Phái đoàn Ukraine đến Mỹ bàn về thỏa thuận hòa bình

Một phái đoàn Ukraine đã đến Mỹ để thảo luận về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

AP đưa tin, ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết ông đã đến Mỹ hôm 17/1 để thảo luận chi tiết về thỏa thuận hòa bình.

Phái đoàn Ukraine gồm ông Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov và nghị sĩ Davyd Arakhamia, lãnh đạo Đảng Phụng sự nhân dân tại Quốc hội Ukraine.

Trên ứng dụng Telegram, Kyrylo Budanov cho biết ông cùng với các nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov và Davyd Arakhamia sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump, và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll.

Ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Trụ sở Điều phối Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine/Facebook.

"Chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện quan trọng với các quan chức Mỹ về chi tiết của thỏa thuận hòa bình", ông Budanov viết trên Telegram ngày 17/1.

Trước đó, Tổng thống Zelensky ngày 16/1 nói rằng phái đoàn Ukraine sẽ cố gắng hoàn tất với các quan chức Mỹ văn kiện cho một thỏa thuận hòa bình được đề xuất liên quan đến các đảm bảo an ninh thời hậu chiến và phục hồi kinh tế.

Nếu các quan chức Mỹ chấp thuận đề xuất, Mỹ và Ukraine có thể ký các văn kiện vào tuần tới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Zelensky cho biết tại một cuộc họp báo với Tổng thống Séc Petr Pavel ở Kiev.

Theo Kyiv Independent, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đã tham gia thảo luận với Nga về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Tổng thống Zelensky hôm 16/1 viết trên Telegram rằng ông hy vọng cuộc gặp sẽ mang lại "sự rõ ràng hơn" về các đề xuất mà Kiev đã chuẩn bị với Washington và về phản ứng của Nga đối với hoạt động ngoại giao đang diễn ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiến triển trong đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine hồi tháng 11/2025