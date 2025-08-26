Hà Nội

Du lịch

Đổi gió ngày lễ, về Thác Mây ngâm mình trong nước mát, check-in sống ảo

Thác Mây ở Thạch Quảng, Thanh Hóa, với 9 bậc thang tự nhiên và dòng nước mát lạnh, là điểm check-in lý tưởng dịp lễ cho những ai muốn đổi gió.

Vân Giang (Tổng hợp)

Tọa lạc tại xã Thạch Quảng, Thanh Hóa, Thác Mây mê hoặc du khách với không gian trong lành, tiếng suối róc rách và những bậc thang tự nhiên mòn theo dòng nước, tạo nên hình dáng độc đáo.

Nơi đây được người dân địa phương gọi trìu mến là “9 bậc tình yêu”, vừa bởi cấu trúc thác phân tầng, vừa bởi truyền thuyết lãng mạn về đôi trai gái vượt núi tìm đến nhau.

thac-may2.jpg
Ảnh Quách Du

Du khách khi đặt chân đến sẽ ấn tượng ngay bởi cảnh sắc hoang sơ, dòng nước mát lạnh từ thượng nguồn, quanh năm trong xanh và sạch.

Mỗi bậc thác là một hồ nước nhỏ, đủ để du khách ngâm mình, xua tan cái nóng mùa hè, đồng thời tạo khung cảnh sống ảo lý tưởng.

Những trải nghiệm không thể bỏ qua

Khi đến Thác Mây, du khách không thể bỏ qua việc tắm mát và thư giãn. Mỗi hồ nhỏ dưới các bậc thác là điểm lý tưởng để ngâm mình, xua tan cái nóng mùa hè và tận hưởng làn nước trong vắt mát lạnh từ thượng nguồn.

Không gian xung quanh thác yên tĩnh, hòa cùng tiếng suối chảy và tiếng chim rừng mang lại cảm giác sảng khoái, thư thái.

thac-may1-7339.jpg
Ảnh Hoàng Yến Tour

Bên cạnh đó, Thác Mây là thiên đường check-in sống ảo. Các bậc thác phân tầng cùng rừng núi xanh ngắt xung quanh tạo nền tuyệt đẹp cho những bức ảnh. Thời điểm sáng sớm hoặc cuối chiều, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh, giúp bức ảnh thêm phần sống động và nghệ thuật.

Ngoài thiên nhiên, du khách cũng nên khám phá văn hóa bản làng xung quanh thác. Các bản người Thái, Mường vẫn giữ nếp sống truyền thống, từ kiến trúc nhà trình tường đến những món ăn dân dã. Đây là cơ hội để thưởng thức ẩm thực địa phương, mua các sản phẩm thủ công tinh xảo và trải nghiệm đời sống bản địa gần gũi, chân thực.

thac-may1.jpg
Ảnh luhanhvietnam

Lưu ý khi khám phá Thác Mây

Để chuyến đi an toàn và trọn vẹn, du khách nên chú ý một số điểm. Trước hết là trang phục và giày dép, nên mặc quần áo nhẹ, nhanh khô, đi giày đế mềm và chống trơn để di chuyển trên các tảng đá tại thác.

Thời điểm lý tưởng tham quan là mùa hè và các dịp lễ như 2/9 hay 30/4 – 1/5, khi nước mát và thời tiết thuận lợi. Khi tắm, cần cẩn trọng vì một số hồ nước sâu, đá trơn, nên đi theo nhóm để đảm bảo an toàn.

thac-may-1633.jpg
Ảnh luhanhvietnam

Đồng thời, du khách hãy giữ gìn vệ sinh, mang theo túi rác nhỏ và không xả rác bừa bãi để bảo vệ môi trường hoang sơ của thác.

Để di chuyển đến Thác Mây, từ thành phố Thanh Hóa, du khách đi theo quốc lộ 217 khoảng 50 km, sau đó rẽ theo đường mòn vào khu thác. Xe máy, ô tô gầm cao hoặc các loại xe du lịch nhỏ đều phù hợp. Chi phí tham quan gồm vé vào cổng khoảng 20.000 – 30.000 đồng/người, các món ăn dân dã tại bản làng dao động 30.000 – 70.000 đồng/món.

thac-may.jpg
Ảnh luhanhvietnam

Về lưu trú, homestay tại bản Thạch Quảng là lựa chọn tiện lợi, giá khoảng 200.000 – 400.000 đồng/đêm, giúp du khách trải nghiệm văn hóa bản địa gần gũi. Thời gian lý tưởng để check-in là sáng sớm, khi ánh sáng dịu và không khí trong lành, hoặc cuối chiều, khi cảnh thác phản chiếu ánh hoàng hôn tạo khung cảnh mộng mơ, tuyệt đẹp cho những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Du lịch

Gợi ý 4 điểm cắm trại mùa hè lý tưởng ở Phan Thiết cho người yêu thiên nhiên

Phan Thiết hút hồn giới trẻ mê xê dịch với 4 điểm cắm trại đẹp, hoang sơ, lý tưởng để đón bình minh, đốt lửa trại và tận hưởng trọn vẹn mùa hè giữa thiên nhiên.

Cách TP.HCM khoảng 210 km, Phan Thiết là điểm đến nổi bật với biển xanh, cát trắng và khí hậu quanh năm nắng ấm – rất lý tưởng cho chuyến cắm trại ngắn ngày. Dù không có sân bay, thành phố biển này vẫn thu hút du khách nhờ hành trình thuận tiện bằng xe khách, tàu hỏa hoặc ô tô cá nhân (chỉ mất 3,5 giờ di chuyển qua cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết).

ef10ae6215b39cedc5a2.jpg
Ảnh MIA
Xem chi tiết

Du lịch

Trốn nắng hè, du khách chọn trekking Hang E ở Quảng Bình

Không cần ra biển, nhiều du khách trẻ chọn trekking Hang E để băng rừng, chèo SUP, tận hưởng thiên nhiên nguyên sơ giữa lòng Quảng Bình mùa hè.

trekking7.jpg
Khi những chuyến đi biển vào mùa hè trở nên quen thuộc, nhiều du khách trẻ bắt đầu tìm đến những hành trình mới mẻ hơn – băng rừng, lội suối, khám phá hang động và chèo SUP giữa thiên nhiên hoang sơ. Một trong những hành trình như thế là tour trekking Hang E nằm trong khu vực vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), mang đến trải nghiệm mát lành và đầy thử thách. Ảnh Thu Huệ
trekking3.jpg
Trong lần thứ hai đến Quảng Bình, cô gái trẻ Thu Huệ chọn cách khám phá thiên nhiên thay vì nghỉ dưỡng. Cô bắt đầu chuyến đi bằng xe khách giường nằm, giá khoảng 500.000 đồng/lượt, di chuyển trong đêm để sáng hôm sau đến thẳng Phong Nha. Lịch trình như vậy giúp du khách tiết kiệm thời gian, đồng thời đủ sức khỏe để bắt đầu tour trekking kéo dài một ngày. Ảnh Thu Huệ
Xem chi tiết

Du lịch

Phan Thiết 2N2Đ “sống ảo” mỏi tay, ăn chơi không nghỉ

Với lịch trình gọn nhẹ, chi phí hợp lý, Phan Thiết – Mũi Né 2N2Đ mang đến combo nghỉ dưỡng, khám phá và sống ảo dành cho team mê du lịch.

Với bờ biển trải dài, làn nước xanh ngọc và những đồi cát mênh mông đặc trưng của miền duyên hải Nam Trung Bộ, Phan Thiết – Mũi Né từ lâu đã là “thỏi nam châm” thu hút du khách trong và ngoài nước mỗi dịp hè về. Không chỉ sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp, vùng đất này còn ghi điểm với ẩm thực phong phú, giá cả phải chăng và nhiều lựa chọn lưu trú đa dạng – từ homestay, khách sạn bình dân đến resort sát biển.

phan-thiet.jpg
Ảnh FBNV
Xem chi tiết

