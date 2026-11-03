Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nơi nào trong Hệ Mặt Trời có thể che giấu sự sống ngoài Trái Đất?

Ngoài Trái Đất, nhiều thế giới tưởng chừng lạnh lẽo, khắc nghiệt lại có thể đang che giấu những môi trường thích hợp cho sự sống.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học từng tập trung tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất trên những hành tinh giống Trái Đất. Tuy nhiên, các khám phá gần đây cho thấy những ứng viên đáng chú ý nhất trong Hệ Mặt Trời có thể không phải các hành tinh, mà là những mặt trăng phủ băng, đại dương ngầm hoặc thế giới có hoạt động địa chất đặc biệt.

Đứng đầu danh sách là Europa, một trong những mặt trăng lớn của sao Mộc. Bên dưới lớp vỏ băng dày có thể tồn tại một đại dương nước mặn khổng lồ, được duy trì ở trạng thái lỏng nhờ nhiệt sinh ra từ lực thủy triều. Nếu đáy đại dương có các miệng phun thủy nhiệt, nơi giải phóng năng lượng và khoáng chất, Europa có thể sở hữu những điều kiện tương tự môi trường từng nuôi dưỡng sự sống nguyên thủy trên Trái Đất.

Europa với bề mặt băng nứt vỡ, bên dưới có thể là một đại dương nước mặn. Ảnh: apod.nasa.gov

Một ứng viên khác là Enceladus, mặt trăng nhỏ của sao Thổ. Tàu vũ trụ Cassini từng phát hiện những cột vật chất phun ra từ các khe nứt gần cực Nam, chứa hơi nước, muối, hợp chất hữu cơ và các phân tử hydro. Những dữ liệu này cho thấy bên dưới lớp băng tồn tại đại dương nước lỏng và có thể có hoạt động thủy nhiệt dưới đáy biển. Đặc biệt, hydro là nguồn năng lượng tiềm năng cho một số dạng vi sinh vật.

Sao Hỏa cũng là mục tiêu quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự sống. Hành tinh đỏ từng có sông, hồ và môi trường nước tồn tại trong thời gian dài hàng tỷ năm trước. Hiện nay, bề mặt khô lạnh và giàu bức xạ khiến sự sống khó tồn tại, nhưng các nhà khoa học vẫn quan tâm đến khả năng nước mặn hoặc những túi nước ngầm có thể xuất hiện ở một số khu vực. Nếu từng tồn tại sự sống trên sao Hỏa, dấu vết của nó có thể được bảo tồn trong các lớp đá trầm tích cổ đại.

Miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa, nơi từng tồn tại hồ nước và hệ thống sông cổ đại. Ảnh: universetoday.com

Một thế giới khác đầy triển vọng là Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. Đây là thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất được biết đến có những hồ và biển chất lỏng trên bề mặt, nhưng thành phần chủ yếu là methane và ethane thay vì nước. Titan còn có bầu khí quyển dày, chứa nhiều hợp chất hữu cơ phức tạp. Bên dưới lớp vỏ băng, các nhà khoa học cho rằng có một đại dương nước lỏng. Sự phong phú của hóa học hữu cơ khiến Titan trở thành phòng thí nghiệm tự nhiên đặc biệt để nghiên cứu những bước đầu hình thành sự sống. NASA dự kiến đưa thiết bị bay Dragonfly đến đây để khảo sát vào thập niên 2030.

Ganymede, mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt Trời, cũng là một ứng viên đáng chú ý. Các quan sát cho thấy thiên thể này có thể sở hữu đại dương nước mặn nằm sâu dưới nhiều lớp băng. Tuy nhiên, độ sâu và cấu trúc phức tạp của đại dương khiến việc trao đổi vật chất với bề mặt hoặc đáy đá có thể bị hạn chế, làm giảm khả năng tồn tại những môi trường thuận lợi cho sự sống.

Những địa điểm kể trên cho thấy sự sống có thể không cần một hành tinh ấm áp với bầu trời xanh và đại dương lộ thiên như Trái Đất. Một đại dương nằm dưới hàng chục kilomet băng, một hồ methane lạnh giá hay những tầng đá ngầm trên sao Hỏa đều có thể chứa đựng những bí mật sinh học chưa được khám phá. Dẫu vậy, cho đến nay, chưa có bằng chứng xác nhận sự sống tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trong Hệ Mặt Trời. Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra và có thể một trong những phát hiện lớn nhất của nhân loại sẽ đến từ một thế giới mà chúng ta chưa từng nghĩ có thể tồn tại sự sống.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Sự sống ngoài Trái Đất #Europa #Enceladus #Sao Hỏa #Titan

Bài liên quan

Kho tri thức

AI giúp con người săn tìm những thế giới ngoài Hệ Mặt Trời thế nào?

Giữa hàng tỷ ngôi sao trong vũ trụ, trí tuệ nhân tạo đang giúp các nhà thiên văn phát hiện những thế giới xa xôi mà con người có thể đã bỏ lỡ.

Trong nhiều thập kỷ, việc tìm kiếm ngoại hành tinh - những hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời - chủ yếu dựa vào dữ liệu từ kính thiên văn và khả năng phân tích của các nhà khoa học. Thách thức nằm ở chỗ, hành tinh thường quá mờ để quan sát trực tiếp, trong khi tín hiệu của chúng có thể bị che lấp bởi nhiễu thiết bị hoặc hoạt động của ngôi sao chủ. Khi các kính thiên văn liên tục thu thập lượng dữ liệu khổng lồ, trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một công cụ mới giúp giới thiên văn sàng lọc những dấu hiệu đáng chú ý.

Một phương pháp phổ biến là đo sự suy giảm độ sáng của ngôi sao khi một hành tinh đi ngang qua phía trước nó, gọi là phương pháp quá cảnh. Nếu hiện tượng này lặp lại theo chu kỳ, đó có thể là dấu hiệu của một hành tinh đang quay quanh ngôi sao. AI có thể học cách nhận diện những biến đổi độ sáng rất nhỏ giữa hàng triệu đường cong ánh sáng, phân biệt tín hiệu tiềm năng với các hiện tượng gây nhiễu và đưa ra những ứng viên để con người kiểm tra tiếp.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn kho thư tịch hơn 2.000 năm tuổi trong mộ cổ Trung Quốc

Từ chiếc hộp sơn đen đã hư hỏng, giới khảo cổ tìm thấy những bản sách lụa quý, lưu giữ tri thức cổ về triết học, thiên văn và y học.

Phát hiện đặc biệt trong khu mộ cổ

Trong lịch sử khảo cổ Trung Quốc, việc khai quật khu mộ Mã Vương Đôi tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), được xem là một trong những thành tựu quan trọng. Không chỉ tìm thấy nhiều hiện vật quý giá, các nhà khảo cổ còn phát hiện kho thư tịch cổ chứa những thông tin có giá trị đặc biệt.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hành tinh 'phượng hoàng' tái sinh từ xác ngôi sao chết

Các nhà thiên văn có thể vừa tìm thấy dấu hiệu đầu tiên của một hành tinh thế hệ thứ hai - một thế giới hình thành từ vật chất còn lại sau khi ngôi sao mẹ chết.

Một ngôi sao chết có thể trở thành nơi bắt đầu của một hành tinh mới. Đó là kịch bản đang được các nhà thiên văn xem xét sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường quanh một sao lùn trắng cách Trái đất hàng nghìn năm ánh sáng.

Sao lùn trắng là phần lõi đặc còn lại sau khi một ngôi sao có khối lượng tương tự Mặt trời phình to thành sao khổng lồ đỏ rồi thổi phần lớn lớp vỏ bên ngoài vào không gian.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới