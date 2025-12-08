Hà Nội

Diện mạo qua 'cam thường' của Xoài Non làm netizen 'đứng hình'

Cộng đồng trẻ

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, nhan sắc cam thường của Xoài Non lại trở thành đề tài bàn tán.

Thiên Anh
Sau chuyến công tác tại Hàn Quốc, hot girl Xoài Non (Phạm Thùy Trang) trở về nước và tiếp tục lịch trình công việc. Đặc biệt, khi tham dự một sự kiện mới đây, diện mạo của người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.
Ở lần lộ diện này, Xoài Non mặc áo dài tay cùng chân váy ôm sát cơ thể. Và ai cũng phải "đứng hình" vài giây khi hot girl này giảm cân một cách thần tốc. Bởi trước đó, mỗi lần lộ diện, vợ cũ Xemesis liên tục bị săm soi diện mạo "đẫy đà".
Ngoài ra, nhan sắc khi chụp bằng cam thường mới đây của Xoài Non cũng gây chú ý. Cô để lộ vầng trán cao do lông mày nhuộm trùng màu với tóc. Nhưng bù lại, 10X sở hữu gương mặt tươi tắn, làn da trắng sáng.
Cách đây ít ngày, khi Gil Lê mở livestream giao lưu cùng người hâm mộ, Xoài Non cũng góp mặt. Ngay khi bạn gái lọt vào ống kính, giọng ca Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình vô tình tiết lộ người đẹp đang trong quá trình detox, hạn chế ăn nhiều, chủ yếu chỉ uống nước để siết dáng, kiểm soát cân nặng.
Trước đó, Xoài Non cũng từng hé lộ đang trong giai đoạn giảm cân bằng phương pháp eat clean. Tuy nhiên, cô cũng hài hước phàn nàn rằng Gil Lê đã làm quá trình siết dáng của cô "đổ bể" vì không ngừng vỗ béo người đẹp: "Tui không dám ăn uống gì hết, cuối cùng ảnh pha một tô mì gói siêu hấp dẫn".
Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang sinh năm 2002 là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.
Trang Instagram của người đẹp sinh năm 2002 có hơn 2 triệu lượt theo dõi, còn tài khoản TikTok của cô có 1,9 triệu follower.
Trong một chia sẻ, hot girl sinh năm 2002 này tiết lộ bản thân đang phải siết chặt chế độ ăn uống để kiểm soát cân nặng. Cô đã giảm được 2kg sau thời gian ketox, kiêng tinh bột, không ăn bất cứ thứ gì sau 6h tối.
Cách đây không lâu, Xoài Non từng khiến dân mạng ngỡ ngàng khi xuất hiện với khuôn mặt tròn, bóng lưng lộ rõ dấu hiệu tăng cân.
"Kết quả là bé đã giảm được 2 kg và đỡ được bệnh trào ngược mỗi tối. Dù không xuống được nhiều cân như cơ thể nhẹ nhàng hơn. Dạo này Xoài kiêng ăn tinh bột, chỉ ăn rau và thịt thôi ạ. Sau 6h tối là mình chỉ uống nước nếu cảm thấy đói", cô nói trong nhóm chat với fan.
#Diện mạo qua cam của Xoài Non #Nhan sắc không qua chỉnh sửa #Phản ứng của netizen #Sự kiện của Xoài Non #Bàn luận về sắc đẹp #Xoài Non

