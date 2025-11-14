Đỉnh Phượng Hoàng đang 'cháy' sắc vàng mùa cỏ đẹp nhất năm

Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) mùa cỏ cháy rực vàng, không gian hoang sơ, lý tưởng để check-in sống ảo và trải nghiệm cắm trại thú vị.
Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) mùa cỏ cháy rực vàng, không gian hoang sơ, lý tưởng để check-in sống ảo và trải nghiệm cắm trại thú vị.
Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện một cơn bão sao xảy ra trên một ngôi sao ngoài hệ Mặt trời. Bão sao này mạnh gấp 10.000 lần bão Mặt trời.
Apple âm thầm triển khai bộ lọc tin nhắn “Không xác định” trên iOS 26, giúp người dùng iPhone tránh hàng triệu tin nhắn lừa đảo mỗi ngày.
Tuy thị trường ôtô Việt Nam tiếp tục khởi sắc nhưng những mẫu xe lọt vào top 10 ôtô bán kém nhất trong tháng 10/2025 vẫn không thay đổi nhiều.
Dàn siêu xe gần 300 tỷ đồng của vợ chồng đại gia thẩm mỹ Mailisa và Hoàng Kim Khánh, toàn hàng hiếm tại Việt Nam, mức giá thấp nhất cũng tới hơn 8 tỷ đồng.
Diện lên mình thiết kế váy cưới tinh khôi, Chương Nhược Nam đẹp đến nao lòng với tạo hình cô dâu trong bộ ảnh mới.
Sau bữa tiệc sinh nhật tuổi 23 ấm cúng, Xoài Non tiếp tục 'chiêu đãi' người hâm mộ bằng loạt ảnh ngọt ngào trong chuyến du lịch Hàn Quốc bên Gil Lê.
Trong khi Quân đội Ukraine đang bị cuốn vào mặt trận Pokrovsk, thì Nga bất ngờ tung đòn tấn công mạnh vào phía đông tỉnh Zaporizhzhia, chiếm 200 km vuông.
Elon Musk tuyên bố robot Optimus của Tesla sẽ giúp GDP toàn cầu tăng gấp 100 lần và xóa bỏ nghèo đói.
Cuộc sống của người dân Vila do Pesqueiro trên đảo Marajo ngày càng khó khăn hơn vì thủy triều dâng cao, nhưng cộng đồng này vẫn gắn bó với nơi họ gọi là nhà.
Minh Hằng - Đông Nhi từng đóng chung phim Giải cứu thần chết ra mắt năm 2009, hiện tại là chị em thân thiết.
Chia sẻ chuỗi khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ sang chảnh tại Bali, Lê Thị Khánh Huyền (Huyền 2k4) khiến fan không thể rời mắt với 'body nét căng'.
Yuzi, influencer nổi tiếng, gây chú ý với hình ảnh mới đầy quyến rũ của mình, biến hình thành Nữ thần Tự do trong bộ ảnh gây sốt.
Mảnh hiện vật dài chỉ 1,5 cm nhưng tinh tế đến khó tin, được xem là minh chứng cho trình độ chế tác vũ khí và nghệ thuật của tổ tiên thời tiền sử.
Từng thống trị vùng đất Nam Mỹ cổ đại, khủng long Patagotitan là sinh vật khổng lồ nhất từng bước đi trên Trái Đất.
Dù có tài và nỗ lực, 3 con giáp này vẫn khó giữ tiền trước tuổi 30. Tử vi cho thấy chỉ cần qua giai đoạn này, vận may sẽ xoay chuyển bất ngờ.
Bổ sung collagen từ thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa là cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp da săn chắc, mịn màng và tươi sáng.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến mạng xã hội thích thú khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ái nữ Titi hát cực đáng yêu.
Vũ Phương Thảo, MC nổi bật của Liên Quân Mobile, chia sẻ hành trình đạt IELTS 7.0 chỉ sau 5 tháng học tập chăm chỉ, truyền cảm hứng cho nhiều người.
GIO Tano 250 – concept xe tải điện mini phát triển tại nhà máy cơ điện Thái Hưng có giá dự kiến từ 35 triệu, phù hợp với nhóm khách hàng kinh doanh nhỏ...
DJ Mie một lần nữa chứng minh danh xưng "nữ thần làng DJ" không chỉ nhờ tài năng mà còn ở vóc dáng cực phẩm.