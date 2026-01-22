Hà Nội

Thế giới

Đặc phái viên Mỹ hé lộ thời điểm gặp Tổng thống Nga Putin

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này để thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 21/1, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này để thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ông Witkoff đưa ra thông báo này khi trả lời phỏng vấn kênh CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 21/1.

"Vâng, chúng tôi sẽ gặp ông ấy vào ngày 22/1", ông Witkoff nói.

ngamy1.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong một cuộc gặp trước đây. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Phủ Tổng thống Nga/TASS.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff lưu ý rằng đã có "tiến bộ đáng kể" trong việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine trong những tuần gần đây, song ông nhấn mạnh rằng tranh chấp lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt gây bế tắc.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết thêm, ông sẽ đi cùng con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner tới Moscow (Nga).

"Tôi và Jared Kushner sẽ khởi hành vào tối 22/1 và đến Moscow vào đêm muộn, sau đó sẽ đến UAE để tham gia các cuộc làm việc", Đặc phái viên Mỹ nói.

Theo ông Witkoff, cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Nga. "Họ đã đề xuất cuộc gặp. Nga mời chúng tôi đến. Và đó là một tuyên bố quan trọng từ phía họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mọi người đều tham gia vào tiến trình này và muốn thấy một thỏa thuận hòa bình được thực hiện", ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Mỹ cho biết thêm, các cuộc đàm phán sẽ dựa trên kế hoạch hòa bình 20 điểm của Mỹ.

"Chúng tôi đang chỉnh sửa thỏa thuận. Tôi nghĩ hiện giờ chúng tôi đã đi đến các điều khoản về đất đai - vấn đề nan giải nhất. Tôi nghĩ chúng tôi có một số ý tưởng rất hữu ích về vấn đề đó", ông Witkoff nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận chuyến thăm sắp tới của ông Witkoff và ông Kushner.

Những bình luận của ông Witkoff được đưa ra sau cuộc gặp của ông với Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, tại Davos, Thụy Sĩ, hôm 20/1.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff đã gặp ông Putin ít nhất 6 lần trực tiếp trong năm 2025 như một phần nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình (Nga - Ukraine), cuộc gặp gần đây nhất kéo dài 5 giờ diễn ra vào ngày 2/12/2025. Vào thời điểm đó, Trợ lý của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov, cho biết rằng "một số đề xuất của Mỹ có thể chấp nhận được đối với Nga...một số khác thì không".

