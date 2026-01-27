Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chất gây ảo giác trong nghi lễ cai trị hơn 2.000 năm trước

Kho tri thức

Chất gây ảo giác trong nghi lễ cai trị hơn 2.000 năm trước

Căn phòng bí mật với các ống dẫn hé lộ việc sử dụng chất gây ảo giác trong nghi lễ cai trị hơn 2.000 năm trước được tìm thấy ở Peru.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Hai nghìn năm trước khi Đế chế Inca mở rộng quyền thống trị của mình trên dãy Andes, một xã hội ít được biết đến hơn nhưng có ảnh hưởng văn hóa sâu rộng - được gọi là Cộng đồng Chavín Phenomenon. Ảnh: @Daniel Contreras.
Hai nghìn năm trước khi Đế chế Inca mở rộng quyền thống trị của mình trên dãy Andes, một xã hội ít được biết đến hơn nhưng có ảnh hưởng văn hóa sâu rộng - được gọi là Cộng đồng Chavín Phenomenon. Ảnh: @Daniel Contreras.
Cộng đồng này đã phát triển nhiều hình thức biểu hiện nghệ thuật, xây dựng các công trình kiến ​​trúc đồ sộ và tạo ra các tập quán vật chất chung trên khắp lãnh thổ Peru ngày nay. Ảnh: @Daniel Contreras.
Cộng đồng này đã phát triển nhiều hình thức biểu hiện nghệ thuật, xây dựng các công trình kiến ​​trúc đồ sộ và tạo ra các tập quán vật chất chung trên khắp lãnh thổ Peru ngày nay. Ảnh: @Daniel Contreras.
Nền văn minh sơ khai này đã thiết lập một trật tự xã hội đặc thù thông qua những đổi mới trong nông nghiệp, sản xuất thủ công chuyên môn hóa và các mạng lưới trao đổi, đặt nền móng cho một xã hội phân cấp sau này được hình thành trên các đỉnh núi Andes. Ảnh: @Daniel Contreras.
Nền văn minh sơ khai này đã thiết lập một trật tự xã hội đặc thù thông qua những đổi mới trong nông nghiệp, sản xuất thủ công chuyên môn hóa và các mạng lưới trao đổi, đặt nền móng cho một xã hội phân cấp sau này được hình thành trên các đỉnh núi Andes. Ảnh: @Daniel Contreras.
Nhưng ngoài nông nghiệp hay thương mại, công cụ quyền lực nhất của các nhà lãnh đạo Chavín Phenomenon lại không dễ thấy ngay lập tức. Vũ khí chính của họ là khả năng kiểm soát việc tiếp cận các trạng thái ý thức bị thay đổi. Ảnh: @Daniel Contreras.
Nhưng ngoài nông nghiệp hay thương mại, công cụ quyền lực nhất của các nhà lãnh đạo Chavín Phenomenon lại không dễ thấy ngay lập tức. Vũ khí chính của họ là khả năng kiểm soát việc tiếp cận các trạng thái ý thức bị thay đổi. Ảnh: @Daniel Contreras.
Một cuộc điều tra liên ngành do các nhà khảo cổ học từ Đại học Florida, Đại học Stanford và nhiều tổ chức Nam Mỹ thực hiện đã phát hiện ra bằng chứng trực tiếp lâu đời nhất được biết đến về việc sử dụng các loại cây có tác dụng gây ảo giác ở vùng Andes của Peru. Ảnh: @Daniel Contreras.
Một cuộc điều tra liên ngành do các nhà khảo cổ học từ Đại học Florida, Đại học Stanford và nhiều tổ chức Nam Mỹ thực hiện đã phát hiện ra bằng chứng trực tiếp lâu đời nhất được biết đến về việc sử dụng các loại cây có tác dụng gây ảo giác ở vùng Andes của Peru. Ảnh: @Daniel Contreras.
Phát hiện này diễn ra tại địa điểm nghi lễ mang tính biểu tượng Chavín de Huántar, ở vùng núi phía bắc Peru, nơi các nhà nghiên cứu tìm thấy những ống hít được chạm khắc từ xương rỗng, được đặt cẩn thận ở trung tâm của các công trình kiến ​​trúc đá đồ sộ tạo nên nét đặc trưng của địa điểm này. Ảnh: @Daniel Contreras.
Phát hiện này diễn ra tại địa điểm nghi lễ mang tính biểu tượng Chavín de Huántar, ở vùng núi phía bắc Peru, nơi các nhà nghiên cứu tìm thấy những ống hít được chạm khắc từ xương rỗng, được đặt cẩn thận ở trung tâm của các công trình kiến ​​trúc đá đồ sộ tạo nên nét đặc trưng của địa điểm này. Ảnh: @Daniel Contreras.
Phân tích hóa học và vi mô các hiện vật này cho thấy sự hiện diện của nicotin từ các giống thuốc lá hoang dã, cũng như cặn từ hạt vilca, một loại cây có đặc tính gây ảo giác, có liên quan mật thiết đến hợp chất DMT. Ảnh: @Daniel Contreras.
Phân tích hóa học và vi mô các hiện vật này cho thấy sự hiện diện của nicotin từ các giống thuốc lá hoang dã, cũng như cặn từ hạt vilca, một loại cây có đặc tính gây ảo giác, có liên quan mật thiết đến hợp chất DMT. Ảnh: @Daniel Contreras.
Phát hiện này cho thấy giới thượng lưu Chavín Phenomenon không chỉ sử dụng các chất này cho những trải nghiệm cá nhân hay những ảo giác tâm linh riêng lẻ, mà còn là một phần của hệ thống nghi lễ tinh vi, nhằm củng cố vị thế quyền lực của họ trong trật tự xã hội. Ảnh: @Daniel Contreras.
Phát hiện này cho thấy giới thượng lưu Chavín Phenomenon không chỉ sử dụng các chất này cho những trải nghiệm cá nhân hay những ảo giác tâm linh riêng lẻ, mà còn là một phần của hệ thống nghi lễ tinh vi, nhằm củng cố vị thế quyền lực của họ trong trật tự xã hội. Ảnh: @Daniel Contreras.
Mời Quý Độc giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
#Chất gây ảo giác #nghi lễ #cai trị #thuốc lá #thuốc phiện #ý thức

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT