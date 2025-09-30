Hà Nội

Đồi Măng Lin điểm hẹn hấp dẫn của du khách mê săn mây ở Đà Lạt

Du lịch

Đồi Măng Lin điểm hẹn hấp dẫn của du khách mê săn mây ở Đà Lạt

Không ồn ào, không náo nhiệt, đồi Măng Lin chinh phục du khách bởi vẻ đẹp bình dị với rừng thông xanh và biển mây bồng bềnh.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm trên cung đường dẫn về làng hoa Măng Lin, ngọn đồi nhỏ này đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn ngắm bình minh và “săn” biển mây. Ảnh Gostay
Con đường uốn lượn phủ đầy bóng thông xanh, mở ra một khung cảnh thơ mộng. Ảnh
Khi sương sớm chưa tan, thung lũng phía dưới như chìm trong biển mây trắng xóa, từng đợt gió nhẹ đưa mây bay chậm rãi qua triền đồi. Ảnh Chang Chang.
Khác với những điểm check-in đông đúc, đồi Măng Lin giữ cho mình một nét hoang sơ và tĩnh lặng. Ở đây, du khách có thể ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, nghe tiếng gió vi vu len lỏi qua rừng thông, ngửi thấy hương thơm thoảng trong làn không khí se lạnh. Ảnh Thanh Việt
Đứng giữa không gian bao la, dang rộng tay hít căng lồng ngực, mọi mệt mỏi, muộn phiền dường như tan biến. Ảnh Phương Mai
Thời điểm đẹp nhất để trải nghiệm đồi Măng Lin là từ 5h đến 7h sáng, khi mặt trời dần ló rạng, nhuộm sắc vàng lên biển mây bồng bềnh. Buổi chiều muộn, nơi đây cũng mang lại một khung cảnh lãng mạn khi hoàng hôn buông xuống qua tán rừng. Ảnh Uyển Vy
Đồi Măng Lin chưa bị thương mại hóa, chưa có nhiều dịch vụ du lịch đi kèm, vì vậy du khách thường chọn mang theo chút đồ ăn nhẹ, một bình trà nóng và tận hưởng trọn vẹn sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Ảnh poemiuu
Chính sự nguyên sơ này lại là điều khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân được giới trẻ yêu thích trong hành trình khám phá Đà Lạt. Ảnh poemiuu
Rời xa những con phố tấp nập, tìm đến đồi Măng Lin, ta sẽ thấy một Đà Lạt rất khác – một Đà Lạt bình yên trong vòng tay của rừng thông và biển mây. Ảnh Uyển Vy
