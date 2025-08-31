Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump tin cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine sẽ diễn ra

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng cuộc gặp ba bên giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky sẽ diễn ra.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 30/8, sau hội nghị thượng đỉnh gần đây với Tổng thống Putin tại Alaska, Tổng thống Trump đã thúc đẩy một cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Nga và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trước bất kỳ cuộc gặp ba bên nào.

Điện Kremlin không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp song phương, nhưng nhấn mạnh rằng đây sẽ là giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán sau khi đạt được tiến triển rõ rệt trong tiến trình hòa bình.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Caller ngày 29/8, khi được hỏi liệu cuộc gặp ba bên có được lên kế hoạch tổ chức hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Cuộc gặp song phương thì tôi không rõ, nhưng một cuộc gặp ba bên sẽ diễn ra. Nhưng, bạn biết đấy, đôi khi mọi người chưa sẵn sàng cho điều đó".

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, mặc dù Nga vẫn quan tâm đến các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp như vậy "không mấy tích cực".

“Tất cả lập trường của chúng tôi đã được truyền đạt và Ukraine đã đệ trình các điều khoản riêng. Cần phải thảo luận thêm", ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov nói với NBC News rằng Moscow đã đồng ý "thể hiện một số linh hoạt" về một số điểm mà ông Putin và ông Trump đã thảo luận ở Alaska hôm 15/8.

"Tổng thống Mỹ sau đó trao đổi các đề xuất của ông tại cuộc họp tiếp theo với nhà lãnh đạo Ukraine và một số lãnh đạo ở châu Âu nhưng ông Zelensky đã nói không với mọi thứ", Ngoại trưởng Lavrov nói tiếp.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng phản ứng của các nước phương Tây ủng hộ Kiev tại các cuộc đàm phán "cho thấy họ không muốn hòa bình".

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
