Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đình chỉ điều tra vụ mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á ở Cần Thơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Theo Nhật Huy/Tiền phong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra trong giai đoạn 2020 - 2021, tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và CDC TP. Cần Thơ liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

CDC Cần Thơ.
CDC Cần Thơ.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, cả Bệnh viện Đa khoa và CDC TP. Cần Thơ đều nhiều lần mượn khẩn cấp kit xét nghiệm từ các doanh nghiệp để phục vụ chống dịch, sau đó mới lập hồ sơ chỉ định thầu để hoàn thiện thủ tục thanh toán.

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ từ năm 2020-2021 đã mượn, mua hơn 19.900 kit test COVID-19 của Công ty Việt Á sản xuất, đã thanh toán hơn 3.400 kit test và sinh phẩm, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng, đơn giá từ 470.000 - 509.000 đồng/test; còn lại 16.500 test chưa thanh toán. Một số hợp đồng thực hiện không đúng quy trình, gây thiệt hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, CDC TP. Cần Thơ thông qua Công ty Hợp Nhất đã mua, mượn gần 50.000 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, tổng giá trị thanh toán hơn 20,3 tỷ đồng, hiện còn mượn hơn 193.700 test chưa thanh toán.

Kết quả điều tra cho thấy, việc mượn kit xét nghiệm dùng trước và lập hồ sơ thanh toán sau của các đơn vị diễn ra trong tình huống cấp bách, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp năm 2021.

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các cá nhân trên không còn nguy hiểm cho xã hội, đủ cơ sở miễn trách nhiệm hình sự. Vì vậy, quyết định đình chỉ điều tra vụ án đã được ban hành và toàn bộ hồ sơ chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ để xem xét theo thẩm quyền.

Đồng thời, Công an TP. Cần Thơ kiến nghị Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và CDC TP. Cần Thơ tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính đối với tập thể và cá nhân có liên quan.

#Việt Á #Cần Thơ #kit xét nghiệm COVID-19 #đình chỉ điều tra #đấu thầu sai phạm #CDC Cần Thơ

Bài liên quan

Sống Khỏe

WHO cảnh báo về số ca mắc Covid-19 do biến thể mới NB.1.8.1

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo về xu hướng gia tăng các ca mắc Covid-19 liên quan biến thể mới NB.1.8.1. 

Hãng thông tấn Kazinform đưa tin, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8/6 đã đưa ra cảnh báo về việc số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, do liên quan đến sự xuất hiện của một biến thể mới mang tên NB.1.8.1 hiện đang được điều tra thêm.

Theo WHO, mặc dù biến thể mới không gây nguy hiểm bằng các chủng trước đó, nhưng tổ chức này lưu ý rằng sự tiến hóa liên tục của virus có thể dẫn đến các làn sóng lây nhiễm mới trong tương lai.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận 150 ca Covid-19 mới trong tuần qua

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 150 ca mắc Covid-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội (từ ngày 30/5 đến 6/6), toàn thành phố ghi nhận thêm 150 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca trong năm 2025 lên 558 trường hợp. Tuy không có ca tử vong nhưng cần đặc biệt lưu ý vì số mắc vẫn ở mức cao và xuất hiện rải rác ở các địa phương.

So với cùng kỳ năm ngoái (667 ca), số ca mắc Covid-19 năm nay giảm nhẹ, tuy nhiên mức độ lây lan vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng làm gia tăng tình trạng mệt mỏi, suy giảm đề kháng và nguy cơ lây lan trong môi trường kín như lớp học, văn phòng, phương tiện công cộng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Nội gia tăng số ca mắc Covid-19, sốt xuất huyết

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 156 ca mắc Covid-19, tăng 1 ca so với tuần trước. Toàn thành phố có 9 ca mắc sốt xuất huyết.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua (từ ngày 23 - 30/5), toàn thành phố ghi nhận 9 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4 ca mắc so với tuần trước.

Cộng dồn năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 265 ca mắc sốt xuất huyết, số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân ghi nhận rải rác tại 28 quận, huyện, thị xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 1 ổ dịch đã kết thúc hoạt động. Thời gian tới số mắc có thể gia tăng do bắt đầu bước vào các tháng bệnh gia tăng hàng năm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới