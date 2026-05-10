Robot hình người gặp “tử huyệt” phần cứng đắt đỏ

Ngành robot hình người đang hút hàng chục tỷ USD đầu tư, nhưng điểm nghẽn lớn nhất lại không nằm ở AI mà ở phần cứng và chuỗi cung ứng linh kiện.

Cơn sốt robot hình người đang bùng nổ trên toàn cầu với dòng vốn đầu tư lên tới 40,7 tỷ USD trong năm 2025, nhưng phía sau ánh hào quang công nghệ lại là một “tử huyệt” khiến cả ngành chật vật.
Theo báo cáo mới từ McKinsey &amp; Company, bài toán lớn nhất của robot humanoid hiện nay không phải trí tuệ nhân tạo mà nằm ở phần cứng, đặc biệt là hệ thống bộ truyền động và cảm biến.
Các bộ truyền động - thành phần giúp robot di chuyển linh hoạt như con người - hiện chiếm tới 40-60% tổng chi phí sản xuất, đồng thời cũng là linh kiện khó tiêu chuẩn hóa nhất.
Những robot tiên tiến như Tesla Optimus phải sử dụng hàng chục bộ truyền động siêu nhỏ chỉ để điều khiển đôi tay, khiến chi phí sản xuất bị đẩy lên mức rất cao.
Không chỉ vậy, chuỗi cung ứng toàn cầu còn phụ thuộc nặng nề vào các vật liệu hiếm như nam châm neodymium, trong khi phần lớn năng lực gia công hiện do Trung Quốc kiểm soát.
Các hãng công nghệ phương Tây vì thế đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt linh kiện, kéo dài thời gian chờ đợi và làm chậm quá trình thương mại hóa robot hình người.
Giới chuyên gia nhận định ngành robot humanoid hiện giống ngành ô tô đầu thế kỷ 20, khi tiêu chuẩn sản xuất còn phân mảnh và chưa có hệ sinh thái linh kiện thống nhất.
Trong cuộc đua này, công ty nào giải quyết được bài toán phần cứng giá rẻ và sản xuất quy mô lớn đầu tiên sẽ nắm lợi thế định hình tương lai của cả ngành robot hình người toàn cầu.
