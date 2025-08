Điều gì xảy ra khi con người mang thai và sinh con ngoài vũ trụ?

Một chuyến đi tới sao Hỏa có thể kéo dài vài năm, đủ thời gian cho một thai kỳ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mang thai và sinh nở trong môi trường không trọng lực là thử thách chưa từng có, khi mọi điều kiện quen thuộc đều bị đảo lộn.

Trên Trái đất, khoảng 2/3 số phôi thai không thể sống sót ngay từ những tuần đầu vì không phát triển đúng cách hoặc không thể bám vào thành tử cung. Ngoài không gian, quá trình này có thể còn khó khăn hơn, nhưng nếu phôi bám được, thai kỳ giai đoạn đầu vẫn có thể tiếp diễn tương đối ổn định.

Ảnh minh họa: Study Finds.

Thách thức lớn hơn xuất hiện ở giai đoạn sinh nở và chăm sóc trẻ. Trong không gian, không có gì đứng yên: chất lỏng trôi nổi, cơ thể mất phương hướng – những điều khiến việc sinh con và cho bú trở nên phức tạp hơn nhiều so với môi trường có trọng lực.

Tuy nhiên, thai nhi vốn phát triển trong túi ối – một môi trường vi trọng lực tự nhiên, giống cách các phi hành gia được huấn luyện trong bể nước. Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ khác: bức xạ vũ trụ.

Khác với Trái đất có lớp bảo vệ từ khí quyển và từ trường, không gian là nơi các tia vũ trụ năng lượng cao có thể xuyên qua cơ thể, phá hủy tế bào, gây đột biến DNA hoặc khởi phát phản ứng viêm làm rối loạn chức năng cơ quan. Đặc biệt, phôi thai trong giai đoạn đầu phân chia rất nhanh và cực kỳ nhạy cảm trước các tác động này.

Khi thai kỳ tiến triển và nhau thai phát triển đầy đủ, tử cung trở thành “mục tiêu lớn” hơn cho các tia vũ trụ, có thể gây co bóp sớm và sinh non. Dù y học hiện đại có thể xử lý sinh non trên Trái đất, trong môi trường không gian, điều đó là vô cùng rủi ro.

Ngay cả sau khi chào đời, đứa trẻ vẫn phải đối mặt với những bất định: thiếu trọng lực có thể ảnh hưởng đến phản xạ vận động như bò, đi, ngồi – những khả năng vốn cần một khái niệm “lên” và “xuống” để phát triển bình thường. Bên cạnh đó, não bộ vẫn tiếp tục phát triển sau sinh và việc tiếp xúc kéo dài với tia vũ trụ có thể gây ra tổn thương nhận thức lâu dài.

Tóm lại, về mặt lý thuyết, sinh con ngoài vũ trụ là khả thi. Nhưng cho đến khi chúng ta bảo vệ được phôi thai trước bức xạ, kiểm soát được sinh non và đảm bảo trẻ có thể phát triển khỏe mạnh trong điều kiện vi trọng lực, việc này vẫn là một canh bạc y tế chưa thể mạo hiểm.