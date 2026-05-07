Đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka phát triển thực chất hơn trong giai đoạn mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Theo Văn Hiếu/VOV

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, hôm nay (7/5), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka trong 2 ngày đến 8/5. Với ý nghĩa hết sức quan trọng, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hướng tới mục tiêu đưa nền tảng hữu nghị lâu năm giữa 2 nước tiếp tục phát triển thành mối quan hệ hợp tác năng động và thực chất hơn trong giai đoạn mới.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước, lần gần đây nhất một nguyên thủ quốc gia Việt Nam thăm Sri Lanka là vào năm 2011.

Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống, hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1970. Chính phủ Sri Lanka hiện tại rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là nước “Cùng chung chí hướng”, hình mẫu để Sri Lanka học tập phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Đến nay, Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Thời gian qua, hai bên tích cực duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân và tiếp xúc tại các sự kiện đa phương. Đáng chú ý, hai nước được nhận định có tiềm năng và tính bổ trợ kinh tế cao, khi kim ngạch thương mại song phương trung bình khoảng 200 triệu USD/năm; Sri Lanka có 33 dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng 43 triệu USD tại Việt Nam. Tính riêng trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa 2 nước trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, tôn giáo, giao lưu nhân dân không ngừng phát triển.

Chia sẻ về ý nghĩa về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao của nước ta lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết: "Đây là chuyến thăm lịch sử vì là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta tới Sri Lanka, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Về quan hệ giữa 2 nước, hơn 50 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, có thể nói là một mối quan hệ rất hữu nghị, hợp tác và đoàn kết. Hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, và thường xuyên ủng hộ nhau trong xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt là Sri Lanka cũng là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta trong hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng đã 3 lần đặt chân tới. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cơ hội rất quan trọng để lãnh đạo hai nước bàn bạc, thống nhất những nhận thức, quan điểm để thúc đẩy quan hệ của Việt Nam - Sri Lanka lên một tầm cao mới".

Trên cơ sở nền tảng chính trị tin cậy và những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác, nhất là khi hai nước đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD, chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Sri LanKa lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, không chỉ củng cố nền tảng tin cậy chính trị vốn rất bền chặt giữa hai nước, mà còn nâng tầm quan hệ hợp tác nhiều mặt lên một giai đoạn sâu sắc và chiến lược hơn.

