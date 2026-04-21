Thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Israel - Lebanon tiếp theo

Một quan chức Lebanon cho biết cuộc đàm phán trực tiếp thứ hai với Israel dự kiến sẽ diễn ra tại Washington (Mỹ) vào ngày 23/4.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức Lebanon giấu tên ngày 20/4 cho biết, cuộc đàm phán trực tiếp thứ hai giữa quan chức Israel và Lebanon dự kiến sẽ diễn ra tại Washington (Mỹ) vào ngày 23/4.

"Cuộc đàm phán thứ hai này sẽ tập trung vào việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, cũng như về hậu cần và thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán rộng hơn về mối quan hệ giữa hai nước sau này", vị quan chức Lebanon nói thêm.

Một quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cũng xác nhận cuộc đàm phán tiếp theo giữa Đại sứ Israel và Đại sứ Lebanon tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 23/4.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận trực tiếp, thiện chí giữa hai Chính phủ", vị quan chức này cho biết.

damphan1.png
Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon, với vai trò trung gian của Mỹ, đã diễn ra vào ngày 14/4. Ảnh: X/@yechielleiter.

Tuần trước, Đại sứ Lebanon và Israel tại Mỹ đã gặp nhau trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập kỷ. Được biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tham dự vòng đàm phán đầu tiên này.

Theo AP, bất chấp lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực hôm 17/4, Quân đội Israel vẫn tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào Lebanon.

Quân đội Israel cho biết, hai cuộc tấn công riêng biệt ở miền nam Lebanon hôm 20/4 đã khiến một số người thiệt mạng. Những người này được cho là đã tiếp cận một cách đe dọa tới binh lính của Israel.

"Cuộc tấn công diễn ra ở Bint Jbeil, một ngôi làng từng chứng kiến ​​giao tranh ác liệt trước khi lệnh ngừng bắn đạt được, và ở khu vực Litani", Quân đội Israel cho biết.

Hiện chính quyền Lebanon hay lực lượng Hezbollah vẫn chưa đưa ra bình luận.

Cuộc sống người dân ở Lebanon sau lệnh ngừng bắn Israel-Hezbollah

Nhiều người dân ở Lebanon phải di tản trước đó do cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã trở về quê nhà của họ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Sự yên tĩnh mong manh bao trùm một số khu vực của Lebanon vào ngày 17/4 khi lệnh ngừng bắn 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và lực lượng Hezbollah bắt đầu có hiệu lực, thúc đẩy hàng nghìn gia đình phải di tản trước đó bắt đầu hành trình trở về nhà.

Bị phục kích, lính gìn giữ hòa bình người Pháp thiệt mạng ở Lebanon

Một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon. 

AP đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương vào sáng ngày 17/4 trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon.

“Mọi dấu hiệu đều cho thấy trách nhiệm của vụ tấn công này thuộc về lực lượng Hezbollah. Pháp yêu cầu chính quyền Lebanon ngay lập tức bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình cùng với lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL)”, ông Macron viết trên mạng xã hội.

Thống chế Pakistan và vai trò trung gian hòa giải Mỹ-Iran

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, là nhân vật đang đóng vai trò then chốt trong việc làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Không chỉ nắm giữ vai trò chủ chốt trong các vấn đề an ninh nội bộ, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, ông Asim Munir, còn có ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại của Pakistan. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ, vai trò trung gian của vị tướng này ngày càng được chú ý trên trường quốc tế, theo AP.

