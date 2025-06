Điều động hơn 3.600 cán bộ Công an Thái Bình về Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức công bố Quyết định Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ.

Tại buổi lễ, Trưởng phòng tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với các Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập; về tổ chức bộ máy Công an tỉnh Hưng Yên, Quyết định thành lập Công an 104 xã, phường.

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên

Đồng thời, công bố quyết định về việc điều động 3.629 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình đến nhận công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập; Thông báo về tổ chức bộ máy các phòng thuộc Công an tỉnh, Công an cấp xã; Thông báo phương án bố trí nhân sự đối với 27 Trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập; Thông báo phương án bố trí nhân sự đối với 104 Trưởng Công an cấp xã và 3 Trưởng đồn Công an sau sáp nhập.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là quyết sách đột phá, mang tính cách mạng của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, cùng với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc sáp nhập Công an 2 tỉnh Hưng Yên - Thái Bình có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ tạo ra một lực lượng Công an thống nhất, mạnh hơn, có khả năng tập trung nguồn lực, chuyên môn hóa cao hơn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đồng thời giúp cải cách triệt để thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, hết sức cấp bách, Đảng ủy, lãnh đạo Công an 2 tỉnh đã khẩn trương họp bàn, thống nhất chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an tỉnh, Công an cấp xã với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt, "vừa chạy, vừa xếp hàng", với cách làm khoa học, bài bàn, công khai, minh bạch, dân chủ, tạo được sự đồng thuận, lan tỏa, khí thế mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an 2 tỉnh. Đến nay, công tác cán bộ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đã cơ bản hoàn thành để sẵn sàng đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7/2025.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho các Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên

Thời gian tới, để vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy mới, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên mới phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đem hết tâm huyết, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, gương mẫu, đi đầu, đổi mới, tận tụy trong công tác và chiến đấu.

Giữ vững nguyên tắc “lấy Nhân dân làm gốc", thực hiện phương châm “gần dân, hiểu dân, dựa vào dân, vì Nhân dân phục vụ", không ngừng xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Hưng Yên mẫu mực, chính quy, hiện đại, thân thiện và trách nhiệm.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo tại Hội nghị công bố quyết định về tổ chức, cán bộ Công an 34 tỉnh, thành phố ngày 28/6/2025.

Các đơn vị, Công an cấp xã phải bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ ngày 1/7/2025, khẳng định rõ nét sự gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an.

Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt triển khai Đề án 06 của Chính phủ ở địa phương. Khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc, các quy trình, hướng dẫn các mặt công tác, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng các Trưởng phòng và tương đương của Công an tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng các đại diện Trưởng Công an cấp xã của tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập

Trong đó các phòng nghiệp vụ phải đặc biệt chú trọng sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công an cấp xã, tuyệt đối không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, bỏ trống địa bàn, phục vụ tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng chỉnh đáng của người dân, doanh nghiệp.

Trước mắt là bảo đảm tuyệt đối an an ninh, an toàn cho Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện. Bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; tham mưu tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung tham mưu tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức thiết thực, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách theo quy định…phấn đấu xây dựng Công an tỉnh Hưng Yên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên mới giàu mạnh, phồn thịnh, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc.