Vụ 37 người nhập viện sau ăn bánh mì, Bộ Y tế vào cuộc

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 581/ATTP-NĐTP ngày 30/3/2025 về việc đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo giải quyết vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì khiến 37 người phải nhập viện, trong đó có 33 học sinh.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung mọi nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện tuyến trên.

Ảnh minh hoạ/ VOV

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc, điều tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Trước đó, khoảng 13h trưa 29/3, 37 người được đưa vào bệnh viện với những triệu chứng như đau bụng, nôn ói .