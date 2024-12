Nguyên tắc “vàng” trong ăn uống cho người bị viêm loét dạ dày

Ăn chậm, nhai kỹ

Việc này giúp gia tăng sự bài tiết của nước bọt, làm giảm thời gian lưu trữ thức ăn và bớt gánh nặng cho dạ dày, từ đó giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

Nấu ăn nhẹ nhàng

Chế biến thức ăn bằng cách nấu hấp, ninh, nướng thay vì chiên xào để giảm lượng dầu và tác động đến dạ dày.

Ảnh minh họa.

Chọn thời điểm uống nước

Thời điểm uống nước tốt nhất là vào buổi sáng ngủ dậy và trước bữa ăn khoảng 1h. Bởi uống nước sau bữa ăn sẽ gây loãng dịch vị dạ dày, khiến chứng đau dạ dày càng gia tăng. Đặc biệt người bệnh chú ý không nên ăn cơm chan nước canh, tránh việc nhai không kỹ làm ảnh hưởng tới việc tiêu hóa thức ăn.

Ăn uống đúng giờ

Người bệnh đau dạ dày tuyệt đối không được bỏ bữa, bởi nếu để bụng quá đói sẽ làm gia tăng cơn đau do dạ dày phải co bóp mạnh. Đồng thời cũng tránh ăn quá no khiến niêm mạc dạ dày bị kích thích và tiết ra nhiều axit gây viêm loét.

Bổ sung các bữa nhỏ trong ngày

Ngoài 3 bữa chính, việc bổ sung bữa phụ giúp dạ dày thường xuyên có thức ăn nhằm trung hòa axit. Tốt nhất là ăn bữa nhỏ sau bữa chính từ 2 -3 tiếng. Lưu ý, không ăn thêm vào ban đêm.

Không ăn quá no: Tránh ăn quá nhiều một lúc, vì điều này có thể tạo áp lực lên dạ dày và tăng nguy cơ kích ứng.