Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Trần Lưu Quang được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 25/8, tại TP HCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức vụ liên quan.

Ông Trần Lưu Quang, sinh ngày 30/8/1967, quê quán phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí.

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII (từ 1/2025); Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (từ 2/2025); Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Ông Trần Lưu Quang trải qua nhiều vị trí công tác từ chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10/2010, công tác tại tỉnh Tây Ninh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lần lượt giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Từ tháng 2/2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Tháng 4/2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 (đến 1/2023); Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng (đến 10/2023), Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 1/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/8/2024, Bộ Chính trị ra Quyết định số 1488-QĐNS/TW về việc điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ngày 26/8/2024: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/1/2025: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII. Ngày 3/2/2025: Bộ Chính trị Quyết định phân công giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.