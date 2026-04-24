Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Điều kỳ diệu của khu rừng trải dài qua ba quốc gia ở Trung Phi

Tại khu vực Trung Phi, có một khu bảo tồn nơi ba quốc gia cùng chung tay gìn giữ một kho báu thiên nhiên vô giá.

T.B (tổng hợp)

Khu bảo tồn xuyên biên giới Sangha Trinational là một trong những mô hình hợp tác bảo tồn hiếm hoi và ấn tượng nhất trên thế giới. Trải rộng qua lãnh thổ của Cameroon, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Congo, khu vực này bao gồm ba vườn quốc gia liền kề: Lobéké, Dzanga-Ndoki và Nouabalé-Ndoki.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2012, Sangha Trinational không chỉ là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn mà còn là biểu tượng cho nỗ lực hợp tác xuyên biên giới nhằm bảo vệ đa dạng sinh học.

Ảnh: ntuberachelnk.wordpress.

Nằm trong lưu vực sông Congo – một trong những “lá phổi xanh” lớn nhất hành tinh – Sangha Trinational sở hữu hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới gần như còn nguyên vẹn. Những tán cây cổ thụ cao vút, những dòng sông uốn lượn và các bãi trống tự nhiên gọi là “bai” tạo nên môi trường sống lý tưởng cho vô số loài động vật hoang dã. Đây là nơi sinh sống của voi rừng châu Phi, khỉ đột đất thấp miền Tây, tinh tinh, cũng như nhiều loài linh trưởng, chim và côn trùng quý hiếm khác.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những cảnh tượng đặc biệt nhất tại đây là các “bai” – những khoảng đất trống giàu khoáng chất giữa rừng. Tại đó, voi, trâu rừng, linh dương và nhiều loài động vật khác tụ tập để uống nước và hấp thụ khoáng chất từ đất. Những “điểm hẹn” tự nhiên này không chỉ đóng vai trò sinh thái quan trọng mà còn là cơ hội hiếm có để các nhà nghiên cứu quan sát hành vi động vật trong môi trường hoang dã.

Ảnh: 101lasttribes.

Không chỉ là nơi trú ngụ của động vật, Sangha Trinational còn gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa, đặc biệt là người Baka. Họ đã sống hòa hợp với rừng qua nhiều thế hệ, dựa vào tài nguyên thiên nhiên để sinh tồn mà không làm tổn hại đến hệ sinh thái. Tuy nhiên, khu bảo tồn cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như săn trộm, khai thác gỗ trái phép và áp lực phát triển kinh tế.

Điểm đáng chú ý là mô hình quản lý chung giữa ba quốc gia đã giúp tăng cường hiệu quả bảo tồn. Thay vì mỗi nước quản lý riêng lẻ, họ phối hợp trong tuần tra, nghiên cứu và phát triển bền vững, tạo nên một “lá chắn” rộng lớn bảo vệ khu rừng. Đây được xem là một ví dụ tiêu biểu cho cách con người có thể vượt qua ranh giới chính trị để cùng bảo vệ thiên nhiên.

Sangha Trinational không chỉ là một khu bảo tồn, mà còn là lời nhắc nhở rằng thiên nhiên không thuộc về riêng một quốc gia nào. Việc bảo vệ những hệ sinh thái quý giá này đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu và Sangha Trinational chính là minh chứng sống động cho điều đó.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Mô hình hợp tác bảo tồn xuyên biên giới #Khu bảo tồn Sangha Trinational #Đa dạng sinh học trong rừng Trung Phi #Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới Congo

Bài liên quan

Kho tri thức

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

1-4200.png
Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
2-7879.png
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới