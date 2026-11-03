Dự đoán ngày mới 4/11/2026 cho 12 con giáp: Mùi có quý nhân giúp đỡ

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mùi có cơ hội gặp quý nhân, tháo gỡ khó khăn trong công việc, Tý cần thận trọng.
Đại diện Guatemala, Colombia, Philippines, Venezuela và Việt Nam ở Miss International 2026 gây chú ý với thành tích sắc đẹp, học vấn.
Loạt ảnh mới của cựu hot girl Hà thành nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng cân đối sau hai lần sinh con và thần thái cuốn hút.
Hầm chui Cổ Linh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới hoàn thiện trước ngày 30/4/2027, góp phần giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông Hà Nội.
Mẫu xe độc bản Acura NSX Roadster từng xuất hiện trong phim bom tấn "The Avengers" sẽ góp mặt tại sự kiện Las Vegas Concours tham gia buổi đấu giá đặc biệt.
Từ laptop gaming mỏng nhẹ đến những cỗ máy hiệu năng khủng, đây là 6 mẫu laptop đáng đầu tư nhất năm 2026 dành cho game thủ.
Toyota Việt Nam vừa ra mắt Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026 với một số thay đổi ở ngoại thất, tập trung vào cản trước, cản sau và cánh gió thể thao.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 3/11/2026, Xử Nữ có thể kiểm soát ngân sách tốt hơn nhờ chi tiêu có kế hoạch. Người đang yêu nên giảm bớt sự cầu toàn.
Thông tin về xe tay ga Honda Zoomer e: 2026 xuất hiện tại thị trường trong nước, đúng thời điểm hãng xe Nhật Bản đang mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam.
Những khoảnh khắc ăn uống, tạo dáng nhí nhảnh của MC Ngọc Huy và các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia thu hút sự chú ý sau trận chung kết.
Toyota Innova Cross 2026 ở Indonesia sở hữu tới 2 màn hình 12,3 inch, camera hành trình và Wi-Fi. Dự đoán nâng cấp này sẽ sớm có trên xe tại Việt Nam.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thân có cơ hội phát triển sự nghiệp, trong khi tuổi Hợi cần thận trọng trước biến động.
Khoảng 13.000 lượt khách đổ về Vườn quốc gia Ba Vì trong ngày 1/11 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc, du khách phải chờ hàng giờ để mua vé và tham quan.
Khởi công từ năm 2017, tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì vẫn chưa hoàn thành, kéo theo nhiều bất cập về giao thông, môi trường và đời sống dân cư.
Từ món ăn nóng hổi giữa tiết trời se lạnh đến những đặc sản dân dã, độc đáo, mỗi món ngon nơi đây đều mang một hương vị riêng, khiến thực khách khó lòng bỏ qua.
Mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ Lexus LBX 2027 vừa nhận có bản cập nhật nhẹ tại thị trường Nhật Bản trước khi bắt đầu bán từ ngày 3/11/2026.
Nổi bật bởi màu sơn đen toàn thân khá ấn tượng so với màu đỏ thường thấy, tuy nhiên Ducati Monster Dark 2026 sở hữu trang bị tương tự nhưng rẻ hơn bản thường.
Chỉ một tháng sau khi trình làng SUV điện Bentley Torcal, thương hiệu xe sang Anh Quốc tiếp tục ra mắt bản đặc biệt First Edition với nhiều nâng cấp đắt giá.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/11/2026, Thiên Bình đón tín hiệu tích cực trong tình cảm, cân nhắc khoản chi cho mua sắm.
Mitsubishi Pajero 2027 đang thu hút lượng lớn khách hàng tại Nhật Bản, với khoảng 80% đơn đặt mua đến từ những người đang sử dụng xe của các thương hiệu khác.
Liên doanh Changan - Ford tại Trung QUốc vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV 7 chỗ Ford Edge L với hàng loạt công nghệ tiên tiến.
Nissan trở lại Triển lãm SEMA 2026 năm nay với sự "hồi sinh" của dòng Sentra Spec-V cùng hai bản concept Z truyền cảm hứng cho người hâm mộ.