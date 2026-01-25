Hà Nội

Xã hội

Đề xuất cho phép đăng ký khai sinh, kết hôn phi địa giới trong tỉnh

Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) đề xuất nhiều thay đổi quan trọng nhằm đơn giản thủ tục, mở rộng đăng ký phi địa giới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Nguyễn Hinh

Bộ Tư pháp đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến đăng ký hộ tịch, khai sinh, kết hôn và quản lý dữ liệu hộ tịch.

anh-minh-hoa.png
Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, Điều 4 dự thảo luật quy định theo hướng gộp các thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, điều chỉnh thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch thành một thủ tục thống nhất là thay đổi hộ tịch. Đồng thời, việc ghi vào Sổ hộ tịch được sửa đổi thành cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch nhằm phù hợp với tính chất công việc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Tại Điều 16, dự thảo luật đề xuất bổ sung thông tin ngày, tháng, năm sinh và số định danh cá nhân hoặc giấy tờ tùy thân của cha, mẹ khi đăng ký khai sinh cho con, bảo đảm thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Dự thảo luật cũng cho phép 5 sự kiện hộ tịch quan trọng gồm khai sinh, kết hôn, đăng ký giám hộ, nhận cha, mẹ, con và khai tử được thực hiện phi địa giới hành chính trong phạm vi một tỉnh, người dân có thể thực hiện thủ tục tại bất kỳ UBND cấp xã nào trên địa bàn tỉnh.

Đối với các sự kiện hộ tịch khác như thay đổi thông tin hộ tịch, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch và cấp trích lục hộ tịch, dự thảo cho phép thực hiện phi địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc.

Nhằm bảo đảm tính trực tuyến trong đăng ký hộ tịch, dự thảo luật quy định đa số thủ tục không yêu cầu người đăng ký phải trực tiếp có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký sổ và nhận kết quả. Tuy nhiên, ba thủ tục gồm đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con và đăng ký giám hộ vẫn yêu cầu các bên có mặt do cần xác lập sự kiện hộ tịch khi các bên còn sống và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Về thẩm quyền, dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) giao UBND cấp xã giải quyết đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước và các sự kiện hộ tịch phát sinh trong nước. Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài hoặc sự kiện hộ tịch phát sinh ở nước ngoài, thẩm quyền giải quyết thuộc các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hộ tịch tại nơi cư trú hoặc nơi khác. Ảnh: VGP
