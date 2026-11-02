Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện DEEPAL S05 mới.

Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) đã công bố hồ sơ đăng ký sáng chế mang số hiệu CN 122873858 A của Công ty Công nghệ ôtô Deepal. Bằng sáng chế này mô tả một thiết bị rửa và ngâm chân tích hợp trên ôtô, có khả năng xếp gọn vào khoang chứa ẩn bên dưới sàn xe hoặc dưới ghế ngồi khi không sử dụng.

Theo lý giải từ nhà sản xuất, việc hành khách phải giữ nguyên tư thế chân trong nhiều giờ liền khi di chuyển chặng đường dài dễ gây cảm giác mệt mỏi và đau nhức. Dù một số dòng xe hiện đại đã trang bị tính năng massage chân, nhưng hầu hết là dạng thiết bị cố định hoặc tách rời, gây chiếm dụng diện tích và cản trở không gian để chân. Giải pháp bồn ngâm chân gấp gọn của Deepal giúp giải quyết triệt để bài toán không gian cabin.

Deepal đăng ký bản quyền bồn ngâm chân trên ôtô, có sưởi ấm và massage.

Về cơ chế hoạt động, thiết bị sử dụng hệ thống rãnh dẫn hướng kết hợp mô-tơ điện để trượt ra ngoài. Khi di chuyển hết hành trình, khung liên kết dạng kéo (hình chữ X) sẽ tự động mở rộng bồn ngâm. Phần vách ngăn của bồn được làm từ vật liệu mềm dẻo có thể thu gọn, trong khi đáy và viền giữ cố định bằng khung cứng. Nhằm ngăn nước văng ra ngoài khi xe di chuyển hoặc rung lắc, bên trong bồn được bố trí các tấm chắn sóng đặc biệt.

Hệ thống bồn ngâm chân của Deepal được kết nối trực tiếp với nguồn điện, hệ thống cấp nước và đường xả thải của xe thông qua cụm khớp nối nhanh chống rò rỉ. Thiết bị cũng có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh thủ công khi cần thiết.

Hệ thống bồn ngâm chân Deepal được kết nối trực tiếp với nguồn điện, hệ thống cấp nước và đường xả thải của xe thông qua cụm khớp nối nhanh chống rò rỉ.

Nằm dưới đáy bồn là cụm con lăn massage chạy bằng mô-tơ điện, hỗ trợ nhiều chế độ như xoay tròn, đảo chiều hoặc massage điểm. Hệ thống sưởi đi kèm các cảm biến mức nước và nhiệt độ thông minh, tự động ngắt điện nếu nước quá nóng hoặc không đủ lượng nước tối thiểu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Người dùng có thể điều khiển toàn bộ chức năng từ nhiệt độ, chế độ massage đến thời gian hoạt động thông qua màn hình giải trí trung tâm hoặc nút bấm kết nối Bluetooth. Đáng chú ý, sau khi hoàn tất chu trình và thu gọn vào khoang chứa, hệ thống đèn tia cực tím (UV) tích hợp sẵn sẽ tự động kích hoạt để diệt khuẩn và làm sạch bồn ngâm.

Người dùng có thể điều khiển toàn bộ chức năng từ nhiệt độ, chế độ massage đến thời gian hoạt động thông qua màn hình giải trí trung tâm hoặc nút bấm kết nối Bluetooth.

Để bảo vệ người dùng, Deepal đã thiết lập hàng loạt thuật toán khóa an toàn cho thiết bị này. Bồn ngâm chân cùng các tính năng sưởi hay xả nước sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn khi xe đang vận hành. Các chức năng thư giãn chỉ có thể khởi động khi bồn đã mở ra hoàn toàn và lượng nước đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, tính năng khử trùng bằng đèn UV chỉ hoạt động khi bồn ngâm đã thu gọn hoàn toàn vào khoang ẩn, xe đang ở trạng thái dừng đỗ hoặc tắt máy và không có người bên trong cabin.

Hiện tại, Deepal chưa xác định thời điểm thương mại hóa cũng như mẫu xe đầu tiên sẽ được trang bị công nghệ này. Tuy nhiên, sáng chế mới thể hiện tư duy sáng tạo độc đáo của hãng xe Trung Quốc trong việc nâng cao tiện nghi xa xỉ cho người sử dụng.