Đô thị châu Phi cổ đại nơi nghệ thuật Ai Cập, Hy Lạp và La Mã hội tụ

Naqa (còn được viết là Naga) là một quần thể khảo cổ nằm ở miền Trung Sudan, cách sông Nile khoảng 170 km về phía Đông. Đây từng là một trung tâm tôn giáo và đô thị quan trọng của Vương quốc Kush, một cường quốc tồn tại từ khoảng thế kỷ VIII trước Công nguyên đến thế kỷ IV. Naqa không phải kinh đô chính của vương quốc, vai trò này thuộc về Meroë, nhưng nơi đây giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng và kiến trúc của người Kush. Năm 2011, Naqa cùng Meroë và Musawwarat es-Sufra được UNESCO công nhận là Di sản thế giới với tên gọi Quần thể khảo cổ đảo Meroë.

Điều khiến Naqa trở nên nổi bật là sự kết hợp độc đáo giữa nhiều truyền thống kiến trúc. Những công trình tại đây mang dấu ấn Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã nhưng vẫn giữ bản sắc Nubia bản địa. Một trong những công trình nổi tiếng nhất là Đền Sư tử, được xây dựng vào khoảng thế kỷ I, dưới triều vua Natakamani và hoàng hậu Amanitore. Ngôi đền thờ Apedemak, vị thần chiến tranh có hình tượng đầu sư tử của người Kush. Các phù điêu trên tường mô tả nhà vua và hoàng hậu trong những nghi lễ tôn giáo, đồng thời thể hiện quyền lực hoàng gia được thần linh bảo chứng.

Đền Sư tử tại Naqa, nơi thờ vị thần chiến tranh Apedemak. Ảnh: Wikimedia Commons

Một chi tiết đặc biệt trong nghệ thuật Naqa là hình tượng Apedemak không hoàn toàn giống những vị thần Ai Cập quen thuộc. Thần thường được thể hiện với đầu sư tử, đôi khi có nhiều đầu và nhiều cánh tay, biểu trưng cho sức mạnh siêu nhiên. Sự hiện diện của vị thần này cho thấy người Kush không đơn thuần tiếp nhận tín ngưỡng Ai Cập mà còn phát triển hệ thống thần linh mang bản sắc riêng. Những hình ảnh hoàng gia đứng bên các vị thần cũng phản ánh cách quyền lực chính trị và tôn giáo gắn bó chặt chẽ trong xã hội cổ đại.

Không xa Đền Sư tử là Đền Amun, một công trình tôn giáo quan trọng khác tại Naqa. Lối vào đền từng được dẫn qua một con đường nghi lễ với những bức tượng thần Amun mang hình dáng cừu đực đặt hai bên. Đây là hình tượng phổ biến trong tín ngưỡng Nubia và Ai Cập cổ đại. Công trình cho thấy ảnh hưởng sâu sắc của thần Amun đối với hoàng gia Kush, đồng thời phản ánh sự tiếp nối và biến đổi các truyền thống tôn giáo dọc thung lũng sông Nile.

Roman Kiosk tại Naqa, công trình kết hợp phong cách Ai Cập, Hy Lạp, La Mã và Kush. Ảnh: Wikimedia Commons

Một công trình khác thường được nhắc đến là Roman Kiosk, thực chất được cho là một điện thờ nữ thần Hathor. Tên gọi này xuất phát từ phong cách kiến trúc có những chi tiết gợi liên tưởng đến nghệ thuật Hy Lạp và La Mã, kết hợp với các yếu tố Ai Cập và bản địa. Những hàng cột, mái vòm và cách trang trí khiến công trình trở thành một trong những ví dụ độc đáo nhất về sự giao thoa văn hóa tại châu Phi cổ đại.

Naqa còn đặt ra câu hỏi thú vị về khả năng tồn tại của một trung tâm đô thị lớn giữa vùng đất ngày nay gần như khô hạn. Khu khảo cổ có dấu tích của các hồ chứa nước quy mô lớn, được gọi là hafir, cùng giếng và những công trình phục vụ sinh hoạt. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc tìm hiểu hệ thống thủy lợi, khí hậu cổ và hoạt động kinh tế tại đây có thể giúp giải thích cách người Kush duy trì đời sống cộng đồng ở xa nguồn nước thường xuyên. Phần lớn khu định cư cổ vẫn chưa được khai quật hoàn toàn.

Ngày nay, Naqa là một trong những minh chứng nổi bật cho sự phát triển của các nền văn minh châu Phi cổ đại ngoài phạm vi Ai Cập. Những ngôi đền còn lại không chỉ kể câu chuyện về các vị thần và hoàng gia Kush mà còn cho thấy châu Phi từng là điểm gặp gỡ của nhiều truyền thống nghệ thuật, tôn giáo và kiến trúc xuyên lục địa.