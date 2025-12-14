Hà Nội

Đỗ Yên Đan đu trend “trạm tỷ”, netizen khen hết lời với nhan sắc tự nhiên

Cộng đồng trẻ

Mới đây, Đỗ Yên Đan khiến cộng đồng mạng thích thú khi gia nhập trào lưu “trạm tỷ” bằng loạt ảnh street style tối giản nhưng cực kỳ cuốn hút.

Thiên Anh
Không cần tạo dáng cầu kỳ hay trang phục phô trương, hot girl đến từ Đắk Lắk ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ đẹp tự nhiên, khí chất thanh lịch cùng phong thái đời thường rất “đắt giá”.
Trong bộ trench coat màu be dáng ngắn kết hợp boots cao cổ và phụ kiện tối giản, Đỗ Yên Đan toát lên hình ảnh hiện đại, sang nhẹ đúng tinh thần “trạm tỷ”. Điểm cộng lớn nằm ở lối trang điểm trong veo, làn da mịn màng cùng nụ cười duyên dáng.
Ở những khung hình cận, các đường nét gương mặt hài hòa, ánh mắt sáng và thần thái tự tin giúp Yên Đan nổi bật theo cách rất riêng—không phô trương nhưng vẫn đủ khiến người xem dừng lại ngắm nhìn.
Nhiều netizen dành lời khen cho vẻ đẹp của Yên Đan là mộc mạc, không gồng, đúng chất “càng ngắm càng mê”.
Phong cách đời thường của Yên Đan được nhận xét là dễ áp dụng, tinh tế và hợp xu hướng, đặc biệt phù hợp với tinh thần “trạm tỷ” đang được giới trẻ yêu thích: sang nhưng không cần cầu kỳ.
Đỗ Yên Đan (sinh năm 1997, quê Đắk Lắk), hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với vai trò KOL/KOC lĩnh vực làm đẹp, đồng thời hoạt động trong mảng diễn xuất và nghệ thuật múa.
Yên Đan sở hữu profile học vấn ấn tượng với hai bằng cử nhân: Quan hệ Quốc tế (ĐH KHXH&amp;NV TP.HCM) và Múa dân gian dân tộc (Trung cấp Múa TP.HCM).
Trên mạng xã hội, Yên Đan xây dựng hình ảnh gần gũi khi thường xuyên chia sẻ kiến thức chăm sóc da, makeup, review sản phẩm bằng trải nghiệm cá nhân. Phong cách nói chuyện mạch lạc, kiến thức nền tốt giúp cô có lượng người theo dõi ổn định và được nhiều nhãn hàng tin tưởng hợp tác.
Về diễn xuất, Đỗ Yên Đan ghi dấu ấn với vai Quỳnh Như trong phim truyền hình “Đi giữa trời rực rỡ” (VTV), được khán giả chú ý bởi nhan sắc sáng màn ảnh và lối diễn tự nhiên. Trước đó, cô cũng tham gia “Đi về miền có nắng” với vai Tường Vân, tiếp tục cho thấy sự nghiêm túc khi theo đuổi con đường nghệ thuật.
Năm 2024, Đỗ Yên Đan giành Quán quân chương trình thực tế “Ngôi sao chốt đơn”, đánh dấu bước tiến nổi bật trong sự nghiệp và cho thấy khả năng thích ứng tốt với nhiều vai trò khác nhau—from KOL, diễn viên đến người làm nội dung bán hàng.
