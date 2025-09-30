Đồi Măng Lin điểm hẹn hấp dẫn của du khách mê săn mây ở Đà Lạt

Không ồn ào, không náo nhiệt, đồi Măng Lin chinh phục du khách bởi vẻ đẹp bình dị với rừng thông xanh và biển mây bồng bềnh.
Lốc xoáy được hình thành từ sự kết hợp của nhiều yếu tố khí tượng phức tạp, chủ yếu xuất hiện trong những cơn giông hoặc cơn bão mạnh.
Một vật thể vàng cổ quý hiếm được các chuyên gia khai quật tại Pháo đài La Mã, nó bắt mắt các chuyên gia khảo cổ ngay cái nhìn đầu tiên.
Sau cơn mưa lớn từ trưa nay (30/9), nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành “sông”. Người dân chật vật dắt xe chết máy giữa dòng nước ngập và giao thông ùn tắc.
Từng xuất thân nghèo khó, bà Phan Thị Mai đã vươn lên thành chủ chuỗi thẩm mỹ viện, sở hữu biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ...
Khoe cận cảnh nhan sắc trong bộ ảnh mới, cô nàng Ebra Lê khiến người đối diện không khỏi xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp cùng đôi mắt biết cười.
Việt Nam sở hữu nhiều vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, là điểm lý tưởng để du khách ngắm và săn ảnh các loài chim quý hiếm khắp cả nước.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10, Nhân Mã có được may mắn, dễ phất lên giàu có. Xử Nữ có quý nhân phù trợ, nỗ lực chắc chắn hơn người.
Nghiên cứu cảnh báo lạm dụng AI khiến tri thức bị tái chế, sáng tạo suy giảm và nguy cơ làm sụp đổ mô hình kiến thức nhân loại.
Căn hộ 37m2 của cô gái 29 tuổi khiến 5 triệu người xuýt xoa bởi thiết kế nhỏ mà tinh tế, góc nào cũng thông minh, gọn gàng.
Trúc Nhân bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012, là học trò của Thu Minh. Mới đây, anh tậu xe hơn 5 tỷ đồng.
Từ một cô công chúa nhỏ bụ bẫm, đáng yêu, Harper Seven Beckham giờ đã là một thiếu nữ 14 tuổi xinh đẹp, ngọt ngào.
Trấn Thành chia sẻ hình ảnh mới và nhắn nhủ: “Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?”. Đàm Thu Trang dí dỏm cho rằng cô chính là người đẹp nhất nhà.
Những ngày qua, hình ảnh một đám cưới tại Tuyên Quang đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội bởi sự xuất hiện của cô dâu với chiều cao "khủng".
Chỉ trong ba tháng cuối năm, 4 con giáp được trời ban lộc lớn, nỗ lực trước đó kết trái ngọt ngào, tiền bạc dư dả khó ai sánh kịp.
Trong đợt khai quật vừa qua, nhiều phát hiện mới về phế tích tháp Phú Ân đã hé mở giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc Chăm Pa trên đất Gia Lai.
Người dùng Gmail và Outlook được cảnh báo phải xóa ngay email chứa tệp SVG lạ, nếu không muốn bị tin tặc theo dõi và chiếm quyền kiểm soát thiết bị.
Nàng WAGs Nguyễn Quỳnh Anh chuẩn bị cho ông xã Đỗ Duy Mạnh một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ với concept "quý tộc" độc lạ.
Thanh kiếm tuyệt đẹp từ thế kỷ thứ 6 với những chữ Rune được tìm thấy trong ngôi mộ người Anglo-Saxon.
Trong thế giới khoáng vật, jeremejevite nổi bật nhờ vẻ đẹp trong suốt và giá trị sưu tầm đặc biệt, khiến nó là một trong những viên đá hiếm được săn lùng.
Bên cạnh Eletre, Emira, mẫu sedan điện hiệu suất cao Lotus Emeya của hãng xe Anh quốc nhiều khả năng sẽ bán chính hãng tại Việt Nam cạnh tranh Porsche Taycan.