Đỉnh Phượng Hoàng đang 'cháy' sắc vàng mùa cỏ đẹp nhất năm

Du lịch

Đỉnh Phượng Hoàng đang 'cháy' sắc vàng mùa cỏ đẹp nhất năm

Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) mùa cỏ cháy rực vàng, không gian hoang sơ, lý tưởng để check-in sống ảo và trải nghiệm cắm trại thú vị.

Vân Giang (Tổng hợp)
Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh), đang trở thành điểm du lịch miền Bắc gây sốt với những bức ảnh check-in tựa thước phim Hàn Quốc. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 135 km, nơi đây mang đến không gian yên bình, trái ngược với nhịp sống ồn ào nơi phố thị. Ảnh Long Lưu
Nằm ở độ cao gần 500 m, đỉnh núi sở hữu cảnh quan đồi núi trập trùng, hàng cây thông xanh mướt và không khí trong lành. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, hòa mình vào đất trời và tận hưởng cảm giác thư thái hiếm có. Ảnh Long Lưu
Mùa cỏ cháy ở đỉnh Phượng Hoàng thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Lúc này, toàn bộ đỉnh núi khoác lên mình sắc nâu vàng rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn, giống như những thước phim điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh Long Lưu
Thời gian lý tưởng để chụp ảnh là từ 6–8h sáng, khi nắng chưa gắt. Ngoài ra, từ 16h30–17h30, ánh hoàng hôn nhuộm màu vàng cam lên cỏ cũng mang đến những bức ảnh đẹp mê hồn. Ảnh Long Lưu
Ngoài mùa cỏ cháy, từ tháng 3–8, đỉnh Phượng Hoàng khoác lên mình thảm cỏ xanh mướt, tươi mới, rộng lớn. Không gian xanh ngát, trong lành thích hợp cho những ai muốn khám phá thiên nhiên, dạo bộ, chụp ảnh hay đơn giản là tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có. Ảnh Long Lưu
Đỉnh Phượng Hoàng vẫn giữ vẻ hoang sơ, chưa được khai thác du lịch nhiều, vì thế khung cảnh nơi đây vẫn nguyên bản, mộc mạc nhưng cực kỳ cuốn hút. Ảnh Pít Ham Ăn
TNhững cây thông xanh ngắt điểm xuyết trên cánh đồng cỏ cháy hay cỏ xanh tạo nên những bức tranh thiên nhiên vừa hoang dã vừa thơ mộng. Ảnh Pít Ham Ăn
Du khách chỉ cần diện bộ outfit xinh xắn và cầm máy ảnh lên là có thể tạo ra những kiểu hình sống ảo triệu view. Ảnh Pít Ham Ăn
Mỗi góc đỉnh núi đều là bối cảnh hoàn hảo cho ảnh check-in, từ những đồi cỏ vàng trải dài, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, cho đến bầu trời trong xanh phủ ánh sáng sớm mai.Ảnh Diệu Hoa
Một trải nghiệm đáng nhớ tại Phượng Hoàng là cắm trại qua đêm. Du khách có thể tự mang theo đồ cắm trại hoặc thuê combo trọn gói với giá khoảng 700.000 đồng/người. Trong trường hợp tự túc, chi phí thuê lều, chăn nệm và xe ôm chở lên đỉnh cũng rơi vào khoảng 700.000 đồng trở lên, không chênh lệch nhiều. Ảnh Thanh Hà
Cắm trại tại đây mang lại trải nghiệm tuyệt vời: sáng sớm thức dậy trong lều còn đọng sương, ngắm bình minh ló rạng từ sau những ngọn núi, tận hưởng không khí trong lành và cảnh sắc bồng bềnh của thiên nhiên. Về đêm, bầu trời đỉnh Phượng Hoàng trong vắt, nhìn thấy hàng nghìn vì sao lấp lánh – một trải nghiệm hiếm có ở các điểm du lịch khác. Ảnh Thanh Hà
Đỉnh Phượng Hoàng không chỉ là điểm check-in sống ảo mà còn là nơi để thư giãn, tạm rời nhịp sống hối hả của thành phố. Với khung cảnh hoang sơ, mùa cỏ cháy vàng rực, không khí trong lành và trải nghiệm cắm trại thú vị, nơi đây xứng đáng là “tọa độ sống ảo” mới của Quảng Ninh. Ảnh Andy Trung
