Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025 thúc đẩy chuyển đổi số tài chính

TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phát biểu khai mạc Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025.

Ngày 18/9, Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025 với chủ đề “Tài chính số toàn diện: Kỷ nguyên dữ liệu và Tài sản số - Hướng đến Trung tâm tài chính hiện đại và bền vững” được khai mạc tại TP HCM. Đây là sự kiện thường niên nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng đổi mới và phát triển các dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị nổi bật trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Fintech.

Phát biểu khai mạc, TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: “Trong những năm gần đây, ngành ngân hàng và tài chính đã chứng kiến sự bùng nổ của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, và đặc biệt là fintech. Những tiến bộ này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành mà còn mở ra những phương thức mới trong việc tương tác và phục vụ khách hàng. Sự kết hợp giữa các ngân hàng truyền thống và các công ty fintech đã tạo nên một hệ sinh thái tài chính đa dạng, linh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Một trong những yếu tố quan trọng của kinh tế số là dữ liệu. Dữ liệu không chỉ là tài sản quý giá của các tổ chức tài chính mà còn là nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Việc khai thác hiệu quả dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khách hàng, dự đoán xu hướng thị trường và từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh chiến lược. Tuy nhiên, việc bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin cũng đặt ra nhiều thách thức lớn, đòi hỏi chúng ta phải liên tục nâng cao khả năng quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp lý.

Trong bối cảnh đó, tôi tin rằng Diễn đàn ngày hôm nay sẽ là cơ hội rất tốt để các lãnh đạo ngân hàng, các công ty tài chính, fintech cùng các chuyên gia công nghệ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành….”.

TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham dự Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025.

Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới của ngành tài chính. Nếu như giai đoạn trước, trọng tâm chính là mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho toàn dân, thì đến năm 2025, trọng tâm đã chuyển mạnh sang hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính phủ đang thúc đẩy ngân hàng số, thanh toán không tiền mặt, định danh điện tử; đồng thời, cơ chế sandbox fintech được đẩy mạnh để thử nghiệm các mô hình mới như P2P lending, ngân hàng số 100% trực tuyến, tài sản số và blockchain.

Đây không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là nền tảng để hình thành một trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Đặc biệt, định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM gắn trực tiếp với dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các mô hình tài sản số, vượt lên khỏi phạm vi của tiếp cận tài chính cơ bản.

Diễn đàn tập trung trao đổi về những vấn đề then chốt: Cách xây dựng hạ tầng số và khung pháp lý để hỗ trợ đổi mới sáng tạo; chiến lược quản trị dữ liệu và bảo mật trong bối cảnh AI, blockchain và tài sản số phát triển nhanh chóng; lộ trình chuyển đổi của ngân hàng số và fintech để đáp ứng chuẩn mực quốc tế, cũng như giải pháp thúc đẩy tài chính bền vững, minh bạch và bao trùm. Diễn đàn là dịp để các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và giới học thuật cùng chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm quốc tế và kiến tạo hệ sinh thái tài chính số cho Việt Nam.

Các báo cáo và tham luận đã của đại diện cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, mang đến bức tranh toàn diện về tiến trình chuyển đổi số trong tài chính – ngân hàng và định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. Với các chuyên đề:

“Ngân hàng số và Tài chính số: Từ công nghệ đến chuẩn hóa thị trường” đã tập trung vào các giải pháp công nghệ, hạ tầng và quản trị giúp nâng tầm hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam;

“AI Digital Trust 2025: Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực và vai trò của các trường đại học” sẽ tập trung vào chiến lược phát triển nhân lực AI trong kỷ nguyên số, gắn với chuẩn mực minh bạch, an toàn và đạo đức ứng dụng.

Toàn cảnh Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025.

Các phiên thảo luận đi sâu vào việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục AI tại Việt Nam, vai trò kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – cơ quan quản lý, cũng như những chuẩn mực cần thiết để hình thành “niềm tin số” trong đào tạo và ứng dụng AI, hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế số.

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ diễn ra Vòng chung kết Cuộc thi Fintech: Attacker 2025 Cuộc thi do Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) phối hợp tổ chức cùng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG), với sự đồng hành của nhiều đơn vị và đối tác chiến lược.

Năm nay, quy mô mở rộng khi có sự tham gia của hàng loạt trường đại học tiêu biểu trên cả nước, cả ở vai trò thí sinh lẫn cố vấn chuyên môn, tiêu biểu như: Các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế TP HCM, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, …cùng nhiều trường cao đẳng, đại học, viện đào tạo danh tiếng khác trên toàn quốc. Không chỉ cử sinh viên tranh tài, nhiều trường còn cử giảng viên và chuyên gia tham gia hội đồng chấm thi ở các vòng loại, góp phần mang đến những góc nhìn sâu sắc và tư vấn thiết thực cho các đội thi.

Song song với hội thảo, Triển lãm Ngân hàng Bán lẻ 2025 đã trở thành điểm nhấn khi quy tụ những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực ngân hàng số: Từ bảo mật thế hệ mới, nền tảng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo cho đến các giải pháp phân tích dữ liệu khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm toàn diện.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam(LPBank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), Ngân hàng số Vikki.

Không chỉ dừng lại ở khối ngân hàng, triển lãm còn thu hút sự đồng hành của nhiều đối tác công nghệ và dịch vụ uy tín như Công ty Cổ phần Công nghệ Unit, Công ty Cổ phần XíchViệt (VietGuys), Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ và Công ty Cổ Phần Viva Star Coffee. Sự kết hợp giữa ngân hàng và công nghệ hứa hẹn đem đến những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, góp phần định hình xu hướng tài chính số và tạo dấu ấn cho mô hình ngân hàng tương lai.