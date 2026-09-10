Đường hơn 20 tỷ vừa làm xong đã hỏng: Nhà thầu Nam Bình - Thành Sơn Bình Thuận có né trách nhiệm?

Tuyến đường nối hai xã Đông Hà – Gia Huynh (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ nay là xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, thời gian thi công 450 ngày. Sau khi đưa vào khai thác, một số vị trí trên tuyến được ghi nhận xuất hiện tình trạng sụt lún, bong tróc. Việc khắc phục đang được quan tâm trong thời gian bảo hành công trình.

Tình trạng sụt lún, ổ voi xuất hiện sau khi công trình được đưa vào sử dụng. Nguồn tuoitre.vn

Gói thầu hơn 20 tỷ đồng, liên danh Nam Bình - Thành Sơn Bình Thuận trúng thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Tuyến đường nối Đông Hà - Gia Huynh, huyện Tánh Linh được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã TBMT 20211115509-00.

Dự án được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 161/QĐ-SKHĐT ngày 13/05/2021.

Ngày 21/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 570/QĐ-SKHĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Gói thầu số 05 có giá dự toán 20.698.240.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025.

Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 450 ngày.

Sau khi hoàn tất quy trình mở và đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, được UBND huyện Tánh Linh phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 03/12/2021, hồ sơ đề xuất tài chính được mở ngày 06/12/2021. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 94/TCKH-TĐ ngày 13/12/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, ông Giáp Hà Bắc – Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện Tánh Linh. Nguồn MSC

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Nam Bình - Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận, với giá trúng thầu 20.486.154.208 đồng.

So với giá dự toán 20.698.240.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 212.085.792 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Nam Bình có địa chỉ tại số A3 Khu Dân Cư Bến Lội, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Giám đốc, thành lập năm 2010. Doanh nghiệp từng tham gia 44 gói thầu và trúng 28 gói, tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt trên 201,7 tỷ đồng, trong đó trúng độc lập hơn 81,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận có địa chỉ tại D2/21 Khu Dân Cư Bến Lội, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Thái Châu làm Giám đốc, thành lập năm 2011. Doanh nghiệp đã tham gia 97 gói thầu và trúng 57 gói, tổng giá trị tích lũy đạt hơn 424,6 tỷ đồng, trong đó trúng độc lập hơn 147,3 tỷ đồng.

Sau khi khai thác, một số vị trí trên tuyến xuất hiện hư hỏng

Tuyến đường nối Đông Hà - Gia Huynh được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, kết nối giao thông và giao thương giữa các khu vực trên địa bàn huyện Tánh Linh.

Theo thông tin phản ánh và ghi nhận của tuoitre.vn, sau khi kết thúc thời gian thi công 450 ngày và đưa vào khai thác, một số vị trí trên mặt đường xuất hiện tình trạng sụt lún, bong tróc. Tại một số khu vực, đá dăm được ghi nhận trồi lên bề mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Hiện trạng hư hỏng trên tuyến đã được địa phương và báo chí quan tâm, phản ánh. Việc xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và trách nhiệm của các bên liên quan cần được thực hiện trên cơ sở kiểm tra thực tế, hồ sơ kỹ thuật và các quy định về quản lý chất lượng, bảo hành công trình.

Đáng chú ý, quá trình khắc phục các vị trí hư hỏng được phản ánh còn diễn ra trong thời gian bảo hành. Việc sửa chữa, khắc phục cần được thực hiện theo các yêu cầu của chủ đầu tư, hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng.

Đối với một công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc kiểm tra chất lượng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo hành có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn giao thông và quyền lợi của người dân sử dụng công trình.

Chuyên gia: Cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm bảo hành

Nhìn nhận về quy trình pháp lý và nghĩa vụ của nhà thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết:

"Gói thầu số 05 (mã TBMT 20211115509-00) được tổ chức và xác lập hợp đồng cuối năm 2021, do đó căn cứ pháp lý xuyên suốt áp dụng là Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Hợp đồng ở đây là hợp đồng trọn gói, ràng buộc tuyệt đối nghĩa vụ của nhà thầu đối với chất lượng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế ban đầu.

Hiện dự án đang trong giai đoạn bảo hành. Chiếu theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu và siết chặt kỷ cương quản lý đầu tư công, chủ đầu tư không thể buông lỏng mà phải kiểm tra, giám sát chất lượng thực tế sát sao, cương quyết đôn đốc nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành."

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, trong trường hợp công trình phát sinh hư hỏng trong thời gian bảo hành, các bên cần căn cứ hồ sơ hợp đồng và kết quả kiểm tra thực tế để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phương án khắc phục.

Dưới góc độ thực thi chế tài hợp đồng, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho rằng:

"Quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14) và các điều khoản trong hợp đồng xây lắp đều chỉ rõ: Nhà thầu thi công có nghĩa vụ bảo hành công trình và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa đối với mọi hư hại do lỗi kỹ thuật/thi công trong thời hạn bảo hành.

Khi hiện trường xuất hiện hư hỏng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập biên bản, xác định nguyên nhân kỹ thuật và ấn định thời hạn chót để sửa chữa dứt điểm. Trường hợp liên danh Nam Bình - Thành Sơn tiếp tục trì hoãn, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền kích hoạt, tịch thu giá trị bảo lãnh bảo hành công trình để chỉ định đơn vị khác vào thi công thay thế. Đồng thời, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước để ghi nhận đánh giá mức độ vi phạm, hạ bậc hoặc cấm cửa tham gia đấu thầu đối với các doanh nghiệp này theo luật định."

Theo luật sư Nguyễn Thị Hương, việc áp dụng các biện pháp xử lý đối với nhà thầu cần căn cứ vào tình trạng thực tế của công trình, nguyên nhân hư hỏng, nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan.

Từ hiện trạng được phản ánh trên tuyến đường Đông Hà - Gia Huynh, vấn đề được đặt ra là công tác kiểm tra, xác định nguyên nhân hư hỏng và thực hiện nghĩa vụ bảo hành cần được các bên liên quan thực hiện đầy đủ, minh bạch.

Trong trường hợp kết quả kiểm tra xác định hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hành của nhà thầu, việc khắc phục cần được thực hiện theo đúng hợp đồng và quy định pháp luật. Ngược lại, nếu nguyên nhân xuất phát từ các yếu tố khác, trách nhiệm của từng bên cũng cần được xác định trên cơ sở hồ sơ, kết quả kiểm định và các tài liệu liên quan.

Việc xử lý dứt điểm các vị trí hư hỏng không chỉ nhằm bảo đảm chất lượng, tuổi thọ công trình mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.