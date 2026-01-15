Hà Nội

Sống Khỏe

Gắp thành công dị vật xương cá cho bé trai 6 tuổi

Phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ ăn các loại cá có nhiều xương, nên lọc kỹ xương trước khi ăn và theo dõi sát các biểu hiện bất thường.

Thúy Nga

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật đường tiêu hóa là xương cá ở trẻ em.

Bệnh nhi T. T.T (6 tuổi, trú xã Sơn Tịnh) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cổ sau khi ăn cá chuồn vào khoảng 19 giờ tối hôm trước. Theo gia đình, bé không có biểu hiện nôn ói, không sốt, không đau bụng nhưng liên tục than đau, khó chịu vùng cổ họng.

xuong-ca.png
Nội soi cho thấy dị vật là một chiếc xương cá nằm khuất phía sau trụ amidan - Ảnh BVCC

Sáng ngày 13/01, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện và được chỉ định nội soi Tai – Mũi – Họng. Tuy nhiên, quá trình thăm khám ban đầu không phát hiện dị vật. Trước các triệu chứng vẫn kéo dài, các bác sĩ quyết định cho bé nhập viện và thực hiện nội soi tiêu hóa.

Kết quả nội soi cho thấy dị vật là một chiếc xương cá nằm khuất phía sau trụ amidan. Các bác sĩ đã tiến hành gắp thành công dị vật – một mảnh xương cá, đầu nhọn, dài khoảng 1,5 cm. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định.

xuong-ca-1.png
Xương cá được lấy ra từ trụ amidan của bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ điều trị, đây là trường hợp khó do xương cá rất nhỏ, nằm sâu trong trụ amidan nên khó phát hiện. Dị vật không thể nhìn thấy trên phim X-quang và cũng không phát hiện được qua nội soi Tai – Mũi – Họng thông thường, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu không được xử trí kịp thời.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ ăn các loại cá có nhiều xương, nên lọc kỹ xương trước khi ăn và theo dõi sát các biểu hiện bất thường.

Khi trẻ có dấu hiệu đau cổ, vướng họng sau ăn, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh tự xử trí tại nhà.

