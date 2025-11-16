Hà Nội

Diễn viên Ngọc Thuận và vợ trẻ hạnh phúc sau 3 năm chung sống

Giải trí

Diễn viên Ngọc Thuận và vợ trẻ hạnh phúc sau 3 năm chung sống

Ngọc Thuận và Bích Ngọc ngày càng ngọt ngào, cuộc sống gia đình viên mãn, con gái đầu lòng chào đời năm 2024.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Thuận đăng tải loạt ảnh bên Bích Ngọc. Cách đây 3 năm, cả hai về chung một nhà sau ít năm hẹn hò. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Thuận đăng tải loạt ảnh bên Bích Ngọc. Cách đây 3 năm, cả hai về chung một nhà sau ít năm hẹn hò. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Vợ chồng Ngọc Thuận ngày càng ngọt ngào sau khi tổ chức hôn lễ, có một cô con gái chung. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Vợ chồng Ngọc Thuận ngày càng ngọt ngào sau khi tổ chức hôn lễ, có một cô con gái chung. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Năm 2023, Bích Ngọc tặng xe moto cho Ngọc Thuận mừng sinh nhật. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Năm 2023, Bích Ngọc tặng xe moto cho Ngọc Thuận mừng sinh nhật. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Vợ thế hệ 2k của Ngọc Thuận không hoạt động trong showbiz. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Ở đời thường, Bích Ngọc ăn mặc đơn giản. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Vợ thế hệ 2k của Ngọc Thuận không hoạt động trong showbiz. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Ở đời thường, Bích Ngọc ăn mặc đơn giản. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Ngọc Thuận chia sẻ trên Vietnamnet, cuộc sống của anh sau khi lập gia đình thoải mái, đúng như những gì mong đợi từ lâu. Mỗi ngày, vợ chồng anh vun vén hôn nhân. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Ngọc Thuận chia sẻ trên Vietnamnet, cuộc sống của anh sau khi lập gia đình thoải mái, đúng như những gì mong đợi từ lâu. Mỗi ngày, vợ chồng anh vun vén hôn nhân. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Ngọc Thuận chia sẻ trên VOV, vợ anh có 'tật xấu' là chiều con gái quá mức. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Ngọc Thuận chia sẻ trên VOV, vợ anh có 'tật xấu' là chiều con gái quá mức. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ từng tiết lộ rằng anh được ba mẹ vợ yêu thương, quan tâm. Ảnh: VOV.
Nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ từng tiết lộ rằng anh được ba mẹ vợ yêu thương, quan tâm. Ảnh: VOV.
"Bữa cơm trưa tôi được nhà vợ quan tâm, rất đầy đủ dinh dưỡng. Tôi không ở chung với nhà vợ mà ở riêng nhưng thường xuyên qua lại", Người Đưa Tin dẫn lời Ngọc Thuận. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
"Bữa cơm trưa tôi được nhà vợ quan tâm, rất đầy đủ dinh dưỡng. Tôi không ở chung với nhà vợ mà ở riêng nhưng thường xuyên qua lại", Người Đưa Tin dẫn lời Ngọc Thuận. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Bích Ngọc kinh doanh online trong khi Ngọc Thuận vẫn miệt mài đóng phim. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Bích Ngọc kinh doanh online trong khi Ngọc Thuận vẫn miệt mài đóng phim. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Bé Harley - con gái Ngọc Thuận sinh năm 2024, thừa hưởng nhiều nét đẹp của Bích Ngọc. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
Bé Harley - con gái Ngọc Thuận sinh năm 2024, thừa hưởng nhiều nét đẹp của Bích Ngọc. Ảnh: FB Ngọc Thuận.
#Ngọc Thuận #Bích Ngọc #hôn nhân #đám cưới #vợ chồng Ngọc Thuận #vợ Ngọc Thuận

