Dời đô về Thăng Long, tầm nhìn chiến lược của vua Lý Thái Tổ

Quyết định dời đô của vua Lý Thái Tổ không chỉ là hành động chính trị mà còn khơi dậy câu hỏi lớn về thiên mệnh và tầm nhìn địa chiến lược dài hạn.

Năm 1010, sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Thái Tổ đã ban chiếu dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên nơi này thành Thăng Long. Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam trung đại, ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh quốc gia suốt hàng thế kỷ. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm ấy và cho đến tận ngày nay, giới nghiên cứu vẫn đặt ra câu hỏi: việc dời đô này xuất phát từ “thiên mệnh” hay là một tính toán địa chiến lược đầy sắc sảo?

Trong Chiếu dời đô, Lý Thái Tổ viện dẫn tiền lệ của các triều đại Trung Hoa, như nhà Thương, nhà Chu, đã nhiều lần dời đô để thích ứng với hoàn cảnh. Ông nhấn mạnh rằng việc đóng đô phải “ở nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi”, ám chỉ sự hòa hợp giữa thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Những lời lẽ này phản ánh rõ tư duy chính trị chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo và thuyết thiên mệnh, theo đó quyền lực của nhà vua được xem là do trời trao và những quyết định lớn cần phù hợp với “ý trời”.

Thăng Long, theo mô tả trong chiếu, là vùng đất có địa thế cao ráo, rộng rãi, “muôn vật phong phú tốt tươi”. Những yếu tố phong thủy như “rồng cuộn hổ ngồi” không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn phản ánh cách nhìn nhận không gian theo quan niệm Á Đông. Trong bối cảnh đó, việc dời đô có thể được hiểu như một sự “thuận thiên”, nhằm khẳng định tính chính danh của triều Lý sau khi thay thế nhà Tiền Lê.

Bệ kê chân cột trang trí rồng, sen, vũ công tại chùa Phật Tích, thời Lý. Ảnh: Quốc Lê.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn quyết định này dưới lăng kính tâm linh thì sẽ bỏ qua một khía cạnh quan trọng: yếu tố địa chiến lược. Hoa Lư, kinh đô cũ, tuy có địa thế hiểm trở, thuận lợi cho phòng thủ trong thời kỳ chiến tranh, nhưng lại bị bao bọc bởi núi non, khó phát triển về kinh tế và giao thương. Khi đất nước bước vào giai đoạn ổn định hơn, mô hình “kinh đô phòng thủ” không còn phù hợp.

Ngược lại, Đại La – tiền thân của Thăng Long – nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, có hệ thống sông ngòi thuận lợi cho giao thông và thương mại. Vị trí này cho phép kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng, kết nối vùng trung du, đồng bằng và ven biển. Từ góc nhìn hiện đại, đây là một lựa chọn mang tính chiến lược, giúp triều đình dễ dàng quản lý lãnh thổ rộng lớn và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Không những vậy, việc dời đô còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Lý Thái Tổ xuất thân không phải từ dòng dõi quý tộc lâu đời mà lên ngôi trong bối cảnh chuyển giao quyền lực phức tạp. Việc rời bỏ Hoa Lư – biểu tượng của triều đại cũ – để xây dựng một kinh đô mới là cách để ông thiết lập một trung tâm quyền lực độc lập, củng cố tính chính danh của triều Lý. Nói cách khác, đây là một hành động “tái lập trật tự”, vừa mang tính biểu tượng vừa mang tính thực dụng.

Sự lựa chọn Thăng Long cũng cho thấy tầm nhìn dài hạn. Không giống như Hoa Lư, vốn chỉ phù hợp trong thời kỳ chiến tranh, Thăng Long có điều kiện để phát triển thành một đô thị lớn. Thực tế lịch sử đã chứng minh điều này: trong suốt các triều đại sau, từ Lý, Trần đến Lê, Thăng Long luôn giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Đại Việt. Quyết định của Lý Thái Tổ vì thế không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn định hình cấu trúc không gian quốc gia trong nhiều thế kỷ.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận yếu tố “thiên mệnh” trong cách lý giải của đương thời. Trong xã hội trung đại, nơi tôn giáo và chính trị gắn bó chặt chẽ, việc viện dẫn ý trời là cách hiệu quả để thuyết phục quần thần và dân chúng. Những hình ảnh như “rồng bay lên” (Thăng Long) không chỉ mang tính ước lệ mà còn có tác dụng củng cố niềm tin vào sự hưng thịnh của triều đại mới.

Do đó, có thể nói rằng quyết định dời đô của Lý Thái Tổ là sự kết hợp giữa hai yếu tố tưởng chừng đối lập: niềm tin vào thiên mệnh và tính toán địa chiến lược. Nếu thiếu đi một trong hai, quyết định này khó có thể đạt được sự đồng thuận và hiệu quả như trong lịch sử. Thiên mệnh cung cấp tính chính danh và sức mạnh biểu tượng, trong khi địa chiến lược đảm bảo tính khả thi và lợi ích lâu dài.

Nhìn từ góc độ hiện đại, Lý Thái Tổ hiện lên không chỉ như một vị vua “thuận trời” mà còn là một nhà chiến lược có tầm nhìn xa. Ông hiểu rằng sự ổn định của quốc gia không thể chỉ dựa vào thành lũy và địa hình hiểm trở, mà cần một trung tâm mở, có khả năng kết nối và phát triển. Chính sự kết hợp giữa tư duy truyền thống và thực tiễn ấy đã làm nên giá trị bền vững của quyết định dời đô.

Hơn một nghìn năm sau, Thăng Long – nay là Hà Nội – vẫn là trái tim của Việt Nam. Điều đó cho thấy lựa chọn của Lý Thái Tổ không chỉ đúng trong bối cảnh của thế kỷ 11 mà còn có giá trị vượt thời gian. Và có lẽ, câu trả lời cho câu hỏi “thiên mệnh hay địa chiến lược” không nằm ở việc chọn một trong hai, mà ở chính sự giao thoa giữa chúng – nơi mà tầm nhìn của con người gặp gỡ với niềm tin vào trật tự của trời đất.

