Dốc tổng lực thi công hoàn thành dự án sân bay Phù Cát

Thời tiết Gia Lai dù vào mùa hè nắng nóng song đội ngũ kỹ sư, công nhân vẫn ngày đêm bám công trường quyết tâm đưa dự án đường băng mới sân bay Phù Cát về đích.

Sau hơn 9 tháng thi công, dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên tuyến đường cất hạ cánh số 2 dài 3.000m, các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 2.100m bê tông M150 và hơn 1.300m bê tông M350.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, chủ đầu tư dự án, công trường đang huy động hơn 800 nhân lực, hơn 480 phương tiện, thiết bị, triển khai đồng loạt 32 mũi thi công. Các nhà thầu đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục để bảo đảm đường băng kịp bay hiệu chuẩn đúng kế hoạch đề ra.

Ông Võ Văn Chín - Trưởng phòng dự án 1 (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai) thông tin, trên công trường luôn duy trì đội ngũ đông đảo kỹ sư, công nhân làm việc suốt ngày đêm. Các nhà thầu cũng huy động các mũi thi công đồng loạt với hàng trăm máy móc, trang thiết bị.

"Công trình đang vào giai đoạn chạy nước rút để về đích nên các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tập trung nhân công, máy móc, phương tiện thi công "3 ca, 4 kíp" Theo dự kiến, cuối tháng 7 thi công xong bê tông đường cất hạ cánh và hoàn thành lắp đặt thiết bị để đảm bảo mục tiêu bay hiệu chuẩn vào đầu tháng 8/2026".

Về phía đơn vị thi công, Giám đốc điều hành các dự án của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco tại Gia Lai Trần Văn Đạo, cho biết: "Công ty thực hiện san nền với khối lượng lớn đất rất lớn trong thời gian vô cùng ngắn. Với tiến độ đặt ra, chúng tôi quyết tâm chạy đua để hoàn thành khối lượng, đảm bảo theo tiến độ mà chủ đầu tư đề ra.”.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng, khởi công tháng 8/2025, thời gian thi công 12 tháng. Khi hoàn thành, công trình có thể tiếp nhận các loại tàu bay code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có thể tiếp nhận tàu bay code E khi có nhu cầu. Dự án do Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, trực tiếp triển khai toàn bộ các gói thầu, với mục tiêu rút ngắn tiến độ thi công sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, chủ đầu tư chủ động phối hợp làm việc với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan để hoàn thành các thủ tục đủ điều kiện để tổ chức bay thương mại trong thời gian sớm nhất.

Hà Chính