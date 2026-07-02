Đoàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chủ trì điểm cầu hội nghị sơ kết cải cách bộ máy

Sau một năm thực hiện cuộc cải cách tổ chức hành chính quy mô lớn, toàn hệ thống chính trị Việt Nam đã chính thức thiết lập xong mô hình tổ chức tổng thể mới và đang chuyển trọng tâm sang nâng cao năng lực phục vụ, kiến tạo phát triển
Sự kiện được Bộ Chính trị tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của 557.099 đại biểu
Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm (Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI), Hồ Văn Mười (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh), Đặng Hồng Sỹ (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy), Lưu Văn Trung (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh), Phạm Thị Phúc (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh) và Bùi Thắng (Phó Bí thư Tỉnh uỷ) cùng chủ trì
Báo cáo tóm tắt do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trình bày tại hội nghị chỉ rõ, năm 2025 đã ghi nhận một bước ngoặt lịch sử trong việc tinh gọn bộ máy và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được minh chứng rõ nét qua tham luận của xã Đức Trọng (Lâm Đồng) – một trong 9 đơn vị phát biểu tại hội nghị
Đáng chú ý, trong vòng một năm, xã đã tiếp nhận và giải quyết ổn định 21.866 hồ sơ thủ tục hành chính (trung bình hơn 1.800 hồ sơ/tháng) với tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng và trước hạn đạt tới 99,7%
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là hoàn toàn đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, dù đây là cuộc cải cách rất rộng, rất khó và tác động trực tiếp đến toàn bộ đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở
Các nhiệm vụ bao gồm: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Thứ ba, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ tư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Thứ sáu, nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Thứ bảy, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thứ tám, xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp. Thứ chín, đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát và phương thức chỉ đạo, điều hành. Thứ mười, đối với các lĩnh vực liên ngành còn giao thoa, cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc: Một việc phải có một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm chính; một nguồn dữ liệu dùng chung; một quy trình phối hợp liên thông; đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát và quy trách nhiệm rõ ràng.
Đồng thời, công tác nhân sự phải đổi mới toàn diện từ khâu đánh giá, thực hiện nghiêm nguyên tắc cán bộ "có vào, có ra, có lên, có xuống", đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu