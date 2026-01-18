Hà Nội

Thế giới

Phái đoàn Ukraine đến Mỹ bàn về thỏa thuận hòa bình

Một phái đoàn Ukraine đã đến Mỹ để thảo luận về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

An An (Theo AP, Kyiv Independent)

AP đưa tin, ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết ông đã đến Mỹ hôm 17/1 để thảo luận chi tiết về thỏa thuận hòa bình.

Phái đoàn Ukraine gồm ông Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov và nghị sĩ Davyd Arakhamia, lãnh đạo Đảng Phụng sự nhân dân tại Quốc hội Ukraine.

Trên ứng dụng Telegram, Kyrylo Budanov cho biết ông cùng với các nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov và Davyd Arakhamia sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump, và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll.

ukraine.png
Ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Trụ sở Điều phối Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine/Facebook.

"Chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện quan trọng với các quan chức Mỹ về chi tiết của thỏa thuận hòa bình", ông Budanov viết trên Telegram ngày 17/1.

Trước đó, Tổng thống Zelensky ngày 16/1 nói rằng phái đoàn Ukraine sẽ cố gắng hoàn tất với các quan chức Mỹ văn kiện cho một thỏa thuận hòa bình được đề xuất liên quan đến các đảm bảo an ninh thời hậu chiến và phục hồi kinh tế.

Nếu các quan chức Mỹ chấp thuận đề xuất, Mỹ và Ukraine có thể ký các văn kiện vào tuần tới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Zelensky cho biết tại một cuộc họp báo với Tổng thống Séc Petr Pavel ở Kiev.

Theo Kyiv Independent, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đã tham gia thảo luận với Nga về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Tổng thống Zelensky hôm 16/1 viết trên Telegram rằng ông hy vọng cuộc gặp sẽ mang lại "sự rõ ràng hơn" về các đề xuất mà Kiev đã chuẩn bị với Washington và về phản ứng của Nga đối với hoạt động ngoại giao đang diễn ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiến triển trong đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine hồi tháng 11/2025

Nguồn video: VTV
Thế giới

Nga nói ông Zelensky đang 'vô hiệu hóa' nỗ lực hòa bình của ông Trump

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực hòa giải của Mỹ.

RT đưa tin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 12/1 cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực hòa giải của Mỹ khi khăng khăng đòi hỏi những điều kiện phi thực tế cho một thỏa thuận hòa bình.

nga.png
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: TASS.
Xem chi tiết

Thế giới

Italy nói EU cần đàm phán với Nga về xung đột Ukraine

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng đã đến lúc Liên minh Châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 9/1 cho rằng đã đến lúc EU cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu dường như đang giúp tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình (giữa Nga và Ukraine).

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu năm ở Rome hôm 9/1, Thủ tướng Meloni cho biết bà đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng nói hồi tháng 12/2025 rằng việc nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "có ích".

Xem chi tiết

Thế giới

Nội dung thông điệp mừng năm mới của Tổng thống Nga Putin

Trong thông điệp mừng năm mới 2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững sức mạnh và sự đoàn kết.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu truyền thống vào đêm Giao thừa, trong đó ông nói về những thành tựu của đất nước, sự đoàn kết quốc gia, cũng như những nhiệm vụ sắp tới.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững sức mạnh và sự đoàn kết, khẳng định rằng tương lai của đất nước “phụ thuộc rất nhiều vào chúng ta (người dân Nga)”.

Xem chi tiết

