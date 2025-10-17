Đoạn chi cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nặng

Mặc dù đã được hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, mất máu nhiều, có nguy cơ nhiễm độc toàn thân do hoại tử cơ nếu trì hoãn phẫu thuật.

Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc mới thực hiện đoạn chi kịp thời để cứu sống người đàn ông đa chấn thương nặng.

Theo đó, bệnh nhân nam 41 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương, cẳng – bàn chân trái dập nát phức tạp, gãy hở nhiều tầng, cơ cẳng chân nghiền nát hoàn toàn. Khi nhập viện, bệnh nhân huyết áp tụt, mạch yếu, tiên lượng rất nặng.

Ngay khi tiếp nhận, khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động phối hợp liên khoa: Ngoại Lồng ngực – Mạch máu và Ngoại Chấn thương Chỉnh hình.

Mặc dù đã được hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, mất máu nhiều, có nguy cơ nhiễm độc toàn thân do hoại tử cơ nếu trì hoãn phẫu thuật.

Đoạn chi kịp thời để cứu tính mạng bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khi tiến hành khám và sơ cứu, ê – kíp ghi nhận:

Mạch máu từ gối xuống bàn chân dập nát hoàn toàn, mất đoạn.

Không bắt được mạch mu chân và mạch chày sau.

Động mạch khoeo rất yếu, nguy cơ tắc mạch thứ phát.

Nhận định đây là tình huống khẩn cấp đe dọa tính mạng, ê-kíp trực do BS.CKI Chau Thi – Trưởng kíp trực đã hội ý lãnh đạo bệnh viện và quyết định đoạn chi cấp cứu để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân. Chỉ sau 30 phút kể từ khi nhập viện, ca mổ đã được tiến hành khẩn trương.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 1 giờ 30 phút với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp Ngoại Lồng ngực – Mạch máu và Gây mê hồi sức, diễn ra an toàn và thành công.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, đã ra khỏi khoa Hồi sức và đang tiếp tục điều trị, chăm sóc tại Khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực của bệnh viện.

Thăm khám cho bệnh nhân sau cơn nguy kịch - Ảnh BVCC

BSCKI Chau Thi, Trưởng kíp trực chia sẻ: “Trong cấp cứu ngoại khoa, có những giây phút buộc chúng tôi phải đưa ra quyết định rất nhanh. Mục tiêu cao nhất là giữ được tính mạng người bệnh. Việc đoạn chi kịp thời đã giúp ngăn ngừa nhiễm độc toàn thân và cứu sống bệnh nhân”,