Động cơ cháu họ sát hại bà, chôn xác trong vườn ở Hải Phòng

Từ việc cụ bà bỗng dưng mất tích, vào cuộc điều tra, Công an xã Hà Đông phát hiện nạn nhân nghi bị cháu họ sát hại, chôn thi thể trong vườn nhà.

Ngày 30/3, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo UBND xã Hà Đông (TP Hải Phòng) cho biết, UBND xã vừa có báo cáo sơ bộ về vụ án có dấu hiệu giết người xảy ra tối ngày 29/3 tại thôn Đồng Bửa.

Khoảng 22h35 tối ngày 29/3, Công an xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng nhận được tin báo từ lực lượng an ninh cơ sở thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng và gia đình nội dung thông báo về việc bà Lê Thị Thảo (SN 1939, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) mất tích vào chiều tối cùng ngày. Gia đình và lực lượng an ninh cơ sở đã tổ chức tìm kiếm bà Thảo nhưng không thấy.

Nhận được tin báo Công an xã Hà Đông đã cử cán bộ xuống nhà bà Thảo để làm việc. Quá trình làm việc và xem xét các dấu vết tại hiện trường xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát đối tượng liên quan Công an xã Hà Đông đã triệu tập đối tượng nghi vấn là Lê Văn Tuấn, sinh ngày 2/06/1994 trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng là hàng xóm và là cháu họ của bà Thảo về cơ quan để làm việc.

Qua đấu tranh đến khoảng 00h30 ngày 30/3, đối tượng Tuấn khai nhận ban đầu hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Tuấn, khoảng 18h ngày 29/3, Tuấn đi sang nhà bà Thảo qua lối vườn nhà ông Bình mục đích để uống nước thì bị bà Thảo phát hiện và hô hoán là Tuấn trộm cắp. Do hoảng hốt Tuấn đã nhặt viên gạch ở dưới chân đập nhiều phát vào gáy, đầu bà Thảo dẫn đến tử vong. Sau đó, Tuấn dùng tay và xẻng đào chôn xác nạn nhân tại vườn nhà bà Thảo.

Ngay sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm giết người, Công an xã Hà Đông đã báo cáo Trực ban Công an thành phố, phòng PC01, PC02, PC09 phối hợp giải quyết.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.