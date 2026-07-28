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Sức khoẻ 360

Điều trị suy tim ở bệnh nhân 34 tuổi bằng liệu pháp tế bào gốc tự thân

Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa triển khai thành công liệu pháp tế bào gốc tự thân qua động mạch vành điều trị cho một người bệnh mắc bệnh cơ tim giãn không do thiếu máu cục bộ.

Thúy Nga

Nam bệnh nhân 34 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt và khó thở khi gắng sức. 3 tháng trước đó, người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn và điều trị ngoại trú.

Mặc dù đã được điều trị nội khoa tối ưu, các triệu chứng vẫn chưa cải thiện rõ rệt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

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Bệnh cơ tim giãn - Ảnh BVCC

Các thăm dò chuyên sâu xác định người bệnh mắc bệnh cơ tim giãn không do thiếu máu cục bộ. Siêu âm tim ghi nhận thất trái giãn với đường kính cuối tâm trương (Dd) 67 mm, giảm vận động lan tỏa các thành thất trái.

Kết quả cộng hưởng từ tim (MRI) cho thấy phân suất tống máu thất trái chỉ còn 36%, thất phải giảm nhẹ với 41%. Trong khi đó, chụp động mạch vành chỉ phát hiện xơ vữa nhẹ, không có tổn thương hẹp gây thiếu máu cơ tim. Xét nghiệm di truyền cũng chưa phát hiện biến thể gây bệnh trong nhóm gen liên quan đến bệnh cơ tim.

Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc tự thân qua động mạch vành kết hợp tiếp tục tối ưu điều trị nội khoa.

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GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 - Ảnh BVCC

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 cho biết, liệu pháp tế bào gốc tự thân từ tủy xương được kỳ vọng cải thiện môi trường sinh học của cơ tim thông qua nhiều cơ chế. Các tế bào này có khả năng tiết các yếu tố tăng trưởng và các chất điều hòa sinh học giúp bảo vệ tế bào cơ tim còn sống; thúc đẩy hình thành vi mạch mới, cải thiện tưới máu vi tuần hoàn; điều hòa đáp ứng miễn dịch, hạn chế xơ hóa và tái cấu trúc bất lợi của cơ tim; đồng thời hỗ trợ quá trình sửa chữa mô cơ tim thông qua các cơ chế sinh học. Khả năng tái tạo trực tiếp tế bào cơ tim hiện vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu.

Mục tiêu của phương pháp là hỗ trợ cải thiện chức năng thất trái, giảm triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt với người bệnh còn trẻ tuổi, việc bảo tồn tối đa chức năng cơ tim có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm chậm tiến triển của bệnh và kéo dài thời gian trước khi phải cân nhắc các biện pháp điều trị chuyên sâu như thiết bị hỗ trợ thất hoặc ghép tim.

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Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dưới hỗ trợ gây mê, tủy xương của người bệnh được lấy và xử lý theo quy trình vô khuẩn. Khối tế bào gốc tự thân được ly tâm cô đặc, đánh giá chất lượng và tỷ lệ tế bào sống trước khi chuyển sang phòng can thiệp.

Ê-kíp lựa chọn đường vào qua động mạch quay nhằm giảm nguy cơ chảy máu. Sau can thiệp, người bệnh ổn định huyết động, không ghi nhận bóc tách thành động mạch vành, dòng chảy mạch vành được bảo tồn tốt.

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Thực hiện tiêm tế bào gốc vào tim - Ảnh BVCC

Các chuyên gia cũng lưu ý, liệu pháp tế bào gốc tự thân là hướng điều trị bổ trợ nhiều triển vọng nhưng chưa thay thế điều trị nội khoa. Người bệnh cần được lựa chọn đúng chỉ định chuyên môn, tiếp tục dùng thuốc theo khuyến cáo và theo dõi lâu dài để đánh giá hiệu quả điều trị.

Khi nào người bệnh suy tim có thể được cân nhắc liệu pháp tế bào gốc?

- Được chẩn đoán bệnh cơ tim giãn hoặc suy tim theo đúng chỉ định chuyên môn.

- Đã điều trị nội khoa tối ưu nhưng triệu chứng vẫn còn kéo dài.

- Được hội đồng chuyên môn đánh giá toàn diện về lợi ích và nguy cơ.

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