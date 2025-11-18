Hà Nội

'Diễn viên trăm ký' Ngô Thủy Tiên bất ngờ thông báo 'theo chồng bỏ cuộc chơi'

Giải trí

'Diễn viên trăm ký' Ngô Thủy Tiên bất ngờ thông báo 'theo chồng bỏ cuộc chơi'

Mới đây trên trang cá nhân, "diễn viên trăm ký" Ngô Thủy Tiên "đánh úp" dân mạng khi xả loạt ảnh trong đám cưới diễn ra vào tháng 10 vừa qua.

Mới đây trên trang cá nhân, "diễn viên trăm ký" Ngô Thủy Tiên "đánh úp" dân mạng khi xả loạt ảnh trong đám cưới diễn ra vào tháng 10 vừa qua. Trong ngày trọng đại, nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ khi khoác lên người bộ váy cô dâu, trong khi chú rể bảnh bao khi diện vest.
Theo tìm hiểu, bạn đời của Thủy Tiên có tên Lê Tiến Đạt, đến từ Hà Nam (nay là Ninh Bình), không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.
Thủy Tiên và Tiến Đạt công khai chuyện hẹn hò từ tháng 5 và làm lễ dạm ngõ vào tháng 8 vừa qua.
Ngô Thủy Tiên (SN 1995, đến từ Hà Nội) không phải gương mặt xa lạ với giới trẻ Việt.
Sở hữu ngoại hình mập mạp, Thủy Tiên thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim, tiểu phẩm hài.
Đặc biệt, vai Liễu trong Về Nhà Đi Con là một trong những vai diễn mà cô gái trẻ để lại nhiều dấu ấn với khán giả.
Ngoài ra, nữ diễn viên trẻ còn được biết tới với biệt danh "hot girl trăm ký" hay Á quân Bước Nhảy Ngàn Cân 2017.
Trước khi tham gia Bước Nhảy Ngàn Cân, Thủy Tiên từng có cân nặng lên đến 127kg. Bằng sự nỗ lực, cô đã giảm được 43kg và giành ngôi vị Á quân của chương trình.
Nhưng vì giảm khá nhiều cân khiến vòng hai chảy xệ, Thủy Tiên quyết định nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại tự tin. Theo đó, cô đã tiến hành hút 8 lít mỡ bụng vào tháng 8/2017.
Thường xuyên xuất hiện với các vai diễn "trăm cân", Thủy Tiên không ngại việc mình giảm cân sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp diễn xuất.
#Ngô Thủy Tiên #Diễn viên trăm ký #Thông báo kết hôn #Ảnh cưới #Chia sẻ cuộc sống #diễn viên

