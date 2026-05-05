Đề xuất kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng để cấp sách giáo khoa miễn phí từ năm 2029

Bộ GD&ĐT đề xuất miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030, dự kiến ngân sách hơn 4.000 tỷ đồng để thực hiện.

Dự kiến cần kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng để thực hiện miễn phí sách giáo khoa

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo do Bộ GD&ĐT chủ trì soạn thảo.

Theo Bộ GD&ĐT, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đã giao Bộ trưởng GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, thực hiện từ năm học 2026-2027.

Theo đó, Bộ trưởng GD&ĐT đã quyết định bộ SGK này gồm 4 nhóm: SGK tiếng Việt (lớp 1-12); SGK tiếng Anh (lớp 1-12); SGK các ngoại ngữ khác (Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Nga, lớp 3-12); SGK tiếng dân tộc thiểu số (lớp 1-5) với 8 ngôn ngữ: Bahnar, Chăm, Êđê, Jrai, Khmer, Hmông, Mnông, Thái.

Bộ GD&ĐT cũng đề xuất thực hiện cấp miễn phí SGK đối với dạng sách in, sách chữ nổi Braille. SGK điện tử chưa được cấp miễn phí do Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu, xây dựng nên chưa có tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể cho loại hình sách này.

Dự thảo nêu rõ việc triển khai miễn phí SGK theo mô hình SGK được Nhà nước đầu tư, trang bị cho thư viện trường học để dùng chung. Học sinh mượn theo học kỳ hoặc năm học; hết hạn phải trả lại để tiếp tục sử dụng. Sách được quản lý, dán nhãn và phân loại theo quy định.

Bộ GD&ĐT đề xuất thời điểm miễn phí SGK đối với học sinh phổ thông trên phạm vi toàn quốc là từ năm học 2029-2030. Bộ nêu rõ thống nhất sử dụng chung một bộ sách toàn quốc. Nhà nước định giá SGK theo quy định của Luật Giá 2023. Căn cứ số lượng học sinh, mức giá SGK tại thời điểm lập dự toán ngân sách hằng năm, các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch mua sắm ban đầu để bảo đảm đủ SGK phục vụ việc dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ GD&ĐT, căn cứ vào số liệu học sinh phổ thông và giáo viên năm học 2025-2026 và mức giá SGK năm học 2026-2027 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, dự kiến tổng kinh phí ngân sách nhà nước cần để miễn phí SGK cho toàn bộ học sinh phổ thông và giáo viên là hơn 4.000 tỷ đồng.

Sách giáo khoa được mua sắm từ ngân sách nhà nước là tài sản công, được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Do đó, các hành vi như thu phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, lập hồ sơ khống hoặc gây thất thoát tài sản công đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quản lý SGK theo hình thức tài sản công: Công khai, minh bạch

Việc miễn phí SGK cho học sinh được thực hiện bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, công bằng và thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Chính sách miễn phí SGK phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng; áp dụng hình thức mượn - trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng SGK hiện có và điều tiết thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Việc mua sắm, quản lý và sử dụng SGK phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, giá và quản lý tài sản công, quy định về thư viện các cơ sở giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan.

SGK được mua sắm bằng ngân sách nhà nước là tài sản công. Cơ sở giáo dục và học sinh có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn; mọi hành vi làm thất thoát, hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải được bồi hoàn theo quy định của Nghị định này.

Toàn bộ quá trình lập dự toán, mua sắm, phân bổ, quản lý và luân chuyển SGK phải được thực hiện công khai; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục và sự giám sát của cộng đồng