Video

Đứa trẻ suýt bị tông trúng khi đột ngột chạy qua đường

May mắn là tài xế đã kịp phanh lại trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, đứa trẻ vẫn an toàn sau khi được người lớn đưa vào lề.

Trường Hân t/h

Clip đang lan truyền trên Reddit đã làm dấy lên mối lo ngại về an toàn giao thông và sự bất cẩn của cha mẹ khi để con nhỏ tự băng qua đường, theo Người đưa tin.

Đứa trẻ suýt bị tông trúng khi đột ngột chạy qua đường. Nguồn: Reddit

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 20/11 cho thấy một đứa trẻ suýt chút nữa đã gặp tai nạn chết người khi bất ngờ chạy ra trước đầu xe ô tô đang chạy.

Clip mở đầu với cảnh một chiếc xe đang chạy trên đoạn đường đông đúc thì bất ngờ đứa trẻ lao ra trước đầu xe, trong khi cha mẹ em đứng bên kia đường. May mắn là chiếc xe đã kịp dừng lại và tránh được va chạm xảy ra.

Chứng kiến cảnh tượng này, cha mẹ đứa trẻ hoảng loạn chạy về phía con mình. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình ghi lại.

  • Người dùng Reddit đã chia sẻ clip này và nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống phanh khẩn cấp trên xe có khả năng đã cứu sống đứa trẻ.

Nhiều người kêu gọi việc áp dụng nghiêm ngặt hơn các tính năng an toàn tiên tiến trên xe hơi ở Ấn Độ, đồng thời chỉ trích việc cha mẹ để con tự do chạy nhảy gần đường đông đúc, cho rằng đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc về việc chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể dẫn đến sự việc đáng tiếc.

#an toàn giao thông #tai nạn #đứa trẻ #phanh gấp #đường đông đúc

