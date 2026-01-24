Hà Nội

Thế giới

Điện Kremlin nói về trọng tâm của cuộc đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán 3 bên giữa các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine sẽ chỉ thảo luận về vấn đề an ninh.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/1 cho biết cuộc đàm phán 3 bên giữa các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine trong tuần này sẽ tập trung hoàn toàn vào các vấn đề an ninh.

Thể thức mới đã được thống nhất sau khi Washington tiến hành các cuộc đàm phán song phương riêng rẽ với Kiev và Moscow trước đó trong tuần. Các cuộc gặp tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 23-24/1 tại Abu Dhabi (UAE), mặc dù không phải tất cả phiên họp đều có sự tham gia của cả 3 bên.

nga.png
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

Ông Peskov cho biết Nga chỉ cử các quan chức quân sự tham dự cuộc đàm phán 3 bên. Người phát ngôn của Điện Kremlin nói thêm rằng cuộc họp sẽ diễn ra vào cuối ngày 23/1 hoặc ngày 24/1, tùy thuộc vào tình hình hậu cần.

Theo ông Peskov, quan chức dân sự Nga và Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc bình thường hóa quan hệ song phương, đồng thời cho biết thêm rằng Trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Kirill Dmitriev, đã có mặt tại Abu Dhabi.

Ông Peskov tái khẳng định quan điểm của Nga rằng hòa bình lâu dài đòi hỏi Quân đội Ukraine phải rút khỏi Donbass – một điều kiện mà Kiev đã bác bỏ.

Chính phủ Ukraine hy vọng các lệnh trừng phạt của phương Tây và các cuộc tấn công tầm xa của họ vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ làm suy yếu Moscow, ngăn chặn bước tiến quân của nước này trên tiền tuyến. Nga khẳng định họ ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn nhưng sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự chừng nào Kiev còn từ chối chấp nhận thực tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
