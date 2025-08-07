Hà Nội

Đội ngũ kỹ sư Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của ASEAN

Theo đánh giá từ các chuyên gia, đội ngũ kỹ sư Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của ASEAN về trình độ học vấn, kinh nghiệm hành nghề và khả năng giao tiếp.

Theo Thanh Hiếu - Thành Linh/Petrotimes

Ngày 6/8, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị AFEO Midterm 2025 do Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, 20 kỹ sư đến từ các đơn vị của Việt Nam đã được vinh danh tại Lễ trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (ACPE) năm 2025.

Sự kiện có sự tham gia của Kỹ sư Federico A. Monsada - Chủ tịch AFEO; TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA cùng đại diện các tổ chức kỹ sư trong khu vực và đối tác quốc tế. Về phía TP Đà Nẵng, có ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định: "Việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN không chỉ là minh chứng cho trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của các kỹ sư Việt Nam, mà còn thể hiện sự hội nhập ngày càng sâu rộng của đội ngũ kỹ sư trong khu vực và quốc tế. Đây là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành kỹ thuật ASEAN".

1.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA phát biểu tại buổi lễ.

Tại chương trình, các kỹ sư đã được nhận chứng chỉ ACPE từ đại diện AFEO, VUSTA và lãnh đạo TP Đà Nẵng. Lễ vinh danh các kỹ sư đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2025 là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự công nhận của khu vực đối với năng lực và uy tín của các kỹ sư Việt Nam và ASEAN. Việc đăng bạ ACPE mở ra cơ hội lớn để các kỹ sư Việt Nam hành nghề trong các nước ASEAN, thúc đẩy sự di chuyển lao động chất lượng cao trong khu vực.

2.jpg
Lãnh đạo AFEO, TP Đà Nẵng và VUSTA đại diện trao chứng chỉ ACPE cho các kỹ sư của Việt Nam.
67.jpg
Với việc được cấp chứng chỉ ACPE, các kỹ sư sẽ mở ra cơ hội hành nghề kỹ thuật tại các nước ASEAN.

Việc đăng bạ ACPE là một trong những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy sự công nhận về năng lực hành nghề kỹ thuật giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN. Với việc được đăng bạ này, Kỹ sư được cấp chứng chỉ ACPE sẽ có cơ hội hành nghề kỹ thuật tại các nước ASEAN, với điều kiện đáp ứng các quy định và luật pháp của nước sở tại. Đây không chỉ là sự khẳng định năng lực chuyên môn của mỗi cá nhân, mà còn góp phần nâng tầm vị thế kỹ sư Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó, thúc đẩy quá trình hội nhập nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức kỹ thuật trong nước khi mở rộng hoạt động ra khu vực.

Theo đánh giá từ các chuyên gia kỹ thuật trong khu vực, đội ngũ kỹ sư Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của ASEAN về trình độ học vấn, kinh nghiệm hành nghề và khả năng giao tiếp kỹ thuật trong môi trường quốc tế. Việc ngày càng có nhiều kỹ sư Việt Nam được đăng bạ ACPE cũng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành kỹ thuật Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số diễn ra sâu rộng.

4-6505.jpg
Lãnh đạo TP Đà Nẵng, VUSTA, AFEO cùng đại diện lãnh đạo, kỹ sư thuộc Hội kỹ sư các nước ASEAN chụp hình lưu niệm, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng phát triển.

Cùng ngày, AFEO lần thứ 24 cũng đã tổ chức chương trình khai mạc và Hội thảo Thành phố thông minh - Hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống. AFEO lần thứ 24 có sự tham gia của đông đảo các đại diện lãnh đạo, kỹ sư thuộc Hội kỹ sư các nước ASEAN. Sự kiện được tổ chức cũng vào dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2025).

