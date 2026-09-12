Dự báo vận may 12 con giáp tháng 8 Âm lịch: Thìn - Tỵ cầu được ước thấy

Dự báo, 12 con giáp trong tháng 8 Âm lịch - tháng Kim gặp hoả, lửa nung chảy vàng sẽ có nhiều biến động về tài lộc, nên sống chậm, chớ ham vui.

Tháng 8 Âm lịch là tháng Dậu thuộc hành Kim, lại gặp năm Ngọ thuộc hành Hỏa. Lửa và Vàng vốn khắc nhau. Hiểu nôm na là "lửa nung chảy vàng".

Bên ngoài nhìn có vẻ có nhiều cơ hội, nhưng bên trong lại không yên. Đây là tháng dễ xảy ra chia ly, tình cảm nguội lạnh, hoặc ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng trong lòng đã xa cách. Mọi thứ sẽ được sàng lọc lại: những mối quan hệ hời hợt, những lời hứa làm ăn suông sẽ dễ bị lộ.

Nhịp sống của tháng này sẽ chậm lại. Người ta sẽ bớt ham vui, mà chú trọng hơn vào chất lượng, kết quả thực tế và sự đáng tin cậy. Kế hoạch dễ bị thay đổi đột ngột giữa chừng, làm nhiều nhưng kết quả lại không tương xứng.

Tháng 8 Âm lịch này, 12 con giáp nên và không nên gì?

Tháng biến động, con giáp tuổi Tý làm gì cũng nên nhanh gọn, dứt khoát.

1. Con giáp tuổi Tý

Sự nghiệp có tín hiệu tốt, có cơ hội để phát triển. Tuy nhiên vẫn có yếu tố gây nhiễu, nên có cơ hội là phải nắm bắt ngay, đừng để lâu.

Tài chính khá ổn, có lộc, thích hợp để tìm kiếm thêm thu nhập. Tình cảm nhìn chung hài hòa nhưng tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt, người đang yêu cần cẩn thận lời nói để tránh tổn thương nhau. Sức khỏe chú ý phổi và đường hô hấp.

Lời khuyên: Tháng biến động, con giáp tuổi Tý làm gì cũng nên nhanh gọn, dứt khoát.

2. Con giáp tuổi Sửu

Sự nghiệp ổn định và thuận lợi. Chỉ cần con giáp tuổi Sửu làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm thì tự khắc sẽ có cơ hội tốt.

Tài chính thuận lợi, nhưng nên tập trung vào thu nhập chính từ công việc. Với những khoản đầu tư may rủi thì phải hết sức cẩn thận kẻo mất tiền. Tình cảm suôn sẻ, chỉ cần quan tâm duy trì là được. Sức khỏe không có gì đáng lo, chỉ là dạ dày, hệ tiêu hóa hơi yếu, nên ăn uống điều độ.

Lời khuyên: Là một tháng nhỏ nhưng may mắn, nhìn chung bình yên.

3. Con giáp tuổi Dần

Sự nghiệp có chút may mắn nhưng cũng bị kìm hãm. Con giáp tuổi Dần cần làm việc chăm chỉ, cẩn thận từng li từng tí để tránh sai sót nhỏ mà bị cấp trên khiển trách.

Tài chính ở mức trung bình, tiền chủ yếu đến từ công việc chính. Cứ siêng năng là sẽ có tiền. Tình cảm ổn định, chỉ cần vun vén thêm. Sức khỏe cần chú ý gan, túi mật, các vấn đề về da và mắt.

Lời khuyên: Tháng này yên bình, cứ tập trung làm tốt việc của mình là được.

Vận may không ổn định, con giáp tuổi Mão phải đề phòng những thay đổi bất ngờ.

4. Con giáp tuổi Mão

Tháng này tuổi Mão xung khắc với tháng, nên rất nhiều biến động. Công việc không ổn định, phải đi lại, công tác nhiều. Đi đường phải chú ý an toàn, ở công ty thì làm gì cũng phải cẩn trọng.

Tài chính không tốt, khó kiếm tiền. Nên giữ chặt tiền của mình, đừng đầu tư theo đám đông kẻo tiền bị kẹt lại, thua lỗ. Tình cảm dễ cãi vã, nên nhường nhịn nhau để tránh làm tổn thương và dẫn đến chia tay. Sức khỏe đặc biệt chú ý phổi, hô hấp và dễ bị va quệt, chấn thương khi đi lại.

Lời khuyên: Vận may không ổn định, con giáp tuổi Mão phải đề phòng những thay đổi bất ngờ.

5. Con giáp tuổi Thìn

Tháng cực tốt, có câu "rồng phượng sum vầy" báo hiệu may mắn. Sự nghiệp có mạng lưới quan hệ tốt, làm ăn có lợi, công việc hanh thông. Chỉ cần chịu khó là có thành quả.

Tài chính rất vượng, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều dễ kiếm, lợi nhuận nhiều. Tình cảm hài hòa, các cặp đôi hạnh phúc, người độc thân có nhiều cơ hội tìm được người ưng ý. Lưu ý người đã kết hôn nên tránh vướng vào tình cảm ngoài luồng. Sức khỏe tốt, cả thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh.

Lời khuyên: Tháng đại cát, con giáp tuổi Thìn cầu được ước thấy.

6. Con giáp tuổi Tỵ

Tháng có vận may nhỏ nhưng tích cực. Con giáp tuổi Tỵ có nhiều cơ hội để mở rộng quan hệ và kiếm tiền, sự nghiệp có bước phát triển tốt.

Tài chính rất tốt, thu nhập tăng lên rõ rệt, cả lương chính và các khoản khác đều dồi dào. Tình cảm hài hòa, dễ thu hút người khác giới. Người độc thân nên chủ động nắm bắt cơ hội vì rất dễ gặp được người mình thích. Sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn.

Lời khuyên: Tháng và vận tài lộc hợp nhau, mọi việc nhìn chung rất thuận lợi.

Vận tháng khá tốt, con giáp tuổi Ngọ cứ thuận theo tự nhiên nhưng đừng chủ quan.

7. Con giáp tuổi Ngọ

Có sao tài lộc xuất hiện nên sự nghiệp nhìn chung thuận lợi, nhiều cơ hội. Tuy nhiên vẫn có kẻ tiểu nhân và chuyện thị phi quấy phá, nên làm gì cũng phải cẩn trọng, đừng lơ là hay trì hoãn.

Tài chính khá tốt, dễ kiếm tiền nhưng phải cảnh giác bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt chiếm đoạt tài sản. Tình cảm suôn sẻ, có nhiều cơ hội chia sẻ, nhưng cũng cần đề phòng có người tán tỉnh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại. Sức khỏe ổn định, riêng nữ tuổi Ngọ cần chú ý sức khỏe hơn một chút.

Lời khuyên: Vận tháng khá tốt, con giáp tuổi Ngọ cứ thuận theo tự nhiên nhưng đừng chủ quan.

8. Con giáp tuổi Mùi

Sự nghiệp vẫn thuận lợi để phát triển. Con giáp tuổi Mùi dù vẫn cần bỏ công sức nhưng nhìn chung vận khí tốt, chỉ cần chăm chỉ thì mọi việc sẽ êm xuôi.

Tài chính ổn định, thu nhập chính vững. Công việc ổn định thì tiền bạc tự khắc tốt. Tình cảm êm đềm, trong tháng có sao đào hoa, tâm trạng vui vẻ, dễ thu hút người khác giới, rất tốt cho việc giao tiếp, kết nối. Sức khỏe chú ý phổi, đường hô hấp và tránh để cơ thể bị nóng trong.

Lời khuyên: Nhờ khí của tháng mà vận may khá tốt lành.

9. Con giáp tuổi Thân

Sự nghiệp nhờ tình cảm, quan hệ cá nhân tốt lên mà cũng phát triển theo. Đàm phán làm ăn thuận lợi, có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên trong tháng có sao thị phi về quan chức, nên cần giữ quan hệ tốt với cả sếp và đồng nghiệp.

Tài chính ở mức cân bằng, thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, sẽ có lợi nhuận vừa phải. Tình cảm tốt đẹp, tâm trạng vui, vợ chồng hòa thuận, người độc thân được nhiều người khác giới quan tâm, là tháng tốt để tìm bạn đời. Sức khỏe chú ý phổi và đường hô hấp.

Lời khuyên: Tháng lãng mạn, con giáp tuổi Thân nhiều cơ hội tốt và diễn biến tích cực.

Tháng này dễ có va chạm, tranh chấp, con giáp tuổi Dậu phải hết sức cẩn thận.

10. Con giáp tuổi Dậu

Bước vào tháng tuổi của mình nên con giáp tuổi Dậu cần đề cao cảnh giác. Việc vặt nhiều, áp lực công việc lớn, chỉ một chút lơ là là có thể gặp trở ngại. Cần có trách nhiệm và chăm chỉ hơn.

Tài chính trung bình, nên tiết kiệm là chính, tránh đầu tư, quản lý tài chính kẻo thua lỗ. Tình cảm trung bình, nhiều áp lực và lời đồn thổi, cần khéo léo duy trì, tránh tranh cãi. Sức khỏe đặc biệt chú ý phổi, hô hấp, đồng thời đề phòng đau lưng, thận yếu.

Lời khuyên: Tháng này dễ có va chạm, tranh chấp, con giáp tuổi Dậu phải hết sức cẩn thận.

11. Con giáp tuổi Tuất

Tháng này đối mặt với nhiều trở ngại và tranh chấp. Con giáp tuổi Tuất trong công việc cần đề phòng bị chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh.

Tài chính không tốt, nên tập trung tiết kiệm, tránh bị lợi dụng mất tiền. Tốt nhất không nên đầu tư gì trong tháng này. Tình cảm cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh cãi nhau gây ra xui xẻo, ảnh hưởng đến hôn nhân. Sức khỏe chú ý phổi, hô hấp và cả dạ dày, lá lách.

Lời khuyên: Tháng này có sao xấu chủ về kiện tụng, thị phi, nên tránh xa lời đồn và tranh cãi.

12. Con giáp tuổi Hợi

Vận may chuyển tốt hơn. Sự nghiệp có bước phát triển thuận lợi, chỉ cần con giáp tuổi Hợi nắm bắt được cơ hội là sẽ có kết quả tốt và có lợi.

Tài chính là tháng tốt, có nhiều lộc, thích hợp để đầu tư, quản lý tài chính, hứa hẹn có lãi tốt. Tình cảm suôn sẻ, tốt lành, rất hợp để tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ để mọi người thêm gắn bó, hòa thuận. Sức khỏe không có vấn đề lớn, chỉ cần chú ý một chút đến phổi và đường ruột.

Lời khuyên: Vận may tháng này tốt lành, thuận lợi cho phát triển.

(Theo SH)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.