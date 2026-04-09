Đề xuất giảm các loại thuế với xăng, dầu về 0% từ ngày 16/4

Chính phủ trình Quốc hội đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.

Chiều 9/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, bổ sung nội dung xem xét, quyết định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tiếp tục tăng cao.

Các tác động này ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân.

Để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định tâm lý và đời sống người dân và doanh nghiệp, cần xây dựng chính sách có thời hạn dài hơn để trình Quốc hội ban hành theo thẩm quyền.

Theo dự thảo Nghị quyết, Chính phủ đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Thời gian áp dụng từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Dự thảo giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cá biệt để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) hiệu lực của Nghị quyết để đảm bảo điều hành thị trường xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Ở góc độ thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí cần thiết ban hành chính sách theo đề xuất của Chính phủ.

Về phạm vi điều chỉnh chính sách, Ủy ban thống nhất với đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, cùng với các giải pháp về thuế, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ có giải pháp tổng thể, đồng bộ từ điều hành giá, minh bạch hóa các thành phần cấu thành giá xăng, dầu cơ sở đến bảo đảm chuỗi cung ứng, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng… để nâng cao hiệu quả trong ban hành và thực hiện chính sách.

Về thẩm quyền điều chỉnh hiệu lực Nghị quyết, đa số ý kiến trong Ủy ban cho rằng, với diễn biến khó dự đoán của xung đột Trung Đông, việc phân cấp, phân quyền điều chỉnh hiệu lực nghị quyết là cần thiết. Do đó, để bảo đảm linh hoạt, kịp thời, đề nghị giao Chính phủ thẩm quyền quyết định rút ngắn hoặc kéo dài hiệu lực của Nghị quyết.

Đồng thời, cân nhắc bổ sung quy định trong trường hợp khẩn cấp, giao Chính phủ quyết định điều chỉnh mức thuế tại Nghị quyết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Một số ý kiến đề nghị giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh hiệu lực Nghị quyết.

Một số ý kiến nhất trí giao Thủ tướng điều chỉnh hiệu lực của Nghị quyết. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chặt chẽ, đề nghị bổ sung quy định để giới hạn tối đa về thời gian được phép kéo dài (có thể xem xét tối đa đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI), đồng thời, bổ sung điều kiện để cho phép ban hành quy định về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết.