Điều kỳ lạ về quốc gia bằng phẳng nhất hành tinh

Kho tri thức

Maldives được xem là quốc gia bằng phẳng nhất thế giới khi phần lớn diện tích nằm ngang mực nước biển. Nhiều điều thú vị về nơi này khiến mọi người thích thú.

Tâm Anh (TH)
Trên Trái đất, quốc đảo Maldives là một trong những quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới khi rộng 90.000 km2. Trong đó, chỉ có 298 km2 là diện tích đất liền. Ảnh: authenticindiatours.com.
Đặc biệt, Maldives có địa hình hình vô cùng độc đáo. Phần lớn lãnh thổ nước này nằm gần như ngang mực nước biển. Điểm thấp nhất ở mức 0m so với mực nước biển trong khi điểm cao nhất chỉ đạt 2,4m. Ảnh: authenticindiatours.com.
Theo đó, Maldives được xem là quốc gia bằng phẳng nhất thế giới. Địa hình phẳng ở hầu hết lãnh thổ giúp tầm nhìn luôn thoáng đãng, dễ quan sát từ xa. Ảnh: authenticindiatours.com.
Do phần lớn diện tích nằm ngang mặt nước biển nên Maldives nằm trong danh sách những quốc gia bị ảnh hưởng khi mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu. Ảnh: entiretravel.
Biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng đang đe dọa đến sự tồn vong của Maldives. Các chuyên gia cảnh báo quốc đảo này có thể bị đại dương nhấn chìm trong vài thập kỷ tới nếu tình trạng nước biển dâng ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: steemit.com.
Quốc đảo Maldives được nhiều người biết đến là thiên đường nhiệt đới, địa điểm nghỉ dưỡng sang trọng. Nơi đây có nhiều cảnh quan thiên thiên nhiên tuyệt đẹp cùng nhiều khu nghỉ dưỡng, biệt thự trên mặt nước, resort bên bờ biển và các hoạt động vui chơi giải trí thú vị. Ảnh: steemit.com.
Khu dự trữ sinh quyển Baa Atoll của UNESCO nằm ở Maldives thu hút rất đông du khách ghé thăm. Đây là quần đảo san hô hình vòng bao quanh một đầm phá. Không chỉ có hệ thống rạn san hô phong phú, Baa Atoll còn là "nhà" của nhiều loài sinh vật biển như cá heo, rùa, cá đuối, cá mập... Ảnh: entiretravel.
Nền văn hóa của Maldives có sự pha trộn giữa người Nam Ấn, người Sinhalese và người Ả Rập. Ảnh: steemit.com.
Mặc dù Maldives có 1.190 hòn đảo nhưng chỉ có 200 hòn đảo là có người sinh sống. Ảnh: tripadvisor.
Cát ở Maldives có nguồn gốc từ san hô. Những hạt trắng tạo nên lớp cát mềm mịn như bột ở thiên đường nhiệt đới này là vật chất do cá vẹt ăn san hô để lại. Ảnh: Nikola Tasic.
