúng ta có nhiều điều phải lo lắng, suy nghĩ, đôi khi chỉ mong tìm lại sự hồn nhiên của ngày bé.

Qua phản hồi của khán giả, tôi nhận ra những hình ảnh tưởng chừng bình thường vẫn có thể gợi lên nhiều cảm xúc và ký ức. Điều đó khiến tôi muốn tiếp tục ghi lại cuộc sống quê hương bằng những câu chuyện gần gũi, chân thành.

- Chị làm thế nào để kết hợp hình ảnh và âm thanh, truyền tải cảm xúc mà không cần nhiều lời dẫn?

Tôi nghĩ việc kết hợp hài hòa giữa hình ảnh và âm thanh để truyền tải cảm xúc mà không cần nhiều lời dẫn là một điểm mạnh trong cách làm video của mình.

Dù phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt và những khó khăn trong cuộc sống, người dân vùng cao vẫn giữ tinh thần lạc quan. Tôi muốn đưa tinh thần ấy vào video thông qua những hình ảnh đời thường, từ sinh hoạt đến công việc lao động.

Khi quay video, tôi cũng muốn thể hiện hình ảnh một cô gái tràn đầy năng lượng, giản dị và nhiệt huyết. Với tôi, đôi khi không cần quá nhiều lời dẫn; hình ảnh và âm thanh được kết hợp phù hợp cũng đủ truyền tải cảm xúc chân thật.

- Khi ghi lại phong tục, món ăn và công việc thường ngày ở quê hương, chị cùng anh trai chuẩn bị như thế nào để giữ được nét nguyên bản của văn hóa địa phương?

Khi ghi lại những món ăn, phong tục và công việc thường ngày, tôi cùng anh trai chuẩn bị khá kỹ, chú ý đến nguyên liệu, gia vị và cố gắng giữ những nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam.

Những món ăn, vật dụng xuất hiện trong video không chỉ là hình ảnh minh họa mà còn gắn với câu chuyện về ông bà, tổ tiên, những dấu mốc lịch sử hoặc đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình Việt Nam.

Tôi muốn mỗi hình ảnh đều mang ý nghĩa riêng, giúp người xem hiểu thêm về nguồn gốc và giá trị của những điều thân thuộc. Điều quan trọng là giữ được sự chân thực khi giới thiệu văn hóa địa phương, không làm mất đi những nét vốn có chỉ để video bắt mắt hơn.

- Các video của chị tiếp cận cả khán giả quốc tế. Chị làm thế nào để người xem ở những nền văn hóa khác nhau hiểu hơn về cuộc sống vùng cao Việt Nam mà không làm mất đi bản sắc địa phương?

Tôi rất vui khi các video tiếp cận được khán giả quốc tế. Điều đó khiến tôi muốn giới thiệu nhiều hơn hình ảnh quê hương, từ những cánh đồng lúa xanh, nương rẫy trên sườn đồi, nhà tranh vách nứa đến bánh chưng truyền thống và những hàng tre.

Tôi nghĩ đây cũng là cách quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua video. Những hình ảnh ấy gắn với tuổi thơ của nhiều người Việt, đồng thời giúp khán giả ở những nơi khác hình dung rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Tôi không muốn thay đổi bản sắc địa phương để chiều theo thị hiếu của khán giả quốc tế. Thay vào đó, tôi cố gắng ghi lại những hình ảnh chân thực, để chính đời sống, phong tục và cảnh sắc quê hương kể câu chuyện của mình. Tôi hy vọng dù đến từ nền văn hóa nào, người xem cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm qua những điều bình dị ấy.

- Qua phản hồi của khán giả, có điều gì về quê hương mà trước đây chị xem là bình thường nhưng sau này nhận ra có giá trị đặc biệt? Điều đó ảnh hưởng thế nào đến cách chị chọn câu chuyện để kể?

Đối với tôi, những hình ảnh về quê hương đều có giá trị riêng, bởi đó là nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên.

Có thể với người sống ở vùng cao, những ngôi nhà tranh vách nứa, con đường làng hay công việc thường ngày đã quá quen thuộc. Nhưng với người xem ở nơi khác, đó lại là những hình ảnh gợi nhớ tuổi thơ hoặc một cuộc sống bình dị mà họ từng trải qua.

Phản hồi của khán giả giúp tôi nhận ra không nhất thiết phải tìm kiếm những câu chuyện lớn lao mới có thể chạm đến cảm xúc người xem. Đôi khi, chính những điều gần gũi nhất lại tạo nên sự kết nối. Vì thế, tôi vẫn muốn tiếp tục ghi lại cuộc sống thường ngày và những hình ảnh thân thuộc của quê hương.

- Khi quyết định làm nội dung tại quê nhà, chị có từng băn khoăn về cơ hội phát triển so với những người làm sáng tạo nội dung ở thành phố?

Tôi nghĩ việc sống ở quê hay thành phố không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là mỗi người cảm thấy phù hợp với lựa chọn của mình và có đủ nhiệt huyết để theo đuổi công việc.

Mỗi nơi đều có lợi thế riêng. Thành phố có nhịp sống sôi động và nhiều cơ hội tiếp cận các lĩnh vực mới, trong khi quê hương có những nét văn hóa, cảnh sắc và câu chuyện đời sống đặc trưng. Nếu biết khai thác những giá trị ấy, người trẻ hoàn toàn có thể tạo ra nội dung mang dấu ấn cá nhân ngay tại nơi mình sinh sống.

Với tôi, thành công không nhất thiết phải được đo bằng việc mình đang ở đâu hay đạt được điều gì lớn lao. Chỉ cần ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua, đó đã là một bước tiến đáng quý. Mỗi người có lựa chọn và hành trình riêng; nếu thực sự yêu thích, nghiêm túc với công việc, chúng ta có thể tìm được hướng phát triển phù hợp.

- Trong chặng đường tiếp theo, chị muốn phát triển kênh theo hướng nào? Chị kỳ vọng video có thể góp phần quảng bá du lịch và giới thiệu nông sản địa phương ra sao?

Trong thời gian tới, tôi vẫn muốn phát triển kênh theo định hướng ban đầu, tiếp tục đưa hình ảnh quê hương đến với nhiều người hơn.

Bên cạnh cảnh sắc và đời sống thường ngày, tôi hy vọng các video có thể góp phần quảng bá du lịch, giới thiệu nông sản địa phương. Tôi muốn khán giả biết đến những giá trị đặc trưng của vùng đất nơi mình sinh ra, từ phong tục, ẩm thực đến các sản vật gắn liền với cuộc sống của người dân.

Tôi mong những thước phim không chỉ mang lại cảm giác thư giãn mà còn giúp người xem hiểu hơn về đời sống vùng cao. Nếu có thể đưa hình ảnh quê hương đến với nhiều người, đồng thời giúp văn hóa và sản vật địa phương được biết đến rộng rãi hơn, tôi sẽ có thêm động lực để tiếp tục công việc này.

- Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!