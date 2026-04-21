Thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Israel - Lebanon tiếp theo

AP dẫn lời một quan chức Lebanon giấu tên ngày 20/4 cho biết, cuộc đàm phán trực tiếp thứ hai giữa quan chức Israel và Lebanon dự kiến sẽ diễn ra tại Washington (Mỹ) vào ngày 23/4.

"Cuộc đàm phán thứ hai này sẽ tập trung vào việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, cũng như về hậu cần và thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán rộng hơn về mối quan hệ giữa hai nước sau này", vị quan chức Lebanon nói thêm.

Một quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cũng xác nhận cuộc đàm phán tiếp theo giữa Đại sứ Israel và Đại sứ Lebanon tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 23/4.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận trực tiếp, thiện chí giữa hai Chính phủ", vị quan chức này cho biết.

Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon, với vai trò trung gian của Mỹ, đã diễn ra vào ngày 14/4. Ảnh: X/@yechielleiter.

Tuần trước, Đại sứ Lebanon và Israel tại Mỹ đã gặp nhau trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập kỷ. Được biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tham dự vòng đàm phán đầu tiên này.

Theo AP, bất chấp lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực hôm 17/4, Quân đội Israel vẫn tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào Lebanon.

Quân đội Israel cho biết, hai cuộc tấn công riêng biệt ở miền nam Lebanon hôm 20/4 đã khiến một số người thiệt mạng. Những người này được cho là đã tiếp cận một cách đe dọa tới binh lính của Israel.

"Cuộc tấn công diễn ra ở Bint Jbeil, một ngôi làng từng chứng kiến ​​giao tranh ác liệt trước khi lệnh ngừng bắn đạt được, và ở khu vực Litani", Quân đội Israel cho biết.

Hiện chính quyền Lebanon hay lực lượng Hezbollah vẫn chưa đưa ra bình luận.

