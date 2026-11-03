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[GALLERY] Hà Nội tăng tốc thi công hầm chui Cổ Linh, gỡ điểm nghẽn phía Đông

Xã hội

[GALLERY] Hà Nội tăng tốc thi công hầm chui Cổ Linh, gỡ điểm nghẽn phía Đông

Hầm chui Cổ Linh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới hoàn thiện trước ngày 30/4/2027, góp phần giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông Hà Nội.

Thiên Anh
Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với sự huy động nhân lực, máy móc và thiết bị của các nhà thầu. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại một trong những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn ở cửa ngõ phía Đông Thủ đô.
Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với sự huy động nhân lực, máy móc và thiết bị của các nhà thầu. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại một trong những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn ở cửa ngõ phía Đông Thủ đô.
Theo ghi nhận của PV, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó, phần hạ tầng phụ trợ đã hoàn thành khoảng 95%, còn hầm chính đạt khoảng 25%. Các hạng mục đang được tổ chức thi công nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu công trình và bảo đảm tiến độ đề ra.
Theo ghi nhận của PV, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó, phần hạ tầng phụ trợ đã hoàn thành khoảng 95%, còn hầm chính đạt khoảng 25%. Các hạng mục đang được tổ chức thi công nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu công trình và bảo đảm tiến độ đề ra.
Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu huy động nhân lực cùng hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ thi công tại công trường. Các công việc được triển khai đồng thời, tập trung vào những hạng mục như kết cấu hầm, tường bao và đường dẫn xuống hầm. Việc tổ chức thi công được thực hiện trong điều kiện khu vực xung quanh vẫn phải duy trì hoạt động giao thông, đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan.
Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu huy động nhân lực cùng hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ thi công tại công trường. Các công việc được triển khai đồng thời, tập trung vào những hạng mục như kết cấu hầm, tường bao và đường dẫn xuống hầm. Việc tổ chức thi công được thực hiện trong điều kiện khu vực xung quanh vẫn phải duy trì hoạt động giao thông, đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan.
Dự án hầm chui nút giao Cổ Linh được khởi công từ tháng 10/2025, có tổng mức đầu tư hơn 747 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Công trình có chiều dài khoảng 600m, quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe. Trong đó, phần hầm kín dài khoảng 100m, phần hầm hở khoảng 260m, còn lại là hệ thống tường chắn và đường dẫn kết nối.
Dự án hầm chui nút giao Cổ Linh được khởi công từ tháng 10/2025, có tổng mức đầu tư hơn 747 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Công trình có chiều dài khoảng 600m, quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe. Trong đó, phần hầm kín dài khoảng 100m, phần hầm hở khoảng 260m, còn lại là hệ thống tường chắn và đường dẫn kết nối.
Theo thiết kế, hầm chui có điểm đầu kết nối với đường dẫn cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và điểm cuối kết nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu. Tuyến công trình được xây dựng nhằm tổ chức lại dòng phương tiện qua nút giao, tăng khả năng kết nối giữa đường Cổ Linh, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung.
Theo thiết kế, hầm chui có điểm đầu kết nối với đường dẫn cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và điểm cuối kết nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu. Tuyến công trình được xây dựng nhằm tổ chức lại dòng phương tiện qua nút giao, tăng khả năng kết nối giữa đường Cổ Linh, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung.
Đây là khu vực có mật độ phương tiện lớn do nằm trên trục kết nối giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông thành phố. Các dòng xe từ cầu Vĩnh Tuy, đường Cổ Linh và Đàm Quang Trung thường xuyên tập trung qua nút giao, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng hiện hữu, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
Đây là khu vực có mật độ phương tiện lớn do nằm trên trục kết nối giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông thành phố. Các dòng xe từ cầu Vĩnh Tuy, đường Cổ Linh và Đàm Quang Trung thường xuyên tập trung qua nút giao, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng hiện hữu, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
Từ khi dự án được triển khai, việc rào chắn phục vụ thi công đã khiến mặt đường tại một số vị trí bị thu hẹp dẫn tình trạng ùn tắc tại nút giao Cổ Linh diễn biến nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một số vị trí rào chắn trên đường Cổ Linh và Đàm Quang Trung phục vụ thi công hầm, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường.
Từ khi dự án được triển khai, việc rào chắn phục vụ thi công đã khiến mặt đường tại một số vị trí bị thu hẹp dẫn tình trạng ùn tắc tại nút giao Cổ Linh diễn biến nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một số vị trí rào chắn trên đường Cổ Linh và Đàm Quang Trung phục vụ thi công hầm, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường.
Trước áp lực giao thông tại khu vực, Hà Nội đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án, tập trung hoàn thành các hạng mục chính để sớm đưa công trình vào khai thác. Theo thông tin được công bố, mục tiêu của thành phố là rút ngắn thời gian thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2027, thay vì tháng 12/2027 như tiến độ hợp đồng ban đầu.
Trước áp lực giao thông tại khu vực, Hà Nội đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án, tập trung hoàn thành các hạng mục chính để sớm đưa công trình vào khai thác. Theo thông tin được công bố, mục tiêu của thành phố là rút ngắn thời gian thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2027, thay vì tháng 12/2027 như tiến độ hợp đồng ban đầu.
Khi hoàn thành, hầm chui Cổ Linh được kỳ vọng sẽ phân tách một phần dòng phương tiện, hạn chế các điểm giao cắt và xung đột giao thông tại nút giao hiện hữu. Qua đó, công trình góp phần cải thiện năng lực lưu thông trên trục kết nối cầu Vĩnh Tuy với các tuyến đường phía Đông, đồng thời hỗ trợ giảm áp lực cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.
Khi hoàn thành, hầm chui Cổ Linh được kỳ vọng sẽ phân tách một phần dòng phương tiện, hạn chế các điểm giao cắt và xung đột giao thông tại nút giao hiện hữu. Qua đó, công trình góp phần cải thiện năng lực lưu thông trên trục kết nối cầu Vĩnh Tuy với các tuyến đường phía Đông, đồng thời hỗ trợ giảm áp lực cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.
Việc đẩy nhanh tiến độ cần đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tổ chức giao thông hợp lý trong suốt quá trình thi công. Đặc biệt, các cơ quan chức năng và nhà thầu cần phối hợp duy trì phương án phân luồng phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Tiến độ thực tế của các hạng mục còn lại sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng đưa hầm chui Cổ Linh vào khai thác đúng kế hoạch.
Việc đẩy nhanh tiến độ cần đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tổ chức giao thông hợp lý trong suốt quá trình thi công. Đặc biệt, các cơ quan chức năng và nhà thầu cần phối hợp duy trì phương án phân luồng phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Tiến độ thực tế của các hạng mục còn lại sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng đưa hầm chui Cổ Linh vào khai thác đúng kế hoạch.
Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh công trường hầm chui Cổ Linh, Hà Nội hơn 747 tỷ đồng tăng tốc về đích - Nguồn: Youtube Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV)
Thiên Anh
#Hầm chui Cổ Linh #Thi công hầm chui Cổ Linh #Nút giao Cổ Linh Hà Nội #Ùn tắc giao thông Long Biên #Hạ tầng giao thông Hà Nội #Cửa ngõ phía Đông Hà Nội

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