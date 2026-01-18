Đếm được 120 hình thuyền cổ trên tường 3.800 năm tuổi, chuyên gia bối rối

Hà Nội

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ phát hiện bức tường cổ có hình vẽ 120 thuyền, mở ra nhiều bí ẩn về đời sống và vận chuyển của người Ai Cập cổ đại.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật khảo cổ gần lăng mộ của Vua Senusret III, người trị vì từ năm 1.878 đến 1.839 Trước Công Nguyên ở thành phố Abydos, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bộ Cổ vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy quần thể công trình cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Đó là một dải bức tường cổ, ước tính có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Trên bức tường này khắc họa 120 chiếc thuyền cổ của thời Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Bộ Cổ Vật Ai Cập.
Phát hiện này đã để lại cho các nhà khảo cổ học nhiều bí ẩn. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Mục đích hoặc người tạo ra bức tranh thuyền cổ này vẫn chưa được biết, nhưng họ tin rằng các hình vẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Khả năng các hình vẽ trên tường mô tả một địa điểm trung tâm nơi đóng tàu thuyền trong khu vực rừng rậm và sau đó vận chuyển ra sông và biển. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Cuộc điều tra tại bức tường tranh vẽ thuyền cổ Ai Cập này vẫn đang được tiếp diễn. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
